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Energizer yeni pil teknolojisini CES 2009'da gösterecek

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Energizer yeni pil teknolojisini CES 2009'da gösterecek
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Yüksek performanslı ve uzun ömürlü pilleriyle kendi sektörüne yön veren isimlerden Energizer, Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği 2009 fuarında yeni pilini göstermeye hazırlanıyor. Zinc Air Prismatic olarak isimlendirilen yeni pil türünün üreticilere pil ile çalışan daha küçük cihazlar hazırlama olanağı tanıyacağı söyleniyor.

Gelen bilgilere göre, yeni piliyle Energizer'ın Alkaline veya Lityum-iyon temelli tipik pillere göre 3 kata varan oranda daha fazla enerji yoğunluğu sunacağı ifade ediliyor. Energizer'ın ismi açıklanmayan bir cihaz üreticisiyle uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tür pilin teknik özellikleri, hangi teknolojiye sahip olduğu, hangi tür cihazlarda kullanılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmış değil.

Taşınabilir medya oynatıcıları ve cep telefonları başta olmak üzere yeni nesil kişisel elektronik cihazların faydalanması beklenen yeni pil teknolojisinden mini bilgisayarların istifade edip edemeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.


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yonex78 10 yıl
kardeşim üç kurusa 5 köfte olmaz cin malına karşiyım....ucuza tel alıp bataryasının 3 gün gitmesini bekleyemezsin
tasınabilir cihazların özellikle notebook ların en büyük problemi pil inş bu yeni teknoloji notebooklarda da kullanılır
şayet suda bir gerçekki pil kapasitesi arttıkça biz daha çok özellik isteyecez deşarj süresi yine kısalacak
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Kénan 10 yıl
Güzel gelişme.Pil ömrü biraz daha uzun gidebilecek (:
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max975 10 yıl
ucuz olsunda ne olursa mantığına dayalı ürünler tutuldukça bu tür ürünler pek iş yapmaz...
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interwap 10 yıl
Şu pil olayına çare bulunamadı. Ya özelliklerden kırpacaksın yada pil çok çabuk bitecek.
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Light_Velocity 10 yıl
Bende çin telefonu var alırken satıcıya sormuştum kaç gün gider pili diye ama lafı geçiştirmişti :)
1 Gün dayanabiliyor.
Daha iyisini çıkarabilseler çok güzel olur çünkü tek yakındığım konu bu..
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flashabu 10 yıl
Şimdiki piller, bataryalar çok çabuk bitiyor. en azından bataryam 1 değil 3gün gider:) güzel gelişme..
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