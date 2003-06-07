En hızlı harici depolama e.SATA testi

Serial ATA yani teknolojisi yıllarca beklendikten sonra şimdi karşımıza bir ekstra bonus ile çıkıyor. Yeni kablo üzerinden kablo uzunluğu sıkıntısının pek olmaması, dış etkenlere karşı veri aktarının stabiliteside olunca üreticiler bu standartı kasa dışına taşımaya karar verdiler.

Bunu yapabilmek için iki yol bulunmakta. Bunlardan en ucuza maliyetlisi dahili bir sata çıkışını harici yapabilen Pci bracket o kadar. Diğeri ise sata çıkışı olmayan anakartlarda kullanılabilecek bir pci yuvasına takılabilen bir sata raid kartının harici çıkışını kullanmak. Kablo bir şekilde kasa dışına taşındıktan sonra almanız gereken diğer bir aygıt ise e.Sata arayüzü kullanan bir hdd kabı.

Sonuçta elde edeceğiniz iletişim arabiriminin hızı dahili olandan tamamiyle farksız olacak. Testte kullanılan ekipmanlar ise şöyle ; Highpoint'in RocketMate 1000 hdd kabı ve Rocket 1511 Pci Sata-Raid kartı, B11 Pci Sata çıkışı sağlayan aparat ve bir tanede Sata'lı anakart.

http://www.octools.com/index.cgi?caller=articles/highpoint/eSATA/eSATA.html