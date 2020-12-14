Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı

Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ERUCOV-VAC isimli aşı adayının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Yakında Faz 2 aşamasına geçilecek.
Aşı çalışmaları 3 faz halinde yapılıyor. Aday aşı Faz 1’de küçük bir grup üzerinde deneniyor. Aşının olumlu sonuç vermesi ve yan etkisi olmaması halinde Faz 2 aşamasında orta ölçekte bir gruba uygulanıyor. Sonrasında Faz 3 aşamasında binlerce kişi üzerinde denemesi yapılıp kullanıma hazır hale geldiği tescilleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz 1 aşamasında ikinci dozlamasının bugünün tamamlandığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini duyurdu. Toplam 44 gönüllüye aşı yapıldı. Olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde Aralık ayı sonuna kadar Faz 2 aşamasına geçileceğini açıkladı.
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1921 yılından beridir yabancı ülkelerde üretilen ve kullanılan BCG aşısını yerli imkanlarla üretmek için 1976 da çalışmalara başlamış 7 yılda çalışmayı tamamlamış ve dünyadan 62 yıl sonra 1983 yılında üretime geçmiş.
(eskiden bir örnek vereyim, pasteur 1885 yılında kuduz aşısını bulmuştur, bu aşı 1887 yılında yerli imkanlarla Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane de üretilmiştir. difteri serumu keşfinden 1 yıl sonra yerli imkanlarla Bakteriyolojihane-i Şahane üretilmeye başlanmıştır).
BCG aşısı haricinde 1976 tarihinden sonra herhangi bir hastalık için aşı geliştirme ve bu aşının üretimini yapmamış.
Merkezde üretilen son aşı 1997 yılında ve yine BCG aşısıdır. 1997 den sonra tek bir doz aşı üretmemiş,1998 yılında ise tüm faaliyetleri durdurulmuş.
edit;
kaynak:
https://www.ttb.org.tr/eweb/asi_brosur/tarih.htm
açıkçası benim yok... neden mi? Türkiye’nin geçmişte de günümüzde de geliştirdiği lisanslı aşı bulunmuyor...1900'lü yıllarda birçok aşı üreten ülkemiz, 2000 yılı itibarıyla aşı üretimini durdurmuş, dışa bağımlı olmayı tercih etmişiz ve 20-25 yıldır bi tane aşı üretmemiştir.
Böyle bir durumda beklentilerimizin düşük olması normal değil midir? Yine corona aşısı ucuzlayınca, 2022'lerde corona salgını bitince, faz 1 hadi bilemediniz faz 2'de teşvik bulamayıp üniversite bu işe devam etmeyecektir. Sonra yine kaldığımız yerden dışa bağlılığımız devam edecektir. Biz ülke olarak asla bu konuda ders alamayacağız.
Buraya yazıyorum...
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