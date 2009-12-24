Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini uzattı

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Hazırladığı kalite çıtası yüksek donanımlarla tanınan Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini 3 yıldan 5 yıla çıkardığını açıkladı. Seri kapsamında şimdiye kadar satılan ve satılacak olan tüm güç kaynaklarında geçerli olan yeni düzenleme ile Enermax rakiplerine karşı garanti süresiyle de meydan okumayı hedefliyor. 850W, 950W, 1050W ve 1250W kapasiteli dört farklı modelin yer aldığı Revolution85+ serisi güç kaynakları, %85'in üzerinde verimlilik sunuyor ve her biri 30A sağlayabilen 6 kanal rail tasarımı ile geliyorlar. "red dot tasarımı ödülü 2009" ve "IF ürün tasarım ödülü 2010" galibi olan güç kaynakları hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.