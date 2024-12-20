Elektrikli araçlarda DC şarj hizmetinde Türkiye, Avrupa birincisi oldu

Türkiye, DC şarjda Avrupa’da lider
Yılmaz, Türkiye'nin elektrikli araç ve şarj altyapısında Avrupa'nın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Nisan 2022'de sadece 5 olan lisanslı şarj hizmeti sağlayıcı sayısının bugün 169'a ulaştığını ifade eden Yılmaz, bu büyümenin enerji sektöründeki dönüşümün bir göstergesi olduğunu söyledi.
İstasyonların yarısı “yeşil”
Toplam soket sayısına bakıldığında Türkiye’de her 6 elektrikli araca 1 şarj soketi düştüğünü söyleyen Yılmaz, AB ortalamasının 13 olduğuna dikkat çekerken tüm şarj istasyonlarının neredeyse yarısının “yeşil şarj istasyonu” olduğunu aktardı. Yılmaz, şarj için tüketilen elektriğin dört üçünün yenilenebilir enerjiden geldiğini belirtti.
Yılmaz; 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1 milyon 3 yüz bin, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 3 yüz bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olmasını öngördüklerini kaydetti.
EPDK’nın ekim ayı verilerine göre toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305 adet, AC soket sayısı ise 15.029 adet oldu. Toplam şarj soketi sayısı ekimde 24 bin 334’e yükselmişti. Bu da yıldan yıla yüzde 144’lük bir artış anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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