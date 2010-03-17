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Eurocom D900F Panther: Masaüstü sistemlere acımayan notebook

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eurocom D900F Panther: Masaüstü sistemlere acımayan notebook
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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle tanınan Eurocom, D900F Panther isimli modelinde Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini kullanmaya başlıyor. 17-inç ekrana sahip olan, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 12 hücreli pil ile gelen yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, 2.56 Terabyte depolama kapasitesiyle de oldukça iddialı bir model.

Oyuncularla birlikte profesyonelleri de hedef alan Eurocom D900F Panther'de ekran kartı olarak GeForce GTX 280M/285M veya Quadro FX 2800M/3800M tercihlerinde bulunulabiliyor. 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X işlemcisiyle masaüstü sistemlere acımayacak gibi görünen dizüstü bilgisayarın pil ne kadar gidiyor bilemiyoruz ama baz model için 3189$ dolar istediklerini söyleyebiliriz.


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yugotheripper 9 yıl
kendi 5.5 kilo sarj aleti ile 8 kilo, sarj aleti tugla kadar var. tasarim berbat ama malzeme kalitesi ve ekran gayet iyi, 3 harddisk yuvasi var, altinda 3 tane fan var biri cpu, biri ekran karti ve biri de ramlar icin, cogu zorlayici islemde bile fanlarin tamamen full devreye girdigini gormedim gayet soguk calisiyor kapagi acarsaniz zaten ici bakir isi borusu cenneti, fan sesi duymak istiyorsaniz fn+1 yapinca hepsi birden devreye giriyor iste o zaman odadaki butun sesleri bastiriyor :) alet aslinda clevo uretimi D900F, model yenileme yerine bunlara 980 islemci takmalari cok iyi oldu cunku normalde clevo model yeniler, eskileri icin de bios guncellemesi cikarmaz islemci upgrade edemezdiniz, bu demek oluyor ki ucuzlayinca ben de 6 cekirdek kullanabilicem :) bu arada bendeki novatech markasi basilmisi core i7 920, 3x500 gb seagate 7200 rpm hdd, nvidia gtx 280.
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mobylette 9 yıl
sana sesleniyorum eurocom..kasasını 4 kat daha kalın yaparak quad crossfire, ve çift işlemci destekli bir anakart ve bilmem kaç çekirdekli iki adet opteron ekle. slogan sıkıntısı çekersen de ben yaptım oldu dersin. bi gidin be
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donanımcı123 9 yıl
Biraz kalınmış
Tasarım olarakta vasat altı.
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sdbz 9 yıl
Bunu yanınıza alırken bi tane de portatif jeneratör almalsınız.
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sertacaygun 9 yıl
Taşınabilir bir "masaüstü" bilgiasyar bu. Hayret verici birşey. O kadar güçlü işlemciyi nasıl soğutacaklar anlayamıyorum. O kadar sıkcaklık anakarta falan zarar vermez umarım; O kadarını da düşünmüşlerdir herhalde.
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melyyh 9 yıl
8 KG vardır herhalde.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bunu sıvı sogutma ile mi sogutuyorlar acaba..
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Towarscke 9 yıl
inanilmaz bir makina degil... isyerime 2 adet notebook aldim..Core i7, 8gbram, QuadroFX 3700M, 2x500gb raid var.. ve bu arada benim aldigim makina ucuz olaniydi...
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