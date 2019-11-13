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    Bir yıl içinde ölecek hastaları tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

    Araştırmacılara göre, geliştirilen yapay zeka (AI), standart EKG testlerine baktıktan sonra, bir yıl içinde herhangi bir tıbbi nedenden ölmesi muhtemel hastaların tespitine yardımcı olabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bir yıl içinde ölecek hastaları tespit edebilen yapay zeka geliştirildi
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    EKG sinyallerini doğrudan analiz eden bir yapay sinir ağı modelinin, bir yıllık ölüm riskini öngörmede bir çok doktordan üstün olduğu bulundu. Bu sonuca ulaşmak için, Pennsylvania'daki Geisinger Sağlık Sisteminden araştırmacılar, iki yıllık bir çalışma ile yaklaşık 400.000 hastanın 1.77 milyon EKG ve diğer kayıtlarının sonuçlarını inceledi.

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    Araştırmacılar bu verileri, makine öğrenmeye dayalı yapay zekanın eğitilmesinde kullandı. İki farklı öğretimin birinde, algoritmaya yalnızca zaman içinde voltajı ölçen EKG verisi verilirken diğerinde EKG verisinin yanı sıra hasta yaşı ve cinsiyeti ile ilgili bilgiler verildi.

    EKG sinyallerini doğrudan analiz eden sinir ağı modelinin, bir yıllık ölüm riskini öngörmede kardiyologlardan daha üstün bir başarıya sahip olduğu bulundu. Şaşırtıcı bir şekilde, yapay sinir ağı normal bir EKG'ye sahip olduğu düşünülen bir hastada bile ölüm riskini doğru bir şekilde tahmin edebildi.

    Araştırmacılar, üç kardiyologun ilk önce normal olarak okunan EKG'leri, ayrı ayrı incelediklerini ve genellikle sinir ağının tespit ettiği risk modellerini tanıyamadıklarını söylediler.

    Geisinger Görüntüleme Bilimi ve İnovasyon Bölümü Başkanı Brandon Fornwalt: “Yapay sinir ağı, insanların muhtemelen göremediği şeyleri görüyor veya en azından görmezden geldiğimiz ve normal olduğunu düşündüğümüz bulguların aslında ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor.” dedi.



    https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7677431/AI-better-doctors-predicting-patients-going-die-analysing-heart-tests.html Yorum Yaz
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    Askaparta 1 hf.
    Yapay bayar.
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    technic26 1 hf.
    programına virüs bulaşsa veya rakip yapay zeka sabote etse yanlış teşhis koyarsa ne olacak
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    logi666leboss 1 hf.
    Bu bir yil icinde olecek cok ugrastirmayin beni hastanin cekin fisini. Yuh artik
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    darkaura 1 hf.
    yapay zekanin en buyuk problemi de burada. sorulara cozum uretebiliyor, dogru sonucu bulabiliyor ama bunu yaparken arkada neler dondugunu, hangi nedenlerden bu sonuca ulasildigini kimse bilemiyor. yakin gelecekde hatta bugunden sigorta risk primlerinizi, kredi notlarinizi ve yasaminizi etkileyecek pek cok kararlari yapay zeka algoritmalari belirleyecek. ortada gorunur hic bir neden yokken sayisiz insani kara listeye koyacak ve bunu bizim goremedigimiz bir seyi gorup mu yaptigini yada sadece bir algoritma hatasimi oldugunu bilemiyecez. dahada karanlik senaryoda cin gibi devletler bu algoritmalarla vatandaslarini puanlayip vatandaslik haklarinda sinirlamaya gidecekler. cin bu uygulamara simdiden baslamis durumda.
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