Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

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Daha önce Hollandalı bilim insanları epilepsi nöbetlerini tespit edebilen akıllı bileklik yapmışlardı. Şimdi ise Lafayette'deki Louisiana Üniversitesi'nden Hisham Daoud ve Magdy Bayoumi tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, epilepsi nöbetlerini 1 saat öncesinden tahmin edebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 50 milyon insan şu anda epilepsiye sahip ve bu hastaların % 70'i nöbetlerini ilaçla kontrol edebiliyor. Hisham Daoud ve Magdy Bayoumi'nin geliştirdiği yeni yapay zeka sistemi, mevcut tahmin yöntemlerine göre daha başarılı ve ileriye dönük büyük bir adımdır. Nöbetleri vaktinden önce tespit etmek, epilepsili hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilir ve onlara nöbet geçirmeden önce harekete geçmeleri için yeterli zamanı sağlayabilir.

Yüksek başarı yüzdesi

Araştırmacılar, sistemlerini Boston Çocuk Hastanesinde 22 hasta üzerinde test etti. Test edilen hasta sayısı az olmasına rağmen yakalanan doğruluk oranı umut vadediyor. Testler sonucunda % 99.6 doğruluk oranı buldular. Bu, daha önce geliştirilen ve %85 doğruluk oranı yakalayan akıllı bileklliklerden daha yüksek bir başarı oranına sahip demektir.

Yapay zekanın olası bir nöbeti doğru tahmin etmesini sağlamak kolay bir süreç değildir. Makine öğrenme sistemleri esas olarak veriler üzerinde çalışmaktadır; ne kadar çok veri girişi sağlarsanız sonuçlar o kadar başarılı olur. Hisham Daoud; “Bu yüksek doğruluğu erken tahmin süresiyle elde etmek için, modeli her hasta üzerinde eğitmemiz gerekiyor” diyor.

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Bu tekniğin yaygın kullanım için uygun hale gelmesi biraz zaman alacaktır. Ekip şimdi ise gerekli algoritmaları işlemeye yardımcı olacak özel bir çip üzerinde çalışıyor.

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2019/11/19/this-ai-system-predicts-seizures-an-hour-before-they-happen-with-99-6-accuracy/