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Enermax, Galaxy EVO serisi güç kaynaklarında garanti süresini 5 yıla çıkarttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax, Galaxy EVO serisi güç kaynaklarında garanti süresini 5 yıla çıkarttı
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Enermax ürünlerine olan güvenini garanti süresini uzatarak göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini 3 yıldan 5 yıla çıkartan Enermax, yeni uygulamasını diğer ürün gruplarına da yansıtacak gibi görünüyor. Zira firmadan gelen yeni bilgilere göre Galaxy EVO serisi güç kaynaklarında da garantinin 5 yıla çıkartıldığı, düzenlemenin yeni satılacak güç kaynaklarıyla birlikte daha önce satılmış olanları kapsadığı da belirtildi.

Garanti süresi 5 yıla çıkartılan Galaxy EVO serisi güç kaynakları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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Mertcan. 9 yıl
Gerçekten çok iyi bir çalışma , tebrikler , resimdeki güç kaynağı da süper görünüyor.
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AburCubur 9 yıl
İyi olan hiçbirşey ucuz olmuyorki. Hele hele bahsi geçen en iyilerdense ucuzluk beklemek abes kaçar.
3 den 5 e çıkarmak cidden büyük iş.
Tebrikler Enermax'a
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FranticTr 9 yıl
Alımı çekmek için fiyatı indirseler çok daha fazla ilgil çeker. :)
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dante38 9 yıl
Bence haklılar böyle kaliteli güç kaynakları 5sene mükemmel.Enermax ürünlerine güveniyor demektir.
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