ELSA, GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Firmanın tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu tasarımı itibariyle Nvidia'nın referans çzigisini koruduğu yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modelleri arasına konumlandırılan ve hem fiyat hem de performans açısından AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini hedef alan kartı 896MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ELSA GeForce GTX 275, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, destek veren anakartlarda iki veya üç kartlı SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Performansın yanında çoklu ortam yeteneklerine önem verenler için, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, CUDA mimariyle de uyumlu.

ELSA'nın üzerinde çift DVI konnektörü bulunan eForce GTX 275 modeli, DirectX 10, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle de uyumlu. Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı ise açıklanmadı.