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    EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu

    EPDK, elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama gibi kalemleri elektrik faturalarına yansıtmalarına olanak sağlayan tebliğde değişikliğe gitti. Söz konusu hüküm kaldırıldı.
    1 hf.
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    Gökhan G.
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    EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu
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    Geride bıraktığımız hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan ve elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlamaya ilişkin giderleri elektrik faturalarına yansıtılmasına müsaade eden karar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından değişikliğe uğratıldı. Söz konusu tebliğ değişikliği ile ilgili açıklama EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı"

    Yılmaz, tepki çeken karara yönelik yapılan değişiklik kapsamındaki açıklamasında şu sözleri söyledi:

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    "İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik."

    EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu
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    Vatandaşların EPDK’ya ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalar yapılmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mustafa Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

    Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.

    EPDK’nın aldığı yeni kararla artık elektrik tarifelerinde bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri gibi kalemler yer almayacak.



    https://www.haberturk.com/elektrik-dagitim-gelirlerini-iliskin-tebligde-degisiklik-2902471-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir de kaçak elektrik kullanıp haram yiyenlerin faturalarını da bize itelemezseniz çok iyi olur
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    sadrag 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav şimdi biz zaten 9 yıldır bu heriflerin keyif paralarını mı ödüyor muşuz? Yanlış mı anlıyorum? Hayır birde "tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız mümkün değil" diyor. Kerdeş Payı'nda ki Metin gibi saydırasım geliyor varya..
    Yav şimdi biz zaten 9 yıldır bu heriflerin keyif paralarını mı ödüyor muşuz? Yanlış mı anlıyorum? Hayır birde "tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adı...
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    BuBBa123 (özer özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bugune kadar almişlar yani.

    bu işin cezasi ne olucakmiş. bugune kadar aldıklari paralar ne olucakmiş...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    elektrik işi web hosting gibi.. tıkır tıkır geliyor paralar.. kaymak.. milletin vatandaşı? sesin çıkıyor mu? sen kimsin bakayım? olan bir olaya adaletsizliğe birleşip hayır diyebiliyormusun? baş örtüsü için birbirine girersin milliyetçilik için ama seni soyarlarken ekonomik ne birleşiyorsun nede ses çıkarıyorsun. Gittiğin yol belli değil mi?
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    firat_kilic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi satmışlar heee? Alanlara bak. Dolarez...
    https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Elektrik_Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m

    Elektrik Dağıtım Bölgesi Kapsadığı İller İhaleyi kazanan şirket İhale bedeli
    Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu EnerjiSA 1.225.000.000 $
    Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli AK Enerji 600.000.000 $
    Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman Alarko-Cengiz 440.000.000 $
    Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars Kiler Holding 128.500.000 $
    Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize Aksa Enerji 227.000.000 $
    Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli Aksa Enerji 230.250.000 $
    Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne İC Holding 575.000.000 $
    Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, Uşak Yıldızlar SSS 485.000.000 $
    Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop Çalık Holding 441.500.000 $
    Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Sivas, Tokat, Yozgat Limak-Kolin-Cengiz 258.500.000 $
    Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa, Balıkesir Çanakkale, Yalova Limak-Kolin-Cengiz 940.000.000 $
    Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir, Manisa Elsan-Tümaş-Karaçay 1.231.000.000 $
    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul Avrupa Yakası Limak-Kolin-Cengiz 1.960.000.000 $
    Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş, Adıyaman AKEDAŞ 60.000.000 $
    Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya, Burdur, Isparta Limak-Kolin-Cengiz 546.000.000 $
    Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Denizli, Aydın, Muğla Aydem Elektrik-Bereket Enerji 110.000.000 $
    Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası EnerjiSA 1.227.000.000 $
    Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak İşkaya Doğu OGG 387.000.000 $
    Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Van, Bitlis, Hakkâri, Muş Türkerler İnşaat 118.000.000 $
    Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis EnerjiSA 1.725.000.000 $
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    firat_kilic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    CLK ELEKTRİK--->İBB'ye gelmeden olmaz. 2013te devretmişlerdi.

    https://www.enerjigunlugu.net/cengiz-kolin-limak-bogazici-ve-akdeniz-edasi-devraldi-3724h.htm
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    firat_kilic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Özelleştirilmiş elektrik... cengiz limak kolin... CLK elektrik.... Millet efendiden köleye nasıl çevrilir... muhalefet kanallarında bu haberler olmasa ardından tepki gelmese bunu kim kaldıracaktı? ayrıca halının altı hala pis... son zamanlar çok kesintisi de oldu. CLK ELEKTRİK hizmeti İBBye devretmeli.. iktidar milletin elektriğini kendi yandaşına sattı iyi mi? Buna da milletten ses çıkmadı ses çıkamaz çünkü %98tvler iktidarın ağzı. Herşey planlı devam ediyor. Nabza göre şerbet !!!! çok acıdıysa söyle biraz ateşi kıssınlar. Kafanı çevirirsen tekrar ateşi açarlar. Millet bunla mı oynayacak ya. Yok olun gidin bu ülkeden !
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bak bir tek kulağımın arkası kaldı...2021 den beklentim onuda çokomellenmesi.
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    AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkede artık hiçbir kimsenin lafına güvenmiyorum.
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    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Genelev masraflarıda dahilmiymiş!
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Okullar kapanınca memlekete gittim, kiracı olarak kaldığım evde 2 ay boyunca sadece buz dolabı çalıştı ama gelen fatura 65 tl civarı oldu ve her iki faturada ayrı tutarlar geldi.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayrımıza Bir İş Yapılmış Memlekette Sevinelim Bari........
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    oblyss (erhan aslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gizli
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    1768 kez okundu.
    13 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    epdk, elektrik faturası ve Internet
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