EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan ve elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlamaya ilişkin giderleri elektrik faturalarına yansıtılmasına müsaade eden karar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından değişikliğe uğratıldı. Söz konusu tebliğ değişikliği ile ilgili açıklama EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı.

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Yılmaz, tepki çeken karara yönelik yapılan değişiklik kapsamındaki açıklamasında şu sözleri söyledi:

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"İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik."

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Vatandaşların EPDK’ya ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalar yapılmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mustafa Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.”

EPDK’nın aldığı yeni kararla artık elektrik tarifelerinde bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri gibi kalemler yer almayacak.

https://www.haberturk.com/elektrik-dagitim-gelirlerini-iliskin-tebligde-degisiklik-2902471-ekonomi

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