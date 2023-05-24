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    3D tasarım ve çizimler için en iyi çizim programları (2023)

    Güzel çizimler çıkarmak yetenek kadar iyi bir program da gerektiriyor. İşte anime, araba, karikatür, kara kalem ve diğer çalışmalarınız için en iyi çizim programları:
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    Çizim programları, çeşitli yerleşik araçlarla orijinal çizimler yapmanıza olanak tanır. Laptop veya masaüstü bilgisayarınızda çizim yapmak için fareyi kullanabilir veya çizgileri kaydedip ekrana aktaran çizim tabletleri gibi harici aygıtları kullanabilirsiniz. 3D çizim programları genelde yerleşik efekt seçenekleri sağlar ve fotoğraf düzenleme programları veya başka tasarım araçlarıyla entegre olabiliyor. Dijital kalemler, işaretleyiciler, fırçalar gibi çeşitli çizim araçlarını kullanarak dijital sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Peki, 2023’ün en iyi ücretsiz çizim programları hangileri? Mühendislik ve mimarlık için en iyi çizim programları önerisi isteyenler için de ayrı liste paylaştık.

    En iyi 10 çizim programı ✍🏻

    çizim programları Tam Boyutta Gör
    Çizim programı ile muhteşem manzara resimleri, çizgi romanlar ve tasarımlar oluşturabilirsiniz. Peki, hangi çizim araçlarını kullanmalısınız? İster fare ile ister daha hassas çizimler için stylus yani dijital kalemleri kullanarak harika dijital sanat eserleri ortaya çıkarabileceğiniz harika çizim araçları var. İşte Windows ve Mac bilgisayarda, laptopta kullanabileceğiniz en iyi 3d çizim programları 🔽

    1️⃣ Adobe Photoshop CC

    en iyi çizim programı - Adobe Photoshop CC Tam Boyutta Gör
    Adobe Photoshop CC, piyasadaki en iyi çizim programı olarak kabul ediliyor. Fotoğraf ve tasarım programı, illüstrasyonlar, 3B sanat eserleri ve fotoğrafların oluşturulmasına ve düzenlenmesine olanak tanıyan kapsamlı bir araç setine sahip. Mobil ve web uygulamalar üzerinden de tasarlama, çizim, video düzenleme ve daha pek çok şey yapılabiliyor. Photoshop, fikrinizi hayata geçirmek için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri.
    • Her şeyi tasarlamak için kullanılabilir. Küçük logolar ve afişlerden tam boyutlu poster ve ambalajlara kadar…
    • Etkili düzenleme özelliklerine sahip. Eski yıpranmış fotoğrafları kurtarma, obje kaldırma veya ekleme, bir resmi tamamen dönüştürme gibi.
    • Yeni başlayanların bile harika işler çıkarmasına olanak tanır. Profesyonel grafik tasarımcılar da bu araçla yaratıcılıklarını tam anlamıyla açığa çıkarabilir.
    • Bir dizi etkili boya fırçası özelliğine sahip (fırçalar, kalemler, keçeli kalemler, kurşun kalemler). Aklınıza gelebilecek her şeyi çizebilir veya boyayabilirsiniz.

    2️⃣ CorelDRAW

    grafik tasarım programı - CorelDRAW Tam Boyutta Gör
    CorelDRAW, daha akıllı ve daha hızlı vektör illüstrasyonu, fotoğraf düzenleme, sayfa düzeni, tipografi ve fazlası için gereken tüm araçları içeren profesyonel bir grafik tasarım programı. Grafik tasarım için sağlanan çok sayıda özelleştirme özelliği ve yeteneği var. Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımını tasarımcılar, grafikerler ve profesyonel sanatçılar kullanıyor.
    • Kapsamlı telifsiz içerik grubuna erişmenizi sağlar. Küçük resim, yüksek çözünürlüklü dijital resimler, yazı tipleri ve şablonlar bulunuyor.
    • Dijital kalemler ve Microsoft Surface Dual gibi cihazların kullanımını destekler.
    • Gölge efektleri manipülatörü, vektör mozaik ve otomatik simetrik tasarım gibi benzersiz zaman kazandıran araçlara sahip. Ek olarak, hızlı eskiz yapmak için LiveSketch özelliği var.
    • Vektör illüstrasyonu için güçlü bir araç.
    • Farklı medya türlerinde (pdf, jpg, eps, vb.) renk tutarlılığı sağlar.

    3️⃣ Clip Studio Paint

    3d çizim programı - Clip Studio Paint Tam Boyutta Gör
    Clip Studio Paint, resim ve çizim konusunda uzman çizimcilere tavsiyemizdir. Doğal fırça hissi, yüksek hassasiyetli çizgiler gibi faydalı birçok özelliğe sahip. Program, kalem basıncını algılayıp çizime göre uygulayabiliyor. Konuşma balonları ve çalışma alanını bölme gibi özellikleriyle manga ve çizgi roman hazırlayanlar için de ideal bir program.
    • Derin öğrenme teknolojisini kullanan yapa zeka renklendirme özelliğine sahip.
    • Yaptığınız taslağa uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 3B şekilleri içe aktarmanıza olanak tanır.
    • Manga ve çizgi roman çizmek için ideal özelliklerle dolu.
    • Zaman çizelgeleri, kamera hareketleri, ses efekti ve müzik ekleyerek animasyon oluşturabilirsiniz.
    • Çizgilerin kolayca yeniden boyutlandırılmasına ve düzenlenmesine izin veren vektör katmanlarının kullanımını destekler.

    4️⃣ Krita

    dijital çizim programı - Krita Tam Boyutta Gör
    Krita, konsept sanatlar, illüstrasyonlar, çizgi romanlar vs. oluşturabileceğiniz mükemmel bir açık kaynak dijital çizim programı. Hem amatör hem de profesyonellerin kullandığı etkili çizim araçlarından. Dijital boyama uygulaması, akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılabiliyor ve ücretsiz.
    • Elleri titreyenler için yardımcı olan fırça sabitleyicilere sahip.
    • Özelleştirilebilir 9 farklı fırça motoru sunuyor.
    • Sarma modu özelliği sayesinde desen ve dokuların oluşturulmasını kolaylaştırır.
    • Çok sayıda çizim yardımcısı özelliği ile donatılmış.
    • Diğer sanatçılardan yazı ve fırça paketlerini kolayca içe aktarabilirsiniz.

    5️⃣ Procreate

    iPad çizim uygulaması - Procreate Tam Boyutta Gör
    Procreate, katman ekleme özellikleri, karışım modları, renk düşüşü gibi sektör standardı araçlarla yüklü, iPad için çizim programı. Bu uygulama ile hareket halindeyken ilham verici resimler, güzel eskizler, çarpıcı çizimler oluşturabilirsiniz.
    • Yazı tiplerini içe aktarma seçeneğiyle muhteşem tipografiler oluşturmanıza olanak tanır.
    • Çeşitli el yapımı fırçalar içerir. Bu, gerçek bir kalem kullanıyormuş gibi renkleri karıştırmanıza, eskizler oluşturmanıza veya gölgeler oluşturmanıza olanak tanır.
    • Canlı renkler üzerinde son derece hassas kontrol sağlar.
    • Çok doğal çizim deneyimi sağlamak için Apple Pencil ile mükemmel çalışır.
    • En sevdiğiniz özelliklere anında erişim için yapılandırabileceğiniz akıcı, hızlı bir menüye sahiptir.

    6️⃣ Autodesk Sketchbook

    ücretsiz çizim programı - Autodesk Sketchbook Tam Boyutta Gör
    Autodesk Sketchbook, hassas çizim araçları ve geniş çizim alanı sunan bir 3d çizim programı. Bireysel kullanıcılar için ücretsiz. Eskiz, boyama ve illüstrasyon programı, tüm platformlar ve cihazlarda harika deneyim sunuyor. Ücretsiz çizim programı arayanlara tavsiyemizdir.
    • Araçlar, sadece ihtiyacınız olduğunda görünürdürler. Bu sayede geniş bir alanda çalışırsınız.
    • Katmanlar, gruplamalar vb. yaparken çalışmanızı PSD dahil farklı formatlara aktarabilirsiniz.
    • Cihazınızın kamerasıyla çektiğiniz bir fotoğrafı doğrudan çalışmanıza aktarmanıza izin verir.
    • Daha hassas çizim ve daha hızlı iş akışı sağlayan düzinelerce araca sahiptir.
    • 100 mpx bir tuvali işleyebilen çizim motoru sayesinde çizim yaparken doğal his verir.

    7️⃣ ChemDoodle

    kimya çizim programı - ChemDoodle Tam Boyutta Gör
    ChemDoodle, mobil cihazlar ve web tarayıcıları dahil tüm platformları destekleyen etkili bir kimya çizim programı. Kimyasal grafiklerle uğraşanlar için binlerce araç ve özelliğe sahip. Program, 3D grafikler, gelişmiş algoritmalar ve kapsamlı dokümantasyon gibi çeşitli işlevleri bir araya getiriyor.
    • Ok araçları, sürükle-bırak arayüzü ve temizleme özellikleri ile kimyasal reaksiyonları yansıtabilirsiniz.
    • Kimya ile ilgili grafiklerle çalışmak için çok sayıda araçla birlikte gelir. BioArt, ChemSketch bunlardan birkaçı.
    • Stereokimya, örtülü hidrojenler ve halka bulma üzerinde çalışmak gibi bazı zor işleri sizin yerinize yapabilir.
    • Özellikleri ve tanımlayıcıları hesaplamanıza izin veren bir hesap makinesi aracına sahip. Örneğin bağ aralıkları, kaynama noktası ve moleküler formüller bu araç aracılığıyla hesaplanabilir.
    • Adobe araçları ve MS Office gibi üçüncü parti uygulamalarla uyumludur.

    8️⃣ Paintstorm Studio

    dijital boyama programı - Paintstorm Studio Tam Boyutta Gör
    Paintstorm Studio, güçlü işlevleri mümkün olan en rahat şekilde kullanıma sunmayı amaçlayan profesyonel bir dijital boyama programı. Masaüstü bilgisayarınızda ve iPad’de kullanabileceğiniz en iyi çizim programlarından biri.
    • Bir nesneyi doldururken veya seçerken şekiller arasındaki boşlukları kapatmanızı sağlar.
    • Kendi özel panelinizi oluşturmanıza izin veren dinamik bir arayüzle gelir. Araç çubuklarının boyutunu, konumunu, sekme kilidini ve opaklığını da değiştirebilirsiniz.
    • Gelişmiş simetri araçlarına sahip.
    • Her fırça seçeneği üzerinde tam kontrol verir. Bir fırçayı tamamen kendi tarzınıza göre özelleştirme özgürlüğü sunar.
    • Her çeşit ve formda kıl fırça bulunur.

    9️⃣ Mischief

    çizim yazılımı - Mischief Tam Boyutta Gör
    Mischief, bir sanatçı olarak faydalanabileceğiniz benzersiz yaratıcı özellikler sunan ufak boyutlu ama güçlü bir çizim uygulaması. Boyutlandırılabilir fırçaları ve sınırsız yakınlaştırma özelliğiyle, eserinizi istediğiniz gibi çıkarabileceğiniz sonsuz bir tuval sunar. Detaylı çalışabileceğiniz, ayrıntılarla etkileyebileceğiniz bir resim yapacaksanız bu çizim programı tam size göre.
    • Ayrıntı koruma ve sonsuz yakınlaştırma özelliklerine sahip.
    • Sonsuz tuval sayesinde devasa bir projenin oluşturulmasına olanak sağlar.
    • Akıcı ve hızlı bir deneyim sağlayan bir çizim aracıdır. Gerçek bir kalemle kağıt üzerine çizim yapıyormuş gibi hissedeceksiniz.
    • Çoklu dokunma desteği vardır.
    • Çalışırken dikkatinizin dağılmaması için minimalist bir yaklaşım sunar.

    🔟 YouiDraw Drawing

    online çizim programı - YouiDraw Drawing Tam Boyutta Gör
    YouiDraw Drawing, online grafik tasarım programı. Bu çizim aracı, bazı gelişmiş işlevlerle birlikte temel tasarım işlevleri sunuyor. Hem öğrenciler hem de profesyonellerin kullanabileceği bir program. Erişimi ve kullanımı çok kolay. Sadece siteye girin ve ardından hemen tasarlamaya başlayın.
    • Posterler, t-shirtler, hediye kartları yapabilirsiniz.
    • Photoshop’u anımsatan, daha basit bir arayüze sahip.
    • Hesabınıza giriş yaparak dilediğiniz cihazdan çalışmanıza ulaşabilirsiniz.
    • Araçları nasıl kullanacağınıza dair ipuçları verir. Bu nedenle yeni başlayanlar için idealdir.

    Mühendislik çizim programları 💻

    mühendisler için teknik çizim programları Tam Boyutta Gör
    CAD programı, çeşitli sektörlerde 2B teknik çizimler, konsept tasarımların maketleri ve fiziksel nesnelerin 3B modellerini oluşturmak için kullanılır. Bu fiziksel nesnelerin dijital temsilleri gerçek nesnelerin oluşturulmasından kullanılır. Mühendislik alanında kullanılan popüler çizim programları şöyle sıralanabilir 👇🏻
    1. AutoCAD (İnşaat mühendisliği)
    2. Solid Edge (Makine ve Endüstri mühendisliği)
    3. Onshape (Makine ve Endüstri mühendisliği)
    4. SolidWorks (Makine ve Endüstri mühendisliği)
    5. Autodesk Fusion 360 (Makine ve Endüstri mühendisliği)
    6. Shapr3D (Makine ve Endüstri mühendisliği)
    7. BricsCAD (İnşaat mühendisliği)

    Mimarlık çizim programları 📐

    mimari çizim programları
    Her mimari tasarım program farklı ihtiyaçlara yöneliktir. En iyi 3D mimari çizim programını seçmek, maliyet, diğer programlarla uyumluluk ve çizim sürecinde harcamak istediğiniz süre gibi birçok faktöre bağlıdır. Aynı zamanda tasarım sürecinin neresinde olduğunuza da bağlıdır. Mimarlık programının amacı, mimarların planları, modelleri ve diğer mimari işleri oluştururken hayatlarını kolaylaştırmaktır. En faydalı programlar, mimarların planlarını ana hatlarıyla belirlemelerine ve vizyonlarını dijital olarak bilgisayarda hayata geçirmelerine yardımcı olur. En çok tercih edilen mimari programlar şöyle sıralanabilir 👇🏻
    1. SketchUp
    2. Revit
    3. 3D Studio Max
    4. Cedreo
    5. V-Ray
    6. Photoshop
    7. InDesign

    Çizim için laptop önerisi (2023) 💻

    çizim programları için laptop önerisi Tam Boyutta Gör
    Bir sanatçı veya grafik tasarımcı olarak çizim için en iyi bilgisayarı ararken değerlendirebileceğiniz birkaç seçenek vardır. Çizim için dokunmatik ekranlı laptopları veya grafik tasarım için oyun laptoplarını tercih edebilirsiniz. Peki, çizim programları için hangi laptop alınmalı? İşte çizim için en iyi laptoplar:
    1. Surface Pro 8 (Dokunmatik ekranıyla çizim için en iyi laptop)
    2. HP Pavilion x360 2’si 1 arada (Bütçe dostu en iyi çizim laptopu)
    3. Wacom Mobile Studio Pro (Hepsi bir arada çizim laptopu)
    4. Lenovo Yoga C740 (Çizim için en iyi laptoplardan biri)
    5. MacBook Pro 16 inç (Çizim padi ile birlikte kullanılabilen en iyi laptop)
    6. Microsoft Surface Book 3 (Çizim için ayrılabilir laptop)

    Çizim programları için ekran kartları 🖥️

    çizim için ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Çizim sonrası render işleminin uzun sürmesini istemiyorsanız, çizim yaparken takılmadan iyi bir görüntü almak istiyorsanız, bilgisayarınızın işlemcisi, RAM miktarı kadar ekran kartı da önemlidir. Peki, çizim programları için örneğin AutoCAD için en iyi ekran kartı modelleri hangileri? İşte Çizim programları için tercih edilebilecek en iyi ekran kartı modelleri 👇🏻
    1. Zotac GeForce GT 1030
    2. MSI GeForce RTX 3050
    3. XFX Speedster Radeon RX 6700
    4. MSI GeForce RTX 3060
    5. MSI GeForce RTX 4070
    6. XFX Speedster Radeon RX 7900XT

    En iyi ve ücretsiz çizim programları, dijital çizimin temellerini öğrenmenin mükemmel bir yolu. Peki, hangi çizim programı tercih edilmeli? Bu rehber yazıda Windows PC, Mac bilgisayar ve iPad için en iyi çizim uygulamaları listeledik. Mühendisler, tasarımcılar, mimarların kullandığı popüler 3D çizim ve tasarım programlarının yanı sıra çizim için alınabilecek en iyi laptoplar, tabletler ve ekran kartı modelleri sizlerle paylaştık.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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