En güncel 100 işlemci (50 AMD - 50 Intel) aynı karşılaştırmada

Endüstriyel kaynaklar, Intel'in Nehalem lansmanıyla birlikte işlemci dünyasının yeniden şekillenmeye başlayacağını iddia ediyor. FSB teknolojisinin geride kalması, üç kanal bellek desteğine geçilmesi ve SSE 4.2 komut seti paketi gibi yeniliklerle gelecek olan yeni işlemci ailesi, ilk etapta bütçesi el veren kullanıcıları hedef alacak.
Zira işlemci güncellemesine ek olarak değişen soket yapısıyla yapılması gereken anakart ve bellek güncellemesinden ötürü son kullanıcıların bir kısmı en azından bir süre "bekleme" durumuna geçecek gibi. Durum böyle olunca hem Intel'in hem de AMD'nin mevcut ürün gamı işlemci güncellemesi yapmak isteyen, fakat bütçesi limitli kullanıcılar için daha da önem kazanacak.
İşte bahsettiğimiz kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak yeni bir çalışma yayınlandı ve tam 100 işlemcinin aynı çatı altında performans sıralamasını tabi tutuldu. Matbe.com tarafından hazırlanan çalışmada hem Intel'in hem de AMD'nin en güncel 50 işlemcisi yapılan 21 farklı test ile değerlendirdildi ve karşılaştırmaları yapıldı.
Detaylı test sonuçları için;
http://www.matbe.com/articles/lire/1121/comparatif-de-100-processeurs/page1.php
En güncel 100 işlemcinin performans ortalaması;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
grafik yerleştirselerdi, amd gönlümüzün ve cebimizin birincisi.
amdnin fx serisiyle attıgı kazıkı unutmusun galiba
Evet haklısınız. Bende biliyorum neden o çözünürlüklerde testlerin yapıldığını. Ancak şöyle bir durum var.
Örnek ile açıklamak gerekirse;
X3 8450 ve Q9550 yi karşılaştıralım mesela...
800x600 low ayarladaki bir işlemci oyun testinde bu iki işlemci arasındaki fark devasa boyutlarda olabilir.
Ama bu kimi neden ilgilendirsin?
Ayı karşılaştırmayı 1680x1050 very high ayarlarda yapsalar o devasa fark çok düşük boyutlara inecek.
Hatta 1920x1200 den sonra AMD nin işlemcileri daha da önce çıkacak.
Şimdi
Q9550 + Orta halli bir intel anakart = 430$+KDV = 840 YTL
X3 8450 + 790Gx chipsetli bir anakart = 240$+KDV = 470 YTL
Diğer sistem bileşenlerinin aynı olduğu bir sistemde herhangi bir oyundaki (1680x1050 + very high) performans farkı 2 kat olmalı ki ben gidip inteli tercih edeyim. Ancak yukarıdaki tabloya göre 840 YTL verip Q9550+EP45 DS3R alan adam 470 YTL verip X3 8450+MSi 790GX alan adama atacağı fark en fazla %15-30 (oyununa göre) civarı olacaktır. Dolayısıyla %30 + FPS için %79 daha fazla para ödeyecek.
Bana göre yukarıdaki incelemenin hiç ama hiç bir esprisi yok...
Sanırım alttaki linki görmediniz, ayrıca haberde çalışmanın 21 farklı test ile yapıldığı da belirtililiyor.
sadece mesaj yazmak için mesaj atmayın arkdaşım biraz iyi okuyun haberi sonra mesaj yazın
paylşaım için teşekkürler.