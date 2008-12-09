Energizer yeni pil teknolojisini CES 2009'da gösterecek

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Yüksek performanslı ve uzun ömürlü pilleriyle kendi sektörüne yön veren isimlerden Energizer, Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği 2009 fuarında yeni pilini göstermeye hazırlanıyor. Zinc Air Prismatic olarak isimlendirilen yeni pil türünün üreticilere pil ile çalışan daha küçük cihazlar hazırlama olanağı tanıyacağı söyleniyor.

Gelen bilgilere göre, yeni piliyle Energizer'ın Alkaline veya Lityum-iyon temelli tipik pillere göre 3 kata varan oranda daha fazla enerji yoğunluğu sunacağı ifade ediliyor. Energizer'ın ismi açıklanmayan bir cihaz üreticisiyle uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tür pilin teknik özellikleri, hangi teknolojiye sahip olduğu, hangi tür cihazlarda kullanılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmış değil.

Taşınabilir medya oynatıcıları ve cep telefonları başta olmak üzere yeni nesil kişisel elektronik cihazların faydalanması beklenen yeni pil teknolojisinden mini bilgisayarların istifade edip edemeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.