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ELSA, GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ELSA, GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Firmanın tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu tasarımı itibariyle Nvidia'nın referans çzigisini koruduğu yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modelleri arasına konumlandırılan ve hem fiyat hem de performans açısından AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini hedef alan kartı 896MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ELSA GeForce GTX 275, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, destek veren anakartlarda iki veya üç kartlı SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Performansın yanında çoklu ortam yeteneklerine önem verenler için, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, CUDA mimariyle de uyumlu.

ELSA'nın üzerinde çift DVI konnektörü bulunan eForce GTX 275 modeli, DirectX 10, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle de uyumlu. Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı ise açıklanmadı.


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OverClocK1ng 10 yıl
Sadece Elsa diye bile alırım. Adı yeter. Halâ gözümdeki saygınlığını koruyor...
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Vipracing 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Sadece Elsa diye bile alırım. Adı yeter. Halâ gözümdeki saygınlığını koruyor...


Aynen öyle
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gordon01 10 yıl
ELSA,Creative,Leadtek,.. gibi firmalar bayağı populerdi 2000 li yıllarda
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***CoNDoR*** 10 yıl
Zamanında ELSA GeForce 2 Ultra kullanmıştım.. O zamanlar çok popülerdi. Sonra firma kapandı.. Batmıştı adamlar sanırım.

Şimdi tekrar işe dönmüş adamlar


ELSA'yıda bilmeyenlerin ya yaşı küçüktür ya da piyasayla eskiden bu kadar ilgilenmiyorlardı


NOT: Kimse üstüne alınmasın.
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alcon11 10 yıl
efsane geri döndü
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sertacaygun 10 yıl
Photoshop'ta "sanatsal" bir "çizik", bir de "ELSA" yaz, al sana GTX275...
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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yc#1 10 yıl
Zamanında sattığı kartlar pahalı olması rağmen oldukça kaliteliydi. Bazı modellerinde garanti süresi 7 yılı buluyordu.
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recepost 10 yıl
elsa erazr adı altında n vidia kartlar satardı 90 ların sonlarında en popüler karty satıcılarındandı o zaman asus gibi en poahalı kartları bu firma satardı
sonra kayboldu şu an kaldığı yerden devam etmek için biryerlerden başlamak istiyor o zamanlar en favori kartımdı ama masib olmadı.
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By MuRaT 10 yıl
Yine Referans soğutma...
Performansda Değişiklik olacağını Düiünmüyorum..
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max975 10 yıl
sade çok şık olmuş..
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Krak3n 10 yıl
Ben de ilk defa duydum.Bizim ülke de az satıyorlar galiba.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

sade çok şık olmuş..


Diğer referans tasarımlardan bir farkı yok ki.
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muratsen87 10 yıl
tasarım diye bişey yok kartta,gerçi gerekte yok ama yine de böyle performanslı kart bu kadar özensiz gözükmemeli
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blacksnake03 10 yıl
ilk defa duydum.
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