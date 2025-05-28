Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 29 bini aştı

Türkiye’de toplam elektrikli araç şarj soketi sayısı 29 bin 496’ya ulaşırken bunlardan 17 bin 231’i AC şarj, 12 bin 265’i DC şarj soketlerinden oluşuyor. Mayıs ayında şarj soketi sayısının 30 bini aşması bekleniyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonlarının 4 bin 941 soketinde 150 kW’nın üstünde şarj hızı veriliyor. Evden şarj hızı diyebileceğimiz 22 kW’ye kadar hız sunan soket sayısı ise 16 bin 881 olarak belirlendi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 2 bin 84 MW’a ulaştı.
En çok şarj soketi bulunan firmalar hangileri?
EPDK raporuna göre Nisan sonu itibarıyla Türkiye’de elektrikli araç sayısı 231 bin 474’e yükseldi. Önceki aya göre yüzde 5’lik artış gerçekleşti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: