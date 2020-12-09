Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi

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Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest dağı, son yapılan ölçümlerde rekor tazeledi. Çin ve Nepalli araştırmacıların ortak yürüttüğü bir çalışmada yapılan ölçümler, dağın 73 santim daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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Elde edilen son veriler ışığında dağın yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğu Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali tarafından duyuruldu. Everest Dağı’nın yüksekliği ilk kez 1954 yılında ölçülmüştü. Gyawali yaptığı açıklamada “Bugüne kadar yapılan ölçümler arasındaki en doğru verinin bu olduğundan emin olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

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Elde edilen veriye yönelik çalışmaya Nepal, 2017 yılında Çin ise ülkenin cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Nepal’i ziyareti sonrası 2019 yılında başlamıştı. Oldukça karmaşık olan ölçüm işlemi için zirveye ulaşan ekipler, zirvede uydulardan gelen GPS sinyalleri ile yerde konuşlandırılan ve özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi cihazları kullanmıştı. Ekipte görev alan bazı personelin sağlık sorunları yaşadığı faaliyet sonunda ise mevcut veri elde edildi.

Çin’in 1975 ve 2005 yıllarında gönderdiği ekiplerle birlikte 2019 yılında faaliyetlerine başlayan grup, ülkenin bu anlamdaki 3. araştırması oldu. Daha önceki yapılan ölçümlerde dağın yüksekliğinin 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olduğu belirtilmişti.

cnet.com/news/mount-everest-earths-tallest-mountain-just-got-taller-by-about-a-meter/

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