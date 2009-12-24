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Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini uzattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini uzattı
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Hazırladığı kalite çıtası yüksek donanımlarla tanınan Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynaklarında garanti süresini 3 yıldan 5 yıla çıkardığını açıkladı. Seri kapsamında şimdiye kadar satılan ve satılacak olan tüm güç kaynaklarında geçerli olan yeni düzenleme ile Enermax rakiplerine karşı garanti süresiyle de meydan okumayı hedefliyor. 850W, 950W, 1050W ve 1250W kapasiteli dört farklı modelin yer aldığı Revolution85+ serisi güç kaynakları, %85'in üzerinde verimlilik sunuyor ve her biri 30A sağlayabilen 6 kanal rail tasarımı ile geliyorlar. "red dot tasarımı ödülü 2009" ve "IF ürün tasarım ödülü 2010" galibi olan güç kaynakları hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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ssonerb 9 yıl
cok uzun süre enermax epsilon kullandım ve memnun kaldım.ve enermax ürünleri takip ettiğim kadarıyla yüksek fiyatlarda satılmıyorlar.+85 bir psu olması fazlaca yeterli bi etken.tmm ben alamam belki ama alan alıyor ve bir psu ya bu kadar para verilirmi olsa veririm :D 600-650 fiyatı tahminim.
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caferaga 9 yıl
enermax


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p1azma 9 yıl
Yaşasın 1250 lik revolution'um :o)
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nurettin1961 9 yıl
arkadaşlar bugun itibarıyla enermax 1250w revulation85 frebal dan teslim aldım eski psu thermaltake 850w hagh power idi sistemimde iki ekran kartı kullanacağım için pavırı yükselttim ilk izlenimim enermaks gerçektek çok kaliteli olduğunu gösteriyor eğer üst seviye bilgisayar topladıysanız yüksek fiyatlıda olsa enermaxs almakta fayda var en azından alınan parçaları yüksek seviyede korumaktadır yani sisteme yapılan harcamaya göre psu almakta fayda var arkadaşların yaptığı tartışma gereksiz bir tartışma olmakta herkese iyi günler
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No Way Out 9 yıl

nurettin1961

arkadaşlar bugun itibarıyla enermax 1250w revulation85 frebal dan teslim aldım eski psu thermaltake 850w hagh power idi sistemimde iki ekran kartı kullanacağım için pavırı yükselttim ilk izlenimim enermaks gerçektek çok kaliteli olduğunu gösteriyor eğer üst seviye bilgisayar topladıysanız yüksek fiyatlıda olsa enermaxs almakta fayda var en azından alınan parçaları yüksek seviyede korumaktadır yani sisteme yapılan harcamaya göre psu almakta fayda var arkadaşların yaptığı tartışma gereksiz bir tartışma olmakta herkese iyi günler

850w thermaltake psu 2 tane gtx 295 bile yeterdi ama sen hırs yapmışın...
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ahrimar 9 yıl
8 yıldır enermax 450 kullanıyorum. kaç bilgisayar değiştirdim ama psu hep aynı. hiç sorun çıkarmadi. yeni sisteme 1200w enermax aldım. eski bilgisayarım hala çalışıyor. 7/24 download yapıyor. 9.senesine girecek inşallah
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Felice Forte 9 yıl
Thermaltake Q Fan 750 Watt güç kaynağım var 5 yıl garantili ama aklım hep bu Enermax Revolution85+ serisinde
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atalay_xxx 9 yıl
bence su sısteme bu kadar kalıtelı bu sısteme bu kadar kalıtelı psu onermek bence yanlıs.hersısteme oldugunca kalıtelı psu takmak gerekır.hem calısan sıstemın guvenlıgı ve uzun omurlu olmasını saglaya bılmek hemde elektrık enerjısınden tasarruf saglayabılmek ıcın.ornek vermek gerekırse mesela +80 sahıp olmayan sıradan bır psulu sıstemde sıstemın ıstedıgı
guc 200w olsun. ıste burda normal psu sıstemde 200w verebılmek ıcın sebekeden 300w cekecek.kalıtelı psu (+80 sertıfıkalı gıbı ornek olarak)
200w verebılmek ıcın sebekeden 230w-240w gıbı cekecektır.yanı verırımlılık cok kayıp az olucaktır.sadece bu fakla bıle bır kac yılda psu nuz nerdeyse kendını amortı bıle edebılır.
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Chris Brown 9 yıl
Hocam zaten 5 yıl değilmiydi ? Yoksa Corsair le mi karıştırıyorum :S
Enermax biraz indirime gitse çok iyi olacak,fiyatlar çok çok uçuk.

Haber için teşekkürler.
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HeroTürk 9 yıl
Diğer Firmalarda 85+ Serisini Piyasaya Sürünce Bunlarda Ucuzlar.
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No Way Out 9 yıl
Zaten kaliteli psular kolay kolay sorun cıkarmıyor, bu arada enermax veya corsair normal ev kullancısı ürün üretmiyor extreme kullanıcılar için psularını üretiyor o fiyata satmaları normal.

Corsair, enermax psular en katelidir ama bunların alış amacı extreme sistemler extreme overclockcular içindir. Bunun nedeni o walt gücünde en yüksek akım amper değerlerini vermesidir. Ee kendinde diyorsun neden almasın o zaman dersen extreme kullanıcı extreme sistemi 750w güç tüketir bundan dolayı yüksek watt değeri sağlayan bir psu alması gerekir. Bundan doalyı 750w altı corsair veya enermax psu alınması kazık yemek olur. 750w'dan az tüketen bir sistmein zaten bu kadar kaliteli bir psuya ihtiyacı yoktur...

750w high power, fsp, xilence yerine gidip aynı fiyata 500w enermax veya corsair alacak varsada, yorum yok...

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