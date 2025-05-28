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    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 29 bini aştı

    EPDK, Türkiye'deki güncel elektrikli araç şarj soketi sayısını açıkladı. Şarj soketi sayısı 29 bine ulaştı. Mayıs ayında 30 binin üzerine çıkması bekleniyor.     

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 29 bini aştı Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarafından hazırlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunun Nisan ayına ilişkin verileri açıklandı. Nisan sonu itibarıyla Türkiye’de elektrikli araç şarj soketi sayısı önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 29 bin 496’ya ulaştı

    Türkiye’de toplam elektrikli araç şarj soketi sayısı 29 bin 496’ya ulaşırken bunlardan 17 bin 231’i AC şarj, 12 bin 265’i DC şarj soketlerinden oluşuyor. Mayıs ayında şarj soketi sayısının 30 bini aşması bekleniyor.

    Türkiye’de faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonlarının 4 bin 941 soketinde 150 kW’nın üstünde şarj hızı veriliyor. Evden şarj hızı diyebileceğimiz 22 kW’ye kadar hız sunan soket sayısı ise 16 bin 881 olarak belirlendi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 2 bin 84 MW’a ulaştı.

    En çok şarj soketi bulunan firmalar hangileri?

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 29 bini aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de en çok şarj soketi bulunan firma 4 bin 398 soketle (AC ve DC dahil) açık ara ZES oldu. Ardından 2 bin 165 soketle Eşarj ve bin 941 soket ile Trugo takip etti. DC soket sıralamasına baktığımızda ise ilk sırada Eşarj, ikinci sırada Trugo, üçüncü sırada ZES yer alıyor.

    EPDK raporuna göre Nisan sonu itibarıyla Türkiye’de elektrikli araç sayısı 231 bin 474’e yükseldi. Önceki aya göre yüzde 5’lik artış gerçekleşti.

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