Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı

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Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ERUCOV-VAC isimli aşı adayının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Yakında Faz 2 aşamasına geçilecek.

Aşı çalışmaları 3 faz halinde yapılıyor. Aday aşı Faz 1’de küçük bir grup üzerinde deneniyor. Aşının olumlu sonuç vermesi ve yan etkisi olmaması halinde Faz 2 aşamasında orta ölçekte bir gruba uygulanıyor. Sonrasında Faz 3 aşamasında binlerce kişi üzerinde denemesi yapılıp kullanıma hazır hale geldiği tescilleniyor.

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz 1 aşamasında ikinci dozlamasının bugünün tamamlandığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini duyurdu. Toplam 44 gönüllüye aşı yapıldı. Olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde Aralık ayı sonuna kadar Faz 2 aşamasına geçileceğini açıkladı.

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