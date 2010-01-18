Enermax, Galaxy EVO serisi güç kaynaklarında garanti süresini 5 yıla çıkarttı

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Enermax ürünlerine olan güvenini garanti süresini uzatarak göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini 3 yıldan 5 yıla çıkartan Enermax, yeni uygulamasını diğer ürün gruplarına da yansıtacak gibi görünüyor. Zira firmadan gelen yeni bilgilere göre Galaxy EVO serisi güç kaynaklarında da garantinin 5 yıla çıkartıldığı, düzenlemenin yeni satılacak güç kaynaklarıyla birlikte daha önce satılmış olanları kapsadığı da belirtildi.

Garanti süresi 5 yıla çıkartılan Galaxy EVO serisi güç kaynakları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.