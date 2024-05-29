Yapı Kredi Mobil ile ürünlerin garanti durumunu takip edebilirsiniz

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yapı Kredi, ürünlerin garanti belgelerini okumak isteyen ve garanti sürecini takip etmek isteyenler için yeni çözümünü hayata geçirdi. Yapı Kredi’nin Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın 2023 mezunlarından egaranti platformu, Yapı Kredi Mobil’e eklendi.

Yapı Kredi Mobil uygulamasındaki Evim+ menüsü üzerinden egaranti hizmetlerine erişebilirsiniz. Ürünlerin kalan garanti süresini görebiliyor ve dijital garanti belgelerine ulaşabiliyorsunuz. 140’ın üzerindeki markanın dijtal garanti belgeleri yer alıyor.

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Yapı Kredi Mobil’e önümüzdeki aylarda ek garanti satın alma ve bakım/onarım paketleri gibi diğer egaranti hizmetleri de eklenecek. Yapı Kredi kullanıcısı olmayıp egaranti hizmetlerinden faydalanmak isterseniz egaranti.com veya egaranti mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz.

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