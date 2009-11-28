Eurocom 2.5TB depolama kapasiteli dizüstü bilgisayarını duyurdu

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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Eurocom, 2.5 Terabyte depolama kapasitesi sunan dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını duyurdu. D900F PHANTOM-i7 olarak isimlendirilen ve öncelikli olarak mobil iş istasyonları pazarını hedef alan yeni dizüstü bilgisayar Intel'in dört çekirdekli yapıda ve LGA1366 formunda olan Xeon işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 2.66GHz - 3.2GHz aralığındaki Core i7 veya 3.2GHz'de çalışan Xeon 5580 işlemcisiyle konfigüre edilebileceği belrtilen yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayara X58 + ICH10R yonga setini kullanan anakart yataklık ediyor.

Ekran kartı olarak 1GB GDDR3 bellekli Nvidia GeForce GTX 280M'in kullanıldığı sistem 24GB'a kadar 1600MHz DDR3 bellek desteği sunabiliyor.RAID 0/1/5 kurulumları üzerinden çoklu sabit disk desteği ile 2.5TB'a kadar depolama alanı sunabilen D900F PHANTOM, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.1-inç ekrana sahip. Single Level Cell tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yüksek performanslı SSD seçeneklerine de sahip olan dizüstü bilgisayar tam boyutlu klavyesi ile yüksek performansı ergonomik kullanım ögeleriyle buluşturmayı hedefliyor.

15.8" x 11.9" x 2.05" boyutlarında ve yaklaşık 5.5 Kg ağırlığında olan yeni dizüstü bilgisayarın mobil iş istasyonu olarak kullanılabilmesi için entegre UPS özelliğine sahip olduğu da açıklandı. Windows 7, Windows XP Pro 64-bit, Windows Server 2008 ve Red Hat olmak üzere dört farklı işletim seçeneği ile gelen dizüstü bilgisayarın yüksek depolama kapasitesi ve dayanıklılığı gerçek taşınabilir mobil iş istasyonu deneyimi sunacağına dikkat çekiliyor. Tercihe bağlı seçenekleri arasında Blu-ray yazıcı opsiyonu da sunulan Eurocom EUROCOM D900F PHANTOM-i7, 2900$ seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.