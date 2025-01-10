Türkiye'de "akıllı ve milli sayaç" dönemi başlıyor: Tarih belli oldu!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesi hayata geçiriliyor. MASS projesi kapsamında akıllı ve milli sayaçlara geçiliyor. Akıllı sayaç sayesinde tüketicilerin elektrik tüketim verileri anlık olarak izlenebilecek. Kullanıcılar güncel elektrik tüketim miktarını detaylı bir şekilde görebilecek. Bu proje ile elektrik kullanımında tüketicinin tasarruf yapması ve kaçak kullanımının engellenmesi amaçlanıyor.

Akıllı ve milli sayacın avantajları neler?

Akıllı sayaçlarda kablosuz haberleşme modülü bulunuyor. Tüketim miktarı ve tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler anlık olarak tüketiciye ve dağıtım şirketine iletiliyor. Tüketiciler detaylı verileri inceleyerek tasarruf yapabilecek. Bu sayaçlar aynı zamanda elektrik kesintilerinin ardından teknik verileri dağıtım şirketine iletecek. Bu sayede sorunların daha hızlı tespiti sağlanacak.

Sayaçlar uzaktan okunacak

Milli sayaç sisteminin devreye girmesiyle birlikte sayaçların okunması için personel çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkacak. Sayaçlar uzaktan okunabilecek. Faturalandırma haricinde elektrik açma ve kesme işlemleri de uzaktan yapılacak. Ayrıca kaçak kullanım engellenecek.

Türkiye’de güneş enerjisi 2024’te yüzde 73 oranında arttı 6 sa. önce eklendi

1 Ocak 2026’dan itibaren zorunlu olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akıllı sayaçların kullanılabilmesine yönelik tüm entegrasyon çalışmalarının 2025 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Yılmaz, “1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecektir. Bu noktada, sayaç üreticilerinin de gerekli üretimi yapmalarının sağlanmasının önemini de vurgulamak istiyorum” dedi.

Akıllı sayaca geçiş için son tarih önce 1 Ocak 2025 olarak belirlenmişti. 21 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile akıllı sayaç zorunluluğu için belirlenen son tarih 1 Ocak 2025’ten 1 Ocak 2026’ya ertelendi.

Akıllı ve milli sayaç sisteminin devreye geçmesi için EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ ve Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketinin katılımıyla MASS projesi hayata geçirildi. MASS tarafından sağlanacak altyapı ile elektrik şebekesindeki hemen hemen tüm sistemlerin haberleşmesi sağlanacak. Farklı marka ve farklı haberleşme protokollerine sahip bileşenler uyumlu şekilde kullanılabilecek. Sistemin güvenliği de MASS tarafından sağlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.