3D tasarım ve çizimler için en iyi çizim programları (2023)

- En iyi 10 çizim programı ✍🏻
- 1️⃣ Adobe Photoshop CC
- 2️⃣ CorelDRAW
- 3️⃣ Clip Studio Paint
- 4️⃣ Krita
- 5️⃣ Procreate
- 6️⃣ Autodesk Sketchbook
- 7️⃣ ChemDoodle
- 8️⃣ Paintstorm Studio
- 9️⃣ Mischief
- 🔟 YouiDraw Drawing
- Mühendislik çizim programları 💻
- Mimarlık çizim programları 📐
- Çizim için laptop önerisi (2023) 💻
- Çizim programları için ekran kartları 🖥️
- Yorumlar
Çizim programları, çeşitli yerleşik araçlarla orijinal çizimler yapmanıza olanak tanır. Laptop veya masaüstü bilgisayarınızda çizim yapmak için fareyi kullanabilir veya çizgileri kaydedip ekrana aktaran çizim tabletleri gibi harici aygıtları kullanabilirsiniz. 3D çizim programları genelde yerleşik efekt seçenekleri sağlar ve fotoğraf düzenleme programları veya başka tasarım araçlarıyla entegre olabiliyor. Dijital kalemler, işaretleyiciler, fırçalar gibi çeşitli çizim araçlarını kullanarak dijital sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Peki, 2023’ün en iyi ücretsiz çizim programları hangileri? Mühendislik ve mimarlık için en iyi çizim programları önerisi isteyenler için de ayrı liste paylaştık.
En iyi 10 çizim programı ✍🏻
1️⃣ Adobe Photoshop CC
- Her şeyi tasarlamak için kullanılabilir. Küçük logolar ve afişlerden tam boyutlu poster ve ambalajlara kadar…
- Etkili düzenleme özelliklerine sahip. Eski yıpranmış fotoğrafları kurtarma, obje kaldırma veya ekleme, bir resmi tamamen dönüştürme gibi.
- Yeni başlayanların bile harika işler çıkarmasına olanak tanır. Profesyonel grafik tasarımcılar da bu araçla yaratıcılıklarını tam anlamıyla açığa çıkarabilir.
- Bir dizi etkili boya fırçası özelliğine sahip (fırçalar, kalemler, keçeli kalemler, kurşun kalemler). Aklınıza gelebilecek her şeyi çizebilir veya boyayabilirsiniz.
2️⃣ CorelDRAW
- Kapsamlı telifsiz içerik grubuna erişmenizi sağlar. Küçük resim, yüksek çözünürlüklü dijital resimler, yazı tipleri ve şablonlar bulunuyor.
- Dijital kalemler ve Microsoft Surface Dual gibi cihazların kullanımını destekler.
- Gölge efektleri manipülatörü, vektör mozaik ve otomatik simetrik tasarım gibi benzersiz zaman kazandıran araçlara sahip. Ek olarak, hızlı eskiz yapmak için LiveSketch özelliği var.
- Vektör illüstrasyonu için güçlü bir araç.
- Farklı medya türlerinde (pdf, jpg, eps, vb.) renk tutarlılığı sağlar.
3️⃣ Clip Studio Paint
- Derin öğrenme teknolojisini kullanan yapa zeka renklendirme özelliğine sahip.
- Yaptığınız taslağa uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 3B şekilleri içe aktarmanıza olanak tanır.
- Manga ve çizgi roman çizmek için ideal özelliklerle dolu.
- Zaman çizelgeleri, kamera hareketleri, ses efekti ve müzik ekleyerek animasyon oluşturabilirsiniz.
- Çizgilerin kolayca yeniden boyutlandırılmasına ve düzenlenmesine izin veren vektör katmanlarının kullanımını destekler.
4️⃣ Krita
- Elleri titreyenler için yardımcı olan fırça sabitleyicilere sahip.
- Özelleştirilebilir 9 farklı fırça motoru sunuyor.
- Sarma modu özelliği sayesinde desen ve dokuların oluşturulmasını kolaylaştırır.
- Çok sayıda çizim yardımcısı özelliği ile donatılmış.
- Diğer sanatçılardan yazı ve fırça paketlerini kolayca içe aktarabilirsiniz.
5️⃣ Procreate
- Yazı tiplerini içe aktarma seçeneğiyle muhteşem tipografiler oluşturmanıza olanak tanır.
- Çeşitli el yapımı fırçalar içerir. Bu, gerçek bir kalem kullanıyormuş gibi renkleri karıştırmanıza, eskizler oluşturmanıza veya gölgeler oluşturmanıza olanak tanır.
- Canlı renkler üzerinde son derece hassas kontrol sağlar.
- Çok doğal çizim deneyimi sağlamak için Apple Pencil ile mükemmel çalışır.
- En sevdiğiniz özelliklere anında erişim için yapılandırabileceğiniz akıcı, hızlı bir menüye sahiptir.
6️⃣ Autodesk Sketchbook
- Araçlar, sadece ihtiyacınız olduğunda görünürdürler. Bu sayede geniş bir alanda çalışırsınız.
- Katmanlar, gruplamalar vb. yaparken çalışmanızı PSD dahil farklı formatlara aktarabilirsiniz.
- Cihazınızın kamerasıyla çektiğiniz bir fotoğrafı doğrudan çalışmanıza aktarmanıza izin verir.
- Daha hassas çizim ve daha hızlı iş akışı sağlayan düzinelerce araca sahiptir.
- 100 mpx bir tuvali işleyebilen çizim motoru sayesinde çizim yaparken doğal his verir.
7️⃣ ChemDoodle
- Ok araçları, sürükle-bırak arayüzü ve temizleme özellikleri ile kimyasal reaksiyonları yansıtabilirsiniz.
- Kimya ile ilgili grafiklerle çalışmak için çok sayıda araçla birlikte gelir. BioArt, ChemSketch bunlardan birkaçı.
- Stereokimya, örtülü hidrojenler ve halka bulma üzerinde çalışmak gibi bazı zor işleri sizin yerinize yapabilir.
- Özellikleri ve tanımlayıcıları hesaplamanıza izin veren bir hesap makinesi aracına sahip. Örneğin bağ aralıkları, kaynama noktası ve moleküler formüller bu araç aracılığıyla hesaplanabilir.
- Adobe araçları ve MS Office gibi üçüncü parti uygulamalarla uyumludur.
8️⃣ Paintstorm Studio
- Bir nesneyi doldururken veya seçerken şekiller arasındaki boşlukları kapatmanızı sağlar.
- Kendi özel panelinizi oluşturmanıza izin veren dinamik bir arayüzle gelir. Araç çubuklarının boyutunu, konumunu, sekme kilidini ve opaklığını da değiştirebilirsiniz.
- Gelişmiş simetri araçlarına sahip.
- Her fırça seçeneği üzerinde tam kontrol verir. Bir fırçayı tamamen kendi tarzınıza göre özelleştirme özgürlüğü sunar.
- Her çeşit ve formda kıl fırça bulunur.
9️⃣ Mischief
- Ayrıntı koruma ve sonsuz yakınlaştırma özelliklerine sahip.
- Sonsuz tuval sayesinde devasa bir projenin oluşturulmasına olanak sağlar.
- Akıcı ve hızlı bir deneyim sağlayan bir çizim aracıdır. Gerçek bir kalemle kağıt üzerine çizim yapıyormuş gibi hissedeceksiniz.
- Çoklu dokunma desteği vardır.
- Çalışırken dikkatinizin dağılmaması için minimalist bir yaklaşım sunar.
🔟 YouiDraw Drawing
- Posterler, t-shirtler, hediye kartları yapabilirsiniz.
- Photoshop’u anımsatan, daha basit bir arayüze sahip.
- Hesabınıza giriş yaparak dilediğiniz cihazdan çalışmanıza ulaşabilirsiniz.
- Araçları nasıl kullanacağınıza dair ipuçları verir. Bu nedenle yeni başlayanlar için idealdir.
Mühendislik çizim programları 💻
- AutoCAD (İnşaat mühendisliği)
- Solid Edge (Makine ve Endüstri mühendisliği)
- Onshape (Makine ve Endüstri mühendisliği)
- SolidWorks (Makine ve Endüstri mühendisliği)
- Autodesk Fusion 360 (Makine ve Endüstri mühendisliği)
- Shapr3D (Makine ve Endüstri mühendisliği)
- BricsCAD (İnşaat mühendisliği)
Mimarlık çizim programları 📐
- SketchUp
- Revit
- 3D Studio Max
- Cedreo
- V-Ray
- Photoshop
- InDesign
Çizim için laptop önerisi (2023) 💻
- Surface Pro 8 (Dokunmatik ekranıyla çizim için en iyi laptop)
- HP Pavilion x360 2’si 1 arada (Bütçe dostu en iyi çizim laptopu)
- Wacom Mobile Studio Pro (Hepsi bir arada çizim laptopu)
- Lenovo Yoga C740 (Çizim için en iyi laptoplardan biri)
- MacBook Pro 16 inç (Çizim padi ile birlikte kullanılabilen en iyi laptop)
- Microsoft Surface Book 3 (Çizim için ayrılabilir laptop)
Çizim programları için ekran kartları 🖥️
En iyi ve ücretsiz çizim programları, dijital çizimin temellerini öğrenmenin mükemmel bir yolu. Peki, hangi çizim programı tercih edilmeli? Bu rehber yazıda Windows PC, Mac bilgisayar ve iPad için en iyi çizim uygulamaları listeledik. Mühendisler, tasarımcılar, mimarların kullandığı popüler 3D çizim ve tasarım programlarının yanı sıra çizim için alınabilecek en iyi laptoplar, tabletler ve ekran kartı modelleri sizlerle paylaştık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.