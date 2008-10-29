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En güncel 100 işlemci (50 AMD - 50 Intel) aynı karşılaştırmada

10 yıl
44,6b
1
86
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En güncel 100 işlemci (50 AMD - 50 Intel) aynı karşılaştırmada
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Endüstriyel kaynaklar, Intel'in Nehalem lansmanıyla birlikte işlemci dünyasının yeniden şekillenmeye başlayacağını iddia ediyor. FSB teknolojisinin geride kalması, üç kanal bellek desteğine geçilmesi ve SSE 4.2 komut seti paketi gibi yeniliklerle gelecek olan yeni işlemci ailesi, ilk etapta bütçesi el veren kullanıcıları hedef alacak.

Zira işlemci güncellemesine ek olarak değişen soket yapısıyla yapılması gereken anakart ve bellek güncellemesinden ötürü son kullanıcıların bir kısmı en azından bir süre "bekleme" durumuna geçecek gibi. Durum böyle olunca hem Intel'in hem de AMD'nin mevcut ürün gamı işlemci güncellemesi yapmak isteyen, fakat bütçesi limitli kullanıcılar için daha da önem kazanacak.

İşte bahsettiğimiz kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak yeni bir çalışma yayınlandı ve tam 100 işlemcinin aynı çatı altında performans sıralamasını tabi tutuldu. Matbe.com tarafından hazırlanan çalışmada hem Intel'in hem de AMD'nin en güncel 50 işlemcisi yapılan 21 farklı test ile değerlendirdildi ve karşılaştırmaları yapıldı.

Detaylı test sonuçları için;
http://www.matbe.com/articles/lire/1121/comparatif-de-100-processeurs/page1.php

En güncel 100 işlemcinin performans ortalaması;

En güncel 100 işlemci (50 AMD - 50 Intel) aynı karşılaştırmada
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coreindie 10 yıl
İyi, güzelde bari fiyat/performans oranını gösteren bir
grafik yerleştirselerdi, amd gönlümüzün ve cebimizin birincisi.
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Batuist 10 yıl
testler büyük ihtimal işlemcinin sahip olduğu tek çekirdeğin gücüne dayalı bir performansa göre sıralama yapılış.. bütün çekirdekleri çalıştıracak bir render programı ile test etselermiş sonuç çok daha farlı olurdu çünkü çok çelişki var.. olmaması gereken sonuçlar.. yani bir nevi sanki süper pi sonuçlarına göre dizilmişler gibi.. bütün çekirdeklerin performasları alınarak test edilse idi böyle bir sonuç olmazdı mantıksız..
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denizg 10 yıl
q6600 a bak ya.kaç yıl oldu hala işini yapıyor.efsane oldu efsane...
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XivA 10 yıl
intel isterse 5 kat fark atsın. Benim windsorum mavi ekran çıkarmıyorsa, hiç tıkanmadan her istediğim komuta saygı gösteriyorsa. Yüksüz durumda 20 derece civarında gezerse. Çoğu oyunu kardeşi 3870 ile 1680 X 1050 de CANAVAR gibi oynatıyorsa ve Bunu intelden en az 2 kat daha ucuza yapıyorsa BEN SEVERİM AMD yi. Unutmadık amd zayıfken bize ön belleksiz celeronları sattığını.! Affetmem asla.!!!
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

intel isterse 5 kat fark atsın. Benim windsorum mavi ekran çıkarmıyorsa, hiç tıkanmadan her istediğim komuta saygı gösteriyorsa. Yüksüz durumda 20 derece civarında gezerse. Çoğu oyunu kardeşi 3870 ile 1680 X 1050 de CANAVAR gibi oynatıyorsa ve Bunu intelden en az 2 kat daha ucuza yapıyorsa BEN SEVERİM AMD yi. Unutmadık amd zayıfken bize ön belleksiz celeronları sattığını.! Affetmem asla.!!!


amdnin fx serisiyle attıgı kazıkı unutmusun galiba
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
AMD işlemcileri intellerle rekabet edecek konumda değil bu testlerle ne yapılmak isteniyor anlamıyorum
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Fettah34 10 yıl
@865pe vw @Winter

Evet haklısınız. Bende biliyorum neden o çözünürlüklerde testlerin yapıldığını. Ancak şöyle bir durum var.

Örnek ile açıklamak gerekirse;

X3 8450 ve Q9550 yi karşılaştıralım mesela...

800x600 low ayarladaki bir işlemci oyun testinde bu iki işlemci arasındaki fark devasa boyutlarda olabilir.
Ama bu kimi neden ilgilendirsin?
Ayı karşılaştırmayı 1680x1050 very high ayarlarda yapsalar o devasa fark çok düşük boyutlara inecek.
Hatta 1920x1200 den sonra AMD nin işlemcileri daha da önce çıkacak.

Şimdi
Q9550 + Orta halli bir intel anakart = 430$+KDV = 840 YTL
X3 8450 + 790Gx chipsetli bir anakart = 240$+KDV = 470 YTL

Diğer sistem bileşenlerinin aynı olduğu bir sistemde herhangi bir oyundaki (1680x1050 + very high) performans farkı 2 kat olmalı ki ben gidip inteli tercih edeyim. Ancak yukarıdaki tabloya göre 840 YTL verip Q9550+EP45 DS3R alan adam 470 YTL verip X3 8450+MSi 790GX alan adama atacağı fark en fazla %15-30 (oyununa göre) civarı olacaktır. Dolayısıyla %30 + FPS için %79 daha fazla para ödeyecek.

Bana göre yukarıdaki incelemenin hiç ama hiç bir esprisi yok...
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-MoDeStUs- 10 yıl
testteki sonuçlar doğru diyelim..şu anki oyun oynayaların yüzde kaçı bu çözünürlüklerde oyun oynar orası ayrı...şöyle hiç olmazsa min 1280*1024 çözünürlükte detay seviyeside medium ayarlarda(tahminimce bu ayarlar çoğu kimsenin ayarları) test etseler ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır..bu çözünürlüklerde isterse 5 katı olsun çokta...
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WinteR 10 yıl
İşlemci testlerinde, ekran kartlarının sisteme olan etkisini minumuma indirmek (işlemciler test edildiği için) ve belli bir standart yakalamak için düşük çözünürlüklerde ayarlanır.
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ramdeon 10 yıl
Yine sentetik testler,yine taraflı testler...
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menem 10 yıl
sadece crysis'e dayalı test ne kadar doğrudur işlmecileri sıralamaya sokmak için tartışılır...
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fx57 10 yıl
Orjinalden alıntı: menem

sadece crysis'e dayalı test ne kadar doğrudur işlmecileri sıralamaya sokmak için tartışılır...


Sanırım alttaki linki görmediniz, ayrıca haberde çalışmanın 21 farklı test ile yapıldığı da belirtililiyor.
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bigdede 10 yıl

Orjinalden alıntı: menem

sadece crysis'e dayalı test ne kadar doğrudur işlmecileri sıralamaya sokmak için tartışılır...

sadece mesaj yazmak için mesaj atmayın arkdaşım biraz iyi okuyun haberi sonra mesaj yazın



paylşaım için teşekkürler.
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