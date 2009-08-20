Entegre grafik özellikli Intel işlemcileri için ilk test sonuçları

Nehalem mimarisi ile son yılların en radikal girişimlerinden birisine imza atarak mikroişlemci tasarımında ciddi değişikliklere giden Intel, Eylül ayı ile birlikte ikinci jenerasyon Nehalem olarak ta tanımlanan Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemci modellerini pazara sunacak. P55 yonga seti ile birlikte kullanılacak yeni işlemciler, 9 aydır pazarda olan Bloomfield kod adlı Core i7 işlemcileri ile kıyaslandığında üç yerine çift kanal entegre bellek kontrolcüsü, yüksek bant genişliği sağlayan QPI iç bağlantı teknolojisi yerine DMI veri yolunun kullanımı ve LGA1366 yerine LGA1156 soket formu gibi detaylarla farklılışacaklar. Nehalem mimarisini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda Intel'in en önemli girişimlerinden birisi olarak değerlendirilen Lynnfield platformu için hazırlıklar hemen hemen tamamlanmış durumda. Ülkemizde dahil olmak üzere kimi pazarlarda P55 anakartlar satışa sunulurken, Tayvan gibi sektör merkezi sayılan bazı bölgelerde Core i5 işlemci satın almak dahi mümkün.

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Clarkdale işlemci ailesi çift zar tasarımına sahip olacak. 32nm işlemci zarı ve 45nm IGP tek pakette.

8 Eylül'de lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcileri ve P55 yonga seti ya da Intel'in tabiriyle P55 Platform Kontrol Merkezi, firmanın 32nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları öncesindeki en ciddi adımlarından birisi olacak ve Lynnfield sonrasında geri sayım 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan modeller için işlemeye başlayacak. Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda temel hedeflerinden birisi endüstriye liderlik etme olan Intel, sene sonuna doğru, 2007 yılında geçiş yaptığı 45nm üretim teknolojisinden sonra fabrikasyon sürecinde bir yeni güncellemeye daha gidecek ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan x86 tabanlı ilk işlemciler üretim bantlarından çıkmış olacak. Intel yeni nesil 32nm üretim teknolojisini iki farklı koldan başlatacak. Bunlardan ilki Pine Trail kod adını taşıyan 2. jenerasyon Atom platformu, diğeri ise Clarkdale kod adlı yeni işlemci ailesi olacak. Aynı üretim teknolojisiyle farklı segmentler için hazırlanan her iki yeni işlemci ailesi de çok önemli bir yenilik ile gelecekler.

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Nehalem mimarisi esnek tasarım anlayışı ile entegre grafik kullanımına da olanak tanıyor.

Fusion teknolojisi veya entegre grafik özellikli işlemci kavramı yeni bir oluşum değil. Hatırlanacağı üzere AMD, ATi'yi satın aldıktan hemen sonra 2006 sonlarına doğru Fusion teknolojisinin ilk detaylarını açıklamış ve entegre grafik özellikli mikroişlemci tasarımları hazırlayacağını açıklamıştı. Ancak aradan geçen üç yılda fikir babası olmasına rağmen Fusion ile ilgili somut herhangi bir girişimde bulunamayan AMD'nin güncel yol haritasına göre en iyimser tahmin ile 2011 öncesinde kod adı Fusion (son günclleme ile kod adı L1ano oldu) entegre grafik özellikli radikal işlemcilerini pazara sunmasu beklenmezken, bu konuda çok hızlı yol alan Intel, sene sonuna doğru netbook'lar için hazırlanan entegre grafik özellikli Atom (kod adı Pineview) işlemci ailesini, 2010 başında ise masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesini pazara sunmayı planlıyor. Sandy Bridge mimarisinden önceki en önemli Intel girişimi olarak değerlendirilen Clarkdale işlemci ailesini masaya yatırıyoruz.

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Clarkdale işlemci ailesi ile Intel, tasarım anlayışında bazı değişikliklere gidiyor.

Intel'in entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesi, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve Westmere mimarisini temel alacak. İşlemci ailesinin detaylarına geçmeden önce Westmere mimarisinin detaylarını da kısaca hatırlamakta fayda var. Nehalem mimarisinin 32m üretim teknolojisine uyarlanmış yeni bir sürümü olarak tanımlayabileceğimiz Westmere mimarisi, güncel Nehalem mimarisine göre bir takım farklılıklara sahip. Yeni komut seti güncellemelerine sahip olan Westmere mimarisi, aynı zamanda İleri Şifreleme Standardı - AES - hızlandırma desteği ile destek veren spesifik uygulamalarda güncel Nehalem mimarisine kıyasla farklı avantajlar sunması bekleniyor. MCM olarak bilinen çoklu yonga tasarımı kapsamında ve entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak entegre grafik kullanımı gibi detaylar çerçevesinde optimize edilen Westmere mimarisi, 2010 sonunda lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge mimarisi öncesinde Intel adına son güncelleme olacak ve Clarkdale işlemci ailesine de yataklık edecek.

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Clarkdale işlemci ailesi Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında pazara sunulacak.

Tik-Tak iş modeli kapsamında Intel'in bir sonraki "Tik" adımı olacak Westmere mimarisi, Clarkdale işlemci ailesi ile birlikte endüstriye merhaba diyecek ve hemen akabinde endüstri de ilk defa masaüstü sistemler için pazara sunulacak Gulftown işlemci ailesi ile birlikte yüksek performans tutkunları da selamlayacak. Son iki çeyrekte küresel ekonomik kriz ve Avrupa Komisyonu tarafından kesilen yaklaşık 1.5 milyar dolarlık cezaya rağmen Intel tepe yöneticisi Paul Otellini yaptığı açıklamasında yeni üretim teknolojilerine yönelik yatırımlarına ara vermeyeceklerini ve 32nm üretim teknolojisine geçisin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmiş ayrıca yeni nesil üretim teknolojileriyle üretimde verimliliğin arttırıldığını ve daha düşük güç tüketim değerlerinde daha yüksek saat hızlarının elde edebildiğini ifade etmişti. Bu hedef doğrultusunda 32nm üretim teknolojisine yönelik çalışmaların sürdüren ve tesis güncellemelerine hız veren Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hacimli üretime geçmek için artık gün sayıyor.

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Clarkdale işlemci ailesinde entegre grafik birimi için FDI (Flexible Display Inferface) ara birimi de kullanılıyor.

Firmanın P1268 kod adını taşıyan yeni üretim teknolojisi ile birlikte ikinci jenerasyon High-K metal kapı teknolojisi de fabrikasyon sürecinde devreye giren önemli parametrelerden birisi olacak. 32nm ile birlikte yonga boyutunu da ciddi şekilde küçültecek olan Intel bu sayede entegre bellek kontrolcüsüne, entegre grafik yongasına ve entegre PCIe kontrolcüsüne sahip yüksek frekanslı işlemciler hazırlayabilecek üstelik bu işlemciler entegre özelliklerindeki ciddi gelişmelere rağmen üretim teknolojisindeki ilermenin sağladığı nanometrik küçülme sayesinde çift çekirdekli mevcut işlemci tasarımlarına yakın bir TDP yani ısıl güç tasarım düzeyine sahip olacaklar. Bilindiği üzere Nehalem mimarisi ile birlikte Intel'in üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi esneklikti. Firma Core i7 işlemcilerinim ilk defa lanse edildiği 2007 Kasım ayına kadar Nehalem mimarisinin modüler yapısı üzerinde durmuş ve esnek tasarım anlayışı ile farklı segmentlere yönelik özel işlemci çözümlerinin hazırlanabileceğini vurgulamıştı.

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Clarkdale işlemci ailesindeki entegre grafik birimi, GMA X4500 HD ile kıyaslandığında geliştirilmiş özelliklere sahip.

Core i7 işlemci ailesini "Gezegenin en hızlı masaüstü işlemcileri" sloganıyla duyuran ve an itibariyle performans liderliğini elinde bulunduran Intel, Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcileriyle performans segmentindeki iddiasını da pekiştirmeyi ve Nehalem mimarisini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Clarkdale kod adını taşıyan entegre graifk özellikli yeni işlemciler ise Intel adına adeta bir gövde gösterisi olacak. Zira özellikle giriş seviyesinde ve mobil sistemlerde entegre grafik özellikli işlemcileri yaygınlaştırması beklenen Intel, teknolojik gelişmelere adaptasyon konusunda da rakibi AMD'yi de sıkıştıracak zira haber içerisinde de değindiğimiz üzere entegre grafik özellikli işlemci tasarımı en azından sesli olarak ilk defa AMD tarafından telaffuz edilmiş ancak firma şu ana kadar herhangi bir somut girişimde bulunanamıştı. Intel ise Clarkdale işlemci ailesi için erken mühendislik örneklerini üretmeye başladı. Gelin şimdi hep birlikte Clarkdale işlemci ailesinin neler vaat ettiğine birlikte bakalım.

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G45 vs. Clarkdale: Entegre grafik özellikleri için teknik karşılaştırma.

Entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesinin pazara Core i3 ve Core i5 serileri altında giriş yapması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Intel, yeni işlemcilerini performans seviyelerine göre konumlandırarak yüksek hızlı modelleri Core i3 yerine Core i5 jenerasyonu altında lanse edecek. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan Clarkdale işlemci ailesinde işlemci çekirdekleri 32nm üretim teknolojisiyle, entegre grafik birimi ve entegre bellek kontrolcüsü ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Turbo Boost teknolojisine destek veren ve bu sayede işlemci kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesine olanak tanıyan Clarkdale işlemci ailesinde uygulama ihtiyacına göre çekirdeklerden birisi neredeyse kapatma durumuna çekilirken diğer çekirdek için saat hızı otomatik olarak arttırılarak özellikle tek izleklik uygulamalardan daha yüksek verim alınması sağlanabiliyor. Turbo Boost teknolojisi ile birlikte Hyper-Threading desteği de sunan Clarkdale ailesi Windows ortamında 2 fiziksel iki de sanal işlemci çekirdeğine sahip olacak.

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Entegre grafik özellikli Intel işlemci ailesi.

8 Eylül'de lanse edilecek Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 işlemcileri gibi entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3-1333MHz desteği sunacak yeni işlemciler tercih edilecek anakart modeline göre daha yüksek frekanslı bellek kitleriyle de kullanılabilecek. Entegre grafik birimine ek olarak Clarkdale işlemci ailesi ile harici ekran kartı desteği de sunuluyor. Yani dileyen kullanıcılar işlemci üzerinde entegre grafik biriminden faydalanabileceği gibi daha yüksek performans arzulayanlar aynı sistemde harici ekran kartı da kullanabilecekler. Üstelik çift PCIe x16 slotuna sahip olan P55 yonga setli anakartlarda 2x 8x konfigürasyonunda SLI veya Crossfire kurulumlarına da olanak tanınacak. Entegre grafik biriminden dolayı Clarkdale işlemci ailesi FDI olarak tanımlanan ve açılımı Flexible Display Interface olan özel bir veri yolu teknolojisini de kullanacak. Bu yenilik ile entegre grafik birimi ve giriş-çıkış birimlerini kontrol eden P55 yonga seti arasında doğrudan bağlantı kurulmasının hedeflendiği bildiriliyor.

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PC Mark ve Sandra 2009 testleri.

Clarkdale işlemci ailesi için merak konusu olan noktalardan birisi de kullanılacak entegre grafik biriminin özellikleri. Larrabee kod adıylad kapalı kapılar ardında yeni nesil GPU teknolojisi üzerindeki çalışmalarına tam gaz devam eden Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü grafik çözümü GMA X4500HD. DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GMA X4500 HD'nin geliştirilmiş detaylara sahip özel bir türevi, Clarkdale işlemci ailesinin entegre grafik birimi olarak 2010 ile birlikte sektöre selam duracak. G45 yonga setinde kullanılan GMA X4500 HD ile Clarkdale işlemci ailesinde kullanılacak entegre grafik birimi arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Örneğin çift akışlı video çözümleme desteği G45'te bulunmazken, Clarkdale üzerindeki entegre grafik birimi tarafından destekleniyor. Öte yandan yine G45'ten farklı olarak eşanlı çift HDMI çıkışı, çift ses akışı, Dolby True HD ve DTS-HD Master desteği de Clarkdale işlemci ailesi ile birlikte sunulacak.

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Clarkdale işlemci ailesinin entegre grafik performansı.

Gelen bilgilere göre Intel, Clarkdale işlemci serisi altında çok sayıda yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Clarkdale tabanlı işlemcilerini Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında lanse edecek olan Intel'in en iddialı çözümleri Core i5 661 ve Core i5 670 olacak gibi görünüyor. Zira Core i5 670 3.46GHz olarak belirlenen yüksek saat hızı ile dikkat çekerken, 3.33GHz'de görev yapan Core i5 661 modeli ise 900MHz olarak belirlenen entegre grafik işlemci çalışma frekansıyla öne çıkabilir. 4MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerin en dikkat çekici farklılıklarından birisi ise ısıl güç tasarımları yani TDP seviyeleri zira Core i5 670 modeli, 113MHz daha yüksek saat hızına sahip olsa da ısıl güç tasarımları Core i5 661 modelinden 14 Watt daha düşük. Mevcut bilgiler ışığında aradaki farkın tek açıklaması ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik biriminin 167MHz daha yüksek frekansta çalışması paralelinde işlemci güç tüketimini de arttırması olarak gösteriliyor.

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HD Video performansı. Değerler oynatım esnasında merkezi işlem birimine binen yükü göstermektedir.

Entegre grafik birimi 900MHz'de çalışan Core i5 661 ve 533MHz'de görev yapan Pentium G6950 modelleri haricinde Clarkdale işlemci ailesinin tamamında grafik işlemci çalışma frekansı 733MHz olarak belirlenmiş durumda. Tamamı 32nm üretim tekolojisiyle hazırlanan işlemcilerin ısıl güç tasarımlarına baktığımızda ise yukarıda da belirttiğimzi gibi Core i5 661 modeli haricindeki tüm işlemcileri 73 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Satılmakta olan çift çekirdekli Intel işlemcilerin yaygın olarak 65 Watt TDP seviyesine sahip olduğu düşünüldüğünde, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin 73 Watt'lık güç tüketim düzeyleri yüksek görünebilir ancak unutmamak gerekiyor yeni nesil işlemciler entegre bellek kontrolcüsüne, entegre PCIe kontrolcüsüne ve entegre grafik birimine sahip olan, endüstrinin ilk çift çekirdekli ürün grubu oluşturacak. Detaylı özelliklerine haber içerisindeki tablolardan ulaşabileceğiniz yeni nesil işlemcilerin performans değerleri de gün ışığına çıkmaya başladı.

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Isı ve güç tüketim değerleri - Soğutucu olarak Cooler Master Hyper TX3 kullanılmıştır.

Clarkdale işlemci ailesinin entegre grafik performansını ölçmek için yapılan bağımsız ilk testlerin sonuçları yayınlandı. Detaylı sonuçlarına yine haber içerisindeki tablolardan ulaşabileceğiniz testlerde Clarkdale işlemci ailesinin entegre grafik performansı, G45 yonga seti ile birlikte gelen GMA X4500 HD ve Nvidia ION platformunda kullanılan GeForce 9400 IGP'si ile karşılaştırılmış. Gelişmiş grafik özellikleri ile GeForce 9400'ü ayrı tuttuğumuzda yapılan güncellemeler sayesinde Clarkdale işlemci ailesinde kullanılan entegre grafik birimini, gma X4500 HD'den iki kata varan oranda daha iyi sonuçlara imza attığını görüyoruz. Video oynatım testlerinde de açıkçası durum değişmiyor ve Clarkdale işlemci ailesindeki geliştirilmiş grafik birimi bir önceki jenerasyon olarak tanımlanan GMA X4500 HD'nin önünde yer almayı başarıyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında lanse edilmesi beklenen çift çekirdekli Clarkdale işlemci ailesine karşı AMD'nin dört çekirdekli Fusion işlemcileri ise 2011'de lanse edilecek.