Elektrikli araçlarda DC şarj hizmetinde Türkiye, Avrupa birincisi oldu

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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründeki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılına dair sektörün genel görünümünü değerlendiren Yılmaz, 2025 yılında enerji sektörüne yapılacak yatırımlarda büyük bir artış beklediklerini ifade etti. Yılmaz özellikle elektrikli araç şarj hizmetlerinde Türkiye’nin geldiği noktanın altını çizdi.

Türkiye, DC şarjda Avrupa’da lider

Yılmaz, Türkiye'nin elektrikli araç ve şarj altyapısında Avrupa'nın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Nisan 2022'de sadece 5 olan lisanslı şarj hizmeti sağlayıcı sayısının bugün 169'a ulaştığını ifade eden Yılmaz, bu büyümenin enerji sektöründeki dönüşümün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör “Elektrikli araç sayımız son iki yılda 6 binden 154 bine, şarj soketi sayımız ise 3 binlerden 26 bine ulaşmış durumda. Bu kadar kısa sürede bu olağanüstü bir gelişme. Ayrıca elektrikli araç başına düşen soket gücü ve hızlı (DC) soket sayısı açısından Avrupa birincisiyiz. Şarj ağımızın 3’te birini DC hızlı soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarımızın daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor.” dedi Yılmaz.

İstasyonların yarısı “yeşil”

Toplam soket sayısına bakıldığında Türkiye’de her 6 elektrikli araca 1 şarj soketi düştüğünü söyleyen Yılmaz, AB ortalamasının 13 olduğuna dikkat çekerken tüm şarj istasyonlarının neredeyse yarısının “yeşil şarj istasyonu” olduğunu aktardı. Yılmaz, şarj için tüketilen elektriğin dört üçünün yenilenebilir enerjiden geldiğini belirtti.

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Yılmaz; 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1 milyon 3 yüz bin, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 3 yüz bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olmasını öngördüklerini kaydetti.

EPDK’nın ekim ayı verilerine göre toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305 adet, AC soket sayısı ise 15.029 adet oldu. Toplam şarj soketi sayısı ekimde 24 bin 334’e yükselmişti. Bu da yıldan yıla yüzde 144’lük bir artış anlamına geliyor.

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Elektrikli araç DC şarj alanında Türkiye, Avrupa birincisi oldu