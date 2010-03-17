Eurocom D900F Panther: Masaüstü sistemlere acımayan notebook

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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle tanınan Eurocom, D900F Panther isimli modelinde Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini kullanmaya başlıyor. 17-inç ekrana sahip olan, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 12 hücreli pil ile gelen yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, 2.56 Terabyte depolama kapasitesiyle de oldukça iddialı bir model.

Oyuncularla birlikte profesyonelleri de hedef alan Eurocom D900F Panther'de ekran kartı olarak GeForce GTX 280M/285M veya Quadro FX 2800M/3800M tercihlerinde bulunulabiliyor. 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X işlemcisiyle masaüstü sistemlere acımayacak gibi görünen dizüstü bilgisayarın pil ne kadar gidiyor bilemiyoruz ama baz model için 3189$ dolar istediklerini söyleyebiliriz.