Dizüstü bilgisayar konforunda en iyi klavyeli tablet modelleri

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Tablet bilgisayarlar yalnızca video izlemek, internette gezinmek veya sosyal medyada vakit geçirmek için kullanılan cihazlar olmaktan çıktı. Klavye ve fare desteği sunan yeni nesil tablet modelleri; belge hazırlama, içerik üretme, sunum hazırlama ve not alma gibi görevlerde dizüstü bilgisayar konforunda deneyim sunuyor. Peki en iyi klavyeli tablet modelleri hangileri? İşte farklı işletim sistemi, ekran boyutu, performans ve kullanım ihtiyaçlarına göre öne çıkan klavyeli tablet modelleri.

En iyi klavyeli tablet modellerine bakıldığında Casper Pad Z10 Pro, Casper Pad H10 Pro, Apple iPad Pro, Galaxy Tab S12 Ultra öne çıkıyor. Neden bu modeller öne çıkıyor? Gelin yakından bakalım.

1️⃣ Casper Pad Z10 Pro

Tam Boyutta Gör Tablet bilgisayarda dizüstü bilgisayar konforunda deneyim için en önemli kriter büyük bir ekran ve iyi bir klavye. Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO) bu ihtiyaca uygun şekilde 14,2 inç devasa boyutlu OLED ekrana ve touchpad özellikli klavye ile geliyor. Klavye ve kalemi kutunun içinden çıkıyor. Böylece aksesuarlara ek harcama yapmadan dizüstü bilgisayar boyutlarında bir klavyeli tablet satın alabiliyoruz. Klavyeli tablet isteyenler için fiyat/performans olarak öne çıkıyor.

Casper Pad Z10 Pro ekran konusunda fiyatının üzerinde deneyim sunuyor. 14,2 inç boyutunda, 2.8K çözünürlüğünde, OLED 144 Hz ekran ile geliyor. OLED teknolojisinin en önemli avantajı özellikle karanlık sahnelerde ortaya çıkıyor. Siyahlar gerçekten siyah görünüyor. Film veya dizi izlerken etkileyici bir görüntü sunuyor. Özellikle geceleri yatakta uzanırken bir şeyler seyretmek büyük keyif veriyor. Üstelik 800 nit yüksek parlaklık değeri ve ekrandaki Anti Glare yansıma önleme teknolojisi sayesinde açık havada, kafede, yolculukta ve seyahat halindeyken dahi içerikler rahat bir şekilde okunabiliyor.

Performans tarafında MediaTek Dimensity 8300 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB'a kadar artırılabiliyor. 10.000 mAh bataryaya sahip tablet, 6 mm kalınlığında ve 690 gram ağırlığında alüminyum gövdeyle geliyor.

Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO)'nun klavyeli tablet kategorisindeki önemli avantajlarından biri ise kutudan çıkan aksesuarları. Magic Keyboard ve Casper Prestige aktif kalem kutu içeriğinde yer alıyor. Klavyede touchpad bulunması ve büyük OLED ekranı sayesinde bu tablet ile dizüstü bilgisayar deneyimi elde ediliyor.

Casper Pad Z10 Pro (PAD.Z10-PRO) Öne Çıkan Özellikleri:

14,2 inç 2.8K OLED ekran

144 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 8300

12 GB RAM

256 GB depolama

10.000 mAh batarya

Klavye ve aktif kalem

Touchpad

Android 16

690 gram ağırlık

2️⃣ Apple iPad Pro M5

Tam Boyutta Gör Apple iPad Pro, tablet bilgisayar satın almayı düşünen ve bütçesi yeterli kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. iPad OS işletim sistemi sayesinde uygulamalar tablete özel arayüzde akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu tablet için Magic Keyboard klavyeyi ayrıca satın almak gerekiyor. Magic Keyboard ile birlikte kullanıldığında hemen hemen tüm uygulamada kısayollar ve araçlar aktif bir şekilde çalışıyor.

iPad Pro için sunulan Magic Keyboard; arkadan aydınlatmalı tuşlar, 1 mm tuş hareket mesafesi, geniş yüzeyli touchpadi ve kısayol tuşları ile dizüstü bilgisayar deneyimi vaat ediyor. Klavyenin ayrıca kendi USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Dezavantaj olarak Magic Keyboard tabletle birlikte sunulmadığı için tablet fiyatına ek olarak 16.209 TL’lik ek ödeme yapmak gerekiyor. iPad Pro M5 ve Magic Keyboard kombinasyonu yalnızca bir tablet olarak değil, klavye ile birlikte kullanıldığında yazı yazma, belge düzenleme, e-posta ve üretkenlik odaklı kullanım için daha uygun bir cihaz haline getiriyor.

Apple iPad Pro M5 Öne Çıkan Özellikleri:

11 veya 13 inç Ultra Retina XDR OLED ekran

120 Hz ProMotion

Apple M5 çip

256 GB'tan 2 TB'a kadar depolama

Apple Pencil Pro desteği

Magic Keyboard desteği

Thunderbolt / USB 4 bağlantısı

13 inç modelde 579 gram ağırlık

3️⃣ Casper PAD H10 Pro

Tam Boyutta Gör Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) uygun fiyata klavyeli tablet bilgisayar satın almak isteyenler için en iyi seçenek. Rakip firmaların sadece klavye sattığı paraya Casper hem tablet hem klavye hem de kalemi bir arada sunuyor.

Uygun fiyatına rağmen 12,6 inç boyutunda 2,5K çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Yanında gelen touchpadli ve klavyeli deri kılıfı, özel menteşe yapısı sayesinde her açıyla rahatça kullanabileceğiniz şekilde sabitleniyor ve ekstra yükseltici ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

MediaTek Dimensity D7050 yonga setinden güç alan Casper PAD H10 Pro’da 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojileri, yüksek hızlı kablosuz bağlantı ve düşük gecikmeli veri aktarımı sağlıyor.

Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) kalemli ve klavyeli tablet arayanlar için en uygun seçenek. Uygun fiyatına rağmen kutudan çıkan klavyesi, kalemi, OLED ekranı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) Öne Çıkan Özellikleri:

12,6 inç OLED ekran

2560 x 1600 çözünürlük

MediaTek Dimensity 7050

8 GB RAM

256 GB depolama

10.000 mAh batarya

Klavye ve touchpad

Aktif kalem desteği

580 gram ağırlık

Android 15

Oled Ekranlı, hafif, klavye ve kalemli tablet: Casper Pad H10 Pen 1 yıl önce eklendi

4️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, geniş ekran ve masaüstüne yakın kullanım özelliklerini bir arada isteyen Android kullanıcıları için dikkat çeken klavyeli tablet modellerinden biri. Android 17 ve One UI 9 ile gelen cihazda ekranı üç bölüme bölme özelliği mevcut.

Serinin en yeni üyesi olan Galaxy Tab S12 Ultra, 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. 2960 x 1848 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekranın maksimum parlaklığı 1.600 nit seviyesine çıkabiliyor.

Galaxy Tab S12 Ultra, MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. MicroSD kart desteğiyle depolama 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Cihazın klavyeli tablet deneyiminin merkezinde Samsung DeX ve dokunmatik yüzeyli Pro Keyboard bulunuyor. DeX, Android arayüzünü daha masaüstü benzeri bir çalışma ortamına dönüştürerek çoklu görev ve klavye kullanımı açısından farklı bir deneyim sunuyor. S Pen cihazla birlikte geliyor, klavye ise ayrıca satılıyor.

Galaxy Tab S12 Ultra Öne Çıkan Özellikleri

14,6 inç Dynamic AMOLED 2X

2960 x 1848 çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 9500

12 GB / 16 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB depolama

11.600 mAh batarya

Samsung DeX

Pro Keyboard desteği

S Pen

692 gram ağırlık

5️⃣ HUAWEI MatePad 11.5 S 2026

Tam Boyutta Gör HUAWEI MatePad 11.5 S 2026'nın klavyesiz, klavyeli ve klavye+kalemli olarak üç farklı paket seçeneği mevcut. Klavyeli versiyonu oldukça uygun fiyata denk geliyor.

Tablette 11,5 inç ekranı 2800 × 1840 PapperMate LCD ekran teknolojisini kullanıyor. Yansımayı önleyen bu ekran teknolojisi, uzun PDF'ler ve sunumlarınızı tıpkı kitaptan okur gibi bir deneyim vaat ediyor. Tablette doğrudan Google Play desteğinin bulunmamasını bu modelin önemli eksiklerinden biri olarak söyleyebiliriz. Google Play kolay bir şekilde eklenebiliyor ancak rakip tabletlerdeki kadar Android uyumluluğu henüz bulunmuyor.

Huawei'in Kirin T92C yonga setinden güç alan HUAWEI MatePad 11.5 S 2026; 12 GB RAM, 256 GB depolama, 8.800 mAh batarya ve 40W şarj desteği sunuyor.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Öne Çıkan Özellikleri:

11.5 inç PaperMatte LCD 2800 × 1840 px

8.800 mAh batarya

HiSilicon Kirin T92C

12 GB RAM, 256 GB Depolama

HarmonyOS 4.3

45W şarj

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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