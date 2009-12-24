Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini uzattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hazırladığı kalite çıtası yüksek donanımlarla tanınan Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini 3 yıldan 5 yıla çıkardığını açıkladı. Seri kapsamında şimdiye kadar satılan ve satılacak olan tüm güç kaynaklarında geçerli olan yeni düzenleme ile Enermax rakiplerine karşı garanti süresiyle de meydan okumayı hedefliyor. 850W, 950W, 1050W ve 1250W kapasiteli dört farklı modelin yer aldığı Revolution85+ serisi güç kaynakları, %85'in üzerinde verimlilik sunuyor ve her biri 30A sağlayabilen 6 kanal rail tasarımı ile geliyorlar. "red dot tasarımı ödülü 2009" ve "IF ürün tasarım ödülü 2010" galibi olan güç kaynakları hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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850w thermaltake psu 2 tane gtx 295 bile yeterdi ama sen hırs yapmışın...
guc 200w olsun. ıste burda normal psu sıstemde 200w verebılmek ıcın sebekeden 300w cekecek.kalıtelı psu (+80 sertıfıkalı gıbı ornek olarak)
200w verebılmek ıcın sebekeden 230w-240w gıbı cekecektır.yanı verırımlılık cok kayıp az olucaktır.sadece bu fakla bıle bır kac yılda psu nuz nerdeyse kendını amortı bıle edebılır.
Enermax biraz indirime gitse çok iyi olacak,fiyatlar çok çok uçuk.
Haber için teşekkürler.
Corsair, enermax psular en katelidir ama bunların alış amacı extreme sistemler extreme overclockcular içindir. Bunun nedeni o walt gücünde en yüksek akım amper değerlerini vermesidir. Ee kendinde diyorsun neden almasın o zaman dersen extreme kullanıcı extreme sistemi 750w güç tüketir bundan dolayı yüksek watt değeri sağlayan bir psu alması gerekir. Bundan doalyı 750w altı corsair veya enermax psu alınması kazık yemek olur. 750w'dan az tüketen bir sistmein zaten bu kadar kaliteli bir psuya ihtiyacı yoktur...
750w high power, fsp, xilence yerine gidip aynı fiyata 500w enermax veya corsair alacak varsada, yorum yok...