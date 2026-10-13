Dizüstü bilgisayar konforunda en iyi klavyeli tablet modelleri

Tablet bilgisayarlar yalnızca video izlemek, internette gezinmek veya sosyal medyada vakit geçirmek için kullanılan cihazlar olmaktan çıktı. Klavye ve fare desteği sunan yeni nesil tablet modelleri; belge hazırlama, içerik üretme, sunum hazırlama ve not alma gibi görevlerde dizüstü bilgisayar konforunda deneyim sunuyor. Peki en iyi klavyeli tablet modelleri hangileri? İşte farklı işletim sistemi, ekran boyutu, performans ve kullanım ihtiyaçlarına göre öne çıkan klavyeli tablet modelleri.
|Klavyeli Tablet Modeli
|Fiyat
|Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO)
|39.999 TL
|Apple iPad Pro M5
|70.079 TL
|Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO)
|22.999 TL
|Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
|78.999 TL
|HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 + Klavye + Kalem
|26.999 TL
En iyi klavyeli tablet modellerine bakıldığında Casper Pad Z10 Pro, Casper Pad H10 Pro, Apple iPad Pro, Galaxy Tab S12 Ultra öne çıkıyor. Neden bu modeller öne çıkıyor? Gelin yakından bakalım.
1️⃣ Casper Pad Z10 Pro
Casper Pad Z10 Pro ekran konusunda fiyatının üzerinde deneyim sunuyor. 14,2 inç boyutunda, 2.8K çözünürlüğünde, OLED 144 Hz ekran ile geliyor. OLED teknolojisinin en önemli avantajı özellikle karanlık sahnelerde ortaya çıkıyor. Siyahlar gerçekten siyah görünüyor. Film veya dizi izlerken etkileyici bir görüntü sunuyor. Özellikle geceleri yatakta uzanırken bir şeyler seyretmek büyük keyif veriyor. Üstelik 800 nit yüksek parlaklık değeri ve ekrandaki Anti Glare yansıma önleme teknolojisi sayesinde açık havada, kafede, yolculukta ve seyahat halindeyken dahi içerikler rahat bir şekilde okunabiliyor.
Performans tarafında MediaTek Dimensity 8300 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB'a kadar artırılabiliyor. 10.000 mAh bataryaya sahip tablet, 6 mm kalınlığında ve 690 gram ağırlığında alüminyum gövdeyle geliyor.
Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO)'nun klavyeli tablet kategorisindeki önemli avantajlarından biri ise kutudan çıkan aksesuarları. Magic Keyboard ve Casper Prestige aktif kalem kutu içeriğinde yer alıyor. Klavyede touchpad bulunması ve büyük OLED ekranı sayesinde bu tablet ile dizüstü bilgisayar deneyimi elde ediliyor.
Casper Pad Z10 Pro (PAD.Z10-PRO) Öne Çıkan Özellikleri:
- 14,2 inç 2.8K OLED ekran
- 144 Hz yenileme hızı
- MediaTek Dimensity 8300
- 12 GB RAM
- 256 GB depolama
- 10.000 mAh batarya
- Klavye ve aktif kalem
- Touchpad
- Android 16
- 690 gram ağırlık
2️⃣ Apple iPad Pro M5
iPad Pro için sunulan Magic Keyboard; arkadan aydınlatmalı tuşlar, 1 mm tuş hareket mesafesi, geniş yüzeyli touchpadi ve kısayol tuşları ile dizüstü bilgisayar deneyimi vaat ediyor. Klavyenin ayrıca kendi USB-C bağlantı noktası bulunuyor.
Dezavantaj olarak Magic Keyboard tabletle birlikte sunulmadığı için tablet fiyatına ek olarak 16.209 TL’lik ek ödeme yapmak gerekiyor. iPad Pro M5 ve Magic Keyboard kombinasyonu yalnızca bir tablet olarak değil, klavye ile birlikte kullanıldığında yazı yazma, belge düzenleme, e-posta ve üretkenlik odaklı kullanım için daha uygun bir cihaz haline getiriyor.
Apple iPad Pro M5 Öne Çıkan Özellikleri:
- 11 veya 13 inç Ultra Retina XDR OLED ekran
- 120 Hz ProMotion
- Apple M5 çip
- 256 GB'tan 2 TB'a kadar depolama
- Apple Pencil Pro desteği
- Magic Keyboard desteği
- Thunderbolt / USB 4 bağlantısı
- 13 inç modelde 579 gram ağırlık
3️⃣ Casper PAD H10 Pro
Uygun fiyatına rağmen 12,6 inç boyutunda 2,5K çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Yanında gelen touchpadli ve klavyeli deri kılıfı, özel menteşe yapısı sayesinde her açıyla rahatça kullanabileceğiniz şekilde sabitleniyor ve ekstra yükseltici ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
MediaTek Dimensity D7050 yonga setinden güç alan Casper PAD H10 Pro’da 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojileri, yüksek hızlı kablosuz bağlantı ve düşük gecikmeli veri aktarımı sağlıyor.
Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) kalemli ve klavyeli tablet arayanlar için en uygun seçenek. Uygun fiyatına rağmen kutudan çıkan klavyesi, kalemi, OLED ekranı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) Öne Çıkan Özellikleri:
- 12,6 inç OLED ekran
- 2560 x 1600 çözünürlük
- MediaTek Dimensity 7050
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 10.000 mAh batarya
- Klavye ve touchpad
- Aktif kalem desteği
- 580 gram ağırlık
- Android 15
4️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Serinin en yeni üyesi olan Galaxy Tab S12 Ultra, 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. 2960 x 1848 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekranın maksimum parlaklığı 1.600 nit seviyesine çıkabiliyor.
Galaxy Tab S12 Ultra, MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. MicroSD kart desteğiyle depolama 2 TB'a kadar artırılabiliyor.
Cihazın klavyeli tablet deneyiminin merkezinde Samsung DeX ve dokunmatik yüzeyli Pro Keyboard bulunuyor. DeX, Android arayüzünü daha masaüstü benzeri bir çalışma ortamına dönüştürerek çoklu görev ve klavye kullanımı açısından farklı bir deneyim sunuyor. S Pen cihazla birlikte geliyor, klavye ise ayrıca satılıyor.
Galaxy Tab S12 Ultra Öne Çıkan Özellikleri
- 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X
- 2960 x 1848 çözünürlük
- 120 Hz yenileme hızı
- MediaTek Dimensity 9500
- 12 GB / 16 GB RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama
- 11.600 mAh batarya
- Samsung DeX
- Pro Keyboard desteği
- S Pen
- 692 gram ağırlık
5️⃣ HUAWEI MatePad 11.5 S 2026
Tablette 11,5 inç ekranı 2800 × 1840 PapperMate LCD ekran teknolojisini kullanıyor. Yansımayı önleyen bu ekran teknolojisi, uzun PDF'ler ve sunumlarınızı tıpkı kitaptan okur gibi bir deneyim vaat ediyor. Tablette doğrudan Google Play desteğinin bulunmamasını bu modelin önemli eksiklerinden biri olarak söyleyebiliriz. Google Play kolay bir şekilde eklenebiliyor ancak rakip tabletlerdeki kadar Android uyumluluğu henüz bulunmuyor.
Huawei'in Kirin T92C yonga setinden güç alan HUAWEI MatePad 11.5 S 2026; 12 GB RAM, 256 GB depolama, 8.800 mAh batarya ve 40W şarj desteği sunuyor.
HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Öne Çıkan Özellikleri:
- 11.5 inç PaperMatte LCD 2800 × 1840 px
- 8.800 mAh batarya
- HiSilicon Kirin T92C
- 12 GB RAM, 256 GB Depolama
- HarmonyOS 4.3
- 45W şarj
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