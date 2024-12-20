Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlarda DC şarj hizmetinde Türkiye, Avrupa birincisi oldu

    Türkiye’de elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken şarj ağı da hızla büyüyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a göre elektrikli araç DC şarj alanında Türkiye, Avrupa birincisi oldu.
    Elektrikli araç DC şarj alanında Türkiye, Avrupa birincisi oldu Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründeki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılına dair sektörün genel görünümünü değerlendiren Yılmaz, 2025 yılında enerji sektörüne yapılacak yatırımlarda büyük bir artış beklediklerini ifade etti. Yılmaz özellikle elektrikli araç şarj hizmetlerinde Türkiye’nin geldiği noktanın altını çizdi.

    Türkiye, DC şarjda Avrupa’da lider

    Yılmaz, Türkiye'nin elektrikli araç ve şarj altyapısında Avrupa'nın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Nisan 2022'de sadece 5 olan lisanslı şarj hizmeti sağlayıcı sayısının bugün 169'a ulaştığını ifade eden Yılmaz, bu büyümenin enerji sektöründeki dönüşümün bir göstergesi olduğunu söyledi.

    Elektrikli araç DC şarj alanında Türkiye, Avrupa birincisi oldu Tam Boyutta Gör
    “Elektrikli araç sayımız son iki yılda 6 binden 154 bine, şarj soketi sayımız ise 3 binlerden 26 bine ulaşmış durumda. Bu kadar kısa sürede bu olağanüstü bir gelişme. Ayrıca elektrikli araç başına düşen soket gücü ve hızlı (DC) soket sayısı açısından Avrupa birincisiyiz. Şarj ağımızın 3’te birini DC hızlı soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarımızın daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor.” dedi Yılmaz.

    İstasyonların yarısı “yeşil”

    Toplam soket sayısına bakıldığında Türkiye’de her 6 elektrikli araca 1 şarj soketi düştüğünü söyleyen Yılmaz, AB ortalamasının 13 olduğuna dikkat çekerken tüm şarj istasyonlarının neredeyse yarısının “yeşil şarj istasyonu” olduğunu aktardı. Yılmaz, şarj için tüketilen elektriğin dört üçünün yenilenebilir enerjiden geldiğini belirtti.

    Yılmaz; 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1 milyon 3 yüz bin, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 3 yüz bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olmasını öngördüklerini kaydetti.

    EPDK’nın ekim ayı verilerine göre toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305 adet, AC soket sayısı ise 15.029 adet oldu. Toplam şarj soketi sayısı ekimde 24 bin 334’e yükselmişti. Bu da yıldan yıla yüzde 144’lük bir artış anlamına geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

    Profil resmi
    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor yağ kapağı açık kalırsa ne olur megane 3 alınır mı asker künyesinde ne yazar call of duty black ops cold war türkçe yama tıptan mezun olduktan sonra atama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Phoenix 5G
    General Mobile GM Phoenix 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız