Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

    Araştırmacılar, % 99,6 doğrulukla epilepsi nöbetlerinin başlamasından bir saat öncesine kadar nöbetlerin gerçekleşeceğini öngörebilecek yeni bir yapay zeka ile güçlendirilmiş model geliştirdiler.
    2 gün
    1,1b
    2
    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce Hollandalı bilim insanları epilepsi nöbetlerini tespit edebilen akıllı bileklik yapmışlardı. Şimdi ise Lafayette'deki Louisiana Üniversitesi'nden Hisham Daoud ve Magdy Bayoumi tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, epilepsi nöbetlerini 1 saat öncesinden tahmin edebiliyor. 

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 50 milyon insan şu anda epilepsiye sahip ve bu hastaların % 70'i nöbetlerini ilaçla kontrol edebiliyor. Hisham Daoud ve Magdy Bayoumi'nin geliştirdiği yeni yapay zeka sistemi, mevcut tahmin yöntemlerine göre daha başarılı ve ileriye dönük büyük bir adımdır. Nöbetleri vaktinden önce tespit etmek, epilepsili hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilir ve onlara nöbet geçirmeden önce harekete geçmeleri için yeterli zamanı sağlayabilir.

    Yüksek başarı yüzdesi

    Araştırmacılar, sistemlerini Boston Çocuk Hastanesinde 22 hasta üzerinde test etti. Test edilen hasta sayısı az olmasına rağmen yakalanan doğruluk oranı umut vadediyor. Testler sonucunda % 99.6 doğruluk oranı buldular. Bu, daha önce geliştirilen ve %85 doğruluk oranı yakalayan akıllı bileklliklerden daha yüksek bir başarı oranına sahip demektir.

    Yapay zekanın olası bir nöbeti doğru tahmin etmesini sağlamak kolay bir süreç değildir. Makine öğrenme sistemleri esas olarak veriler üzerinde çalışmaktadır; ne kadar çok veri girişi sağlarsanız sonuçlar o kadar başarılı olur. Hisham Daoud; “Bu yüksek doğruluğu erken tahmin süresiyle elde etmek için, modeli her hasta üzerinde eğitmemiz gerekiyor” diyor.

    Ayrıca Bkz. "Bir yıl içinde ölecek hastaları tespit edebilen yapay zeka geliştirildi"

    Bu tekniğin yaygın kullanım için uygun hale gelmesi biraz zaman alacaktır. Ekip şimdi ise gerekli algoritmaları işlemeye yardımcı olacak özel bir çip üzerinde çalışıyor.



    https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2019/11/19/this-ai-system-predicts-seizures-an-hour-before-they-happen-with-99-6-accuracy/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    CBD yağı, Kenevirden elde edilir, psikoaktif değildir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    omer.f 2 gün
    Çeviri haber yapıyorsunuz ona alıştık da, keşke güzel çevirseniz. Cümlenin başında kullanılan zaman kipi farklı, sonunda kullanılan farklı. Komik oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OzanErdal1986 2 gün
    güzel gelişmeler bunlar. ama beni korkutan yapay zeka'nın bukadar hızlı hayatımıza girişi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    viper 2 gün
    Keske su yapay zeka konussada "Neden tedavisi 100 sene önce bulunmus hastaliklari tedavi etmek yerine nöbeti önceden tespite calisiyorsunuz?" dese.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 gün viper
    Epilepsinin bulunmuş bir tedavisi var mı ki? Varsa nedir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yimmasabi 2 gün
    Veri saysının azlığından öte bunun için günde kaç saat / kez tomografiye girmesi ya da analiz edilen ne ise onu yapması lazım o kişinin onu söylesinler :) 24 ? Göğüs kanseri uygulaması iyiydi de bunun uygulanabilirliğini sanmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    balcis 2 gün yimmasabi
    yahu bir sabır. adam tekerleği bulmuş çift bölge klimayı ne zaman koyacaksın" diyorsunuz. bilim birikimli ilerler. devamı gelmez diye icatlar buluşlar yapılmasaydı sopayla geyik kovalıyorduk hala.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 2 gün 2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini 2 gün Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme) 2 gün Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel 2 gün Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı 2 gün Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar 2 gün Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 2 gün Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi 2 gün Binance artık TL kabul ediyor 2 gün Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G 2 gün Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama 2 gün Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla 2 gün 8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 2 gün Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti 2 gün Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X 2 gün TCL Plex kutu açılışı ve ilk izlenimler | Yeni akıllı telefon markası 2 gün Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı 2 gün Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi 2 gün Ofiste dondurma yaptık | Çok amaçlı mutfak robotu Thermomix 2 gün Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi Sonraki 106 yıllık marka tarihinde bir ilk: 2020 Aston Martin DBX tanıtıldı 2 gün Stanford Üniversitesi’nin yeni açtığı hastanede robotlar, eczacı olarak çalışıyor 2 gün En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı 2 gün ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu 2 gün TikTok geliştiricisi çevrim içi müzik sektörüne giriyor 3 gün Black Friday rehberi: Bu 5 madde ile o günün kârlı çıkanı siz olun 3 gün Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor 3 gün Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte tam liste 3 gün Navi mimarisi kurumsal pazarda 3 gün AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor 3 gün Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı 3 gün Detroit: Become Human'ın PC çıkış tarihi belli oldu 3 gün AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak 3 gün LG, CLOi robotlarını çocuklarla test ediyor 3 gün Bu da omuz üstü kablosuz hoparlör 3 gün Birlikte Call of Duty Mobile oynuyoruz 3 gün Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak! 3 gün Adobe Creative Cloud aboneliklerinde Kara Cuma indirimleri başladı 3 gün Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu 3 gün Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim