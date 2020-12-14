Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı

    Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları sona erdi. Gönüllülerde olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde Faz 2 aşamasına geçilecek.
    1 hf.
    1,8b
    1
    18
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ERUCOV-VAC isimli aşı adayının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Yakında Faz 2 aşamasına geçilecek.

    Aşı çalışmaları 3 faz halinde yapılıyor. Aday aşı Faz 1’de küçük bir grup üzerinde deneniyor. Aşının olumlu sonuç vermesi ve yan etkisi olmaması halinde Faz 2 aşamasında orta ölçekte bir gruba uygulanıyor. Sonrasında Faz 3 aşamasında binlerce kişi üzerinde denemesi yapılıp kullanıma hazır hale geldiği tescilleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı"

    Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz 1 aşamasında ikinci dozlamasının bugünün tamamlandığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini duyurdu. Toplam 44 gönüllüye aşı yapıldı. Olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde Aralık ayı sonuna kadar Faz 2 aşamasına geçileceğini açıkladı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mustafaaydemirr (deneme ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayırlı olsun inşaallah istemezükçüler ne diyecek haberdar edin arada merak ediyorum neyine kulp bulacaklar
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Atatürk boşuna dememiş beni "Türk hekimlerine emanet ediniz" diye
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah en kısa sürede yerli aşımız olur . Biz anlamayız bizden birşey olmaz kafasını bırakın artık . Ülkemizde ne cevherler ne yiğitler var . Velev ki olmadı bak ben demiştim gibisinden düşünenler olmasını istediği şeyi diyor aslında .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bak bu ülkede Refik Saydam Hıfzıssıhha merkezi diye bir yer vardı, buradaki adamlar aşı,ilaç vs ne varsa üretiyordu. şimdi faz1 deyiz..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kazuya58 (sinan polat) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    evet vardı ama ne durumdaydı ona da bakmak lazım.

    1921 yılından beridir yabancı ülkelerde üretilen ve kullanılan BCG aşısını yerli imkanlarla üretmek için 1976 da çalışmalara başlamış 7 yılda çalışmayı tamamlamış ve dünyadan 62 yıl sonra 1983 yılında üretime geçmiş.
    (eskiden bir örnek vereyim, pasteur 1885 yılında kuduz aşısını bulmuştur, bu aşı 1887 yılında yerli imkanlarla Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane de üretilmiştir. difteri serumu keşfinden 1 yıl sonra yerli imkanlarla Bakteriyolojihane-i Şahane üretilmeye başlanmıştır).

    BCG aşısı haricinde 1976 tarihinden sonra herhangi bir hastalık için aşı geliştirme ve bu aşının üretimini yapmamış.
    Merkezde üretilen son aşı 1997 yılında ve yine BCG aşısıdır. 1997 den sonra tek bir doz aşı üretmemiş,1998 yılında ise tüm faaliyetleri durdurulmuş.

    edit;
    kaynak:
    https://www.ttb.org.tr/eweb/asi_brosur/tarih.htm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mitokondrioglukadayi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    devils_sword (mustafa ecer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çoğu ilaç zaten faz 2’de patlıyor. Faz 1’de sadece aşının olumsuz bir etkisi olup olmadığı test ediliyor. Etkinliği faz 2 çalışmalarında yapılıyor. Ayrıca faz 2 en uzun ve maliyetli kısımlarından denilebilir. Henüz gidilmesi gereken yol uzun :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Atatürk boşuna dememiş beni "Türk hekimlerine emanet ediniz" diye
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Türk askerinin kıyafet tasarımını da Coco Chanel'e yaptırmış Paşam. Zevk sahibi adam tabi her şeyin en iyisi olsun istiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güven birkez kaybedilince tekrar kazanmak çok zor. 2 sayı az açıklıcam diye herşeyi mahvettiler. Şimdi kimse çin aşısını olmak istemiyor. Ben yine de bilim adamlarımıza inanmak istiyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oray (Oray G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu aşının türkiye tarafından son faza gelip seri üretime geçeceğine inancı olan var mı?

    açıkçası benim yok... neden mi? Türkiye’nin geçmişte de günümüzde de geliştirdiği lisanslı aşı bulunmuyor...1900'lü yıllarda birçok aşı üreten ülkemiz, 2000 yılı itibarıyla aşı üretimini durdurmuş, dışa bağımlı olmayı tercih etmişiz ve 20-25 yıldır bi tane aşı üretmemiştir.

    Böyle bir durumda beklentilerimizin düşük olması normal değil midir? Yine corona aşısı ucuzlayınca, 2022'lerde corona salgını bitince, faz 1 hadi bilemediniz faz 2'de teşvik bulamayıp üniversite bu işe devam etmeyecektir. Sonra yine kaldığımız yerden dışa bağlılığımız devam edecektir. Biz ülke olarak asla bu konuda ders alamayacağız.

    Buraya yazıyorum...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    anlaşılan sarayı ve yandaşları aşılayacaklar :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nisanda corona bitince aşı hazır olur. Zamanlama, verdikleri tarih muhteşem değil mi?. :))) o zamanda altından başka şeyler çıkar. Bak buraya yazıyorum. Yine inşallah maşallahçılar gelmiş. Seka fabrikasınında inşallah maşşallahçılar hurdalarını ucuzdan alıp milyon dolardan satmıştı. Uyut.... ! hipnozcu başı !
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    profecco 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber 26 Kasım'ın haberi! Aşı bitmek üzere olsaydı Çin'den 50 milyon doz aşı alınmazdı!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1762 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, covid-19 ve
    6 etiket daha yerli aşı koronavirüs aşısı covid-19 aşısı Türkiye Haberleri erciyes üniversitesi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi 1 hf. Google görsel yapay zekası 64 kameralı sistem ile eğitiliyor 1 hf. Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi 1 hf. 8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde 1 hf. Ücretsiz aksiyon oyunu Infinite Bomber 3D Android için yayınlandı 1 hf. Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı 1 hf. Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak 1 hf. Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı 1 hf. BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı 1 hf. HES uygulamasına dair son istatistikler 1 hf. DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti 1 hf. Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek 1 hf. iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler 1 hf. Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor 1 hf. iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir 1 hf. New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı 1 hf. Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor 1 hf. Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena 1 hf. EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu 1 hf. Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı Sonraki Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı 1 hf. Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek 1 hf. Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı 1 hf. iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı 1 hf. Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu 1 hf. Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor 1 hf. YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü 1 hf. Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti 1 hf. EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı 1 hf. Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor 1 hf. iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil 1 hf. Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor 1 hf. Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi] 1 hf. iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek 1 hf. ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı 1 hf. Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman 1 hf. ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak 1 hf. Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız