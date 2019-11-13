Bir yıl içinde ölecek hastaları tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

Tam Boyutta Gör

EKG sinyallerini doğrudan analiz eden bir yapay sinir ağı modelinin, bir yıllık ölüm riskini öngörmede bir çok doktordan üstün olduğu bulundu. Bu sonuca ulaşmak için, Pennsylvania'daki Geisinger Sağlık Sisteminden araştırmacılar, iki yıllık bir çalışma ile yaklaşık 400.000 hastanın 1.77 milyon EKG ve diğer kayıtlarının sonuçlarını inceledi.

Ayrıca Bkz. "Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı"

Araştırmacılar bu verileri, makine öğrenmeye dayalı yapay zekanın eğitilmesinde kullandı. İki farklı öğretimin birinde, algoritmaya yalnızca zaman içinde voltajı ölçen EKG verisi verilirken diğerinde EKG verisinin yanı sıra hasta yaşı ve cinsiyeti ile ilgili bilgiler verildi.

EKG sinyallerini doğrudan analiz eden sinir ağı modelinin, bir yıllık ölüm riskini öngörmede kardiyologlardan daha üstün bir başarıya sahip olduğu bulundu. Şaşırtıcı bir şekilde, yapay sinir ağı normal bir EKG'ye sahip olduğu düşünülen bir hastada bile ölüm riskini doğru bir şekilde tahmin edebildi.

Araştırmacılar, üç kardiyologun ilk önce normal olarak okunan EKG'leri, ayrı ayrı incelediklerini ve genellikle sinir ağının tespit ettiği risk modellerini tanıyamadıklarını söylediler.

Geisinger Görüntüleme Bilimi ve İnovasyon Bölümü Başkanı Brandon Fornwalt: “Yapay sinir ağı, insanların muhtemelen göremediği şeyleri görüyor veya en azından görmezden geldiğimiz ve normal olduğunu düşündüğümüz bulguların aslında ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor.” dedi.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7677431/AI-better-doctors-predicting-patients-going-die-analysing-heart-tests.html