En güncel 100 işlemci (50 AMD - 50 Intel) aynı karşılaştırmada

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Endüstriyel kaynaklar, Intel'in Nehalem lansmanıyla birlikte işlemci dünyasının yeniden şekillenmeye başlayacağını iddia ediyor. FSB teknolojisinin geride kalması, üç kanal bellek desteğine geçilmesi ve SSE 4.2 komut seti paketi gibi yeniliklerle gelecek olan yeni işlemci ailesi, ilk etapta bütçesi el veren kullanıcıları hedef alacak.

Zira işlemci güncellemesine ek olarak değişen soket yapısıyla yapılması gereken anakart ve bellek güncellemesinden ötürü son kullanıcıların bir kısmı en azından bir süre "bekleme" durumuna geçecek gibi. Durum böyle olunca hem Intel'in hem de AMD'nin mevcut ürün gamı işlemci güncellemesi yapmak isteyen, fakat bütçesi limitli kullanıcılar için daha da önem kazanacak.

İşte bahsettiğimiz kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak yeni bir çalışma yayınlandı ve tam 100 işlemcinin aynı çatı altında performans sıralamasını tabi tutuldu. Matbe.com tarafından hazırlanan çalışmada hem Intel'in hem de AMD'nin en güncel 50 işlemcisi yapılan 21 farklı test ile değerlendirdildi ve karşılaştırmaları yapıldı.

Detaylı test sonuçları için;

http://www.matbe.com/articles/lire/1121/comparatif-de-100-processeurs/page1.php

En güncel 100 işlemcinin performans ortalaması;

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