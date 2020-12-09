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    Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi

    Dünya'nın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın bilinenden 73 santim daha yüksek olduğu belirlendi. Söz konusu tespit, Çin ve Nepalli araştırmacıların yürüttükleri çalışma sonucunda yapıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi
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    Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest dağı, son yapılan ölçümlerde rekor tazeledi. Çin ve Nepalli araştırmacıların ortak yürüttüğü bir çalışmada yapılan ölçümler, dağın 73 santim daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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    Elde edilen son veriler ışığında dağın yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğu Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali tarafından duyuruldu. Everest Dağı’nın yüksekliği ilk kez 1954 yılında ölçülmüştü. Gyawali yaptığı açıklamada “Bugüne kadar yapılan ölçümler arasındaki en doğru verinin bu olduğundan emin olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

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    Elde edilen veriye yönelik çalışmaya Nepal, 2017 yılında Çin ise ülkenin cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Nepal’i ziyareti sonrası 2019 yılında başlamıştı. Oldukça karmaşık olan ölçüm işlemi için zirveye ulaşan ekipler, zirvede uydulardan gelen GPS sinyalleri ile yerde konuşlandırılan ve özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi cihazları kullanmıştı. Ekipte görev alan bazı personelin sağlık sorunları yaşadığı faaliyet sonunda ise mevcut veri elde edildi.

    Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi

    Çin’in 1975 ve 2005 yıllarında gönderdiği ekiplerle birlikte 2019 yılında faaliyetlerine başlayan grup, ülkenin bu anlamdaki 3. araştırması oldu. Daha önceki yapılan ölçümlerde dağın yüksekliğinin 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olduğu belirtilmişti.



    cnet.com/news/mount-everest-earths-tallest-mountain-just-got-taller-by-about-a-meter/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hindistan alt kitasi hala yukari dogru ilerleyip baski uyguladigi icin himalayalar her sene 1 santim daha yukseliyor. gercekden bu evrende hic bir sey sabit degil, en buyuk daglar bile degisiyor hareket ediyor, 24 saat yasayan kelebekler gibi degisen bir dunyanin bir anlik kesitini gorup hep boyle oldugunu saniyoruz.
    hindistan alt kitasi hala yukari dogru ilerleyip baski uyguladigi icin himalayalar her sene 1 santim daha yukseliyor. gercekden bu evrende hic bir sey sabit deg...
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    Yanıtla +10
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendimce kar yağmıştır diye saçma yorum yapmıştım diğer yorumları görünce hiç de saçma değilmiş dedim.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bütün saçma yorumlara rağmen bir kişinin bilimsel bir yorum yapması da bizim ayıbımız olsun.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendimce kar yağmıştır diye saçma yorum yapmıştım diğer yorumları görünce hiç de saçma değilmiş dedim.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Açıkçası haberi okumadan benim de ilk yorumum buydu.
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hakkaten ya şimdi hassas cihazlar var ölçmek için. 1954'te nasıl ölçüyorladı bunları? Hatta daha önce.
    Yanıtla +1
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Altında hidrolik sistem olabilir.
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    Aeris (Tolga Düzgün) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu dağın yüksekliğini neye göre ölçüyorlar anlamıyorum, deniz seviyesine göre ise en yakın deniz 1000km ötede, ayrıca dünyanın yuvarlak olmaması da iyice işi karıştırıyor.

    Deniz seviyesi ile arasındaki hava basıncına göre ise hava basıncı hem değişken hemde 8.8km'de santimler seviyesinde bir hassasiyetle basıncı nasıl ölçüyorlar?

    En tepeden en yakın deniz seviyesine bir sinyal yollayıp sinyalin gidiş geliş süresini ölçsen (ki dünyanın eğiminden dolayı düm düz bir hat oluşmayabilir), sonrasını da geometrik olarak hesaplamaya çalışsan yine hem dünya tam düz olmadığı için hemde havadaki nem vb. diğer faktörlere göre ışık hızında dahi değişim yaşandığı için yine cm'ler seviyesinde mantıklı bir ölçüm zor gözüküyor.

    Kısaca deniz seviyesine göre yaklaşık 8.8km diyebiliriz gerisi Nasrettin hocanın dünyanın merkezi burası demesi gibi, inanmayan ölçsün...
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Aeris
    uydu ölçüyor
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Aeris
    Basit trigonemetri kullanılıyor ,3 nokta yeterli ...
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hindistan alt kitasi hala yukari dogru ilerleyip baski uyguladigi icin himalayalar her sene 1 santim daha yukseliyor. gercekden bu evrende hic bir sey sabit degil, en buyuk daglar bile degisiyor hareket ediyor, 24 saat yasayan kelebekler gibi degisen bir dunyanin bir anlik kesitini gorup hep boyle oldugunu saniyoruz.
    Yanıtla +10
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    önemli olan işlevi kardesim ya
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok önemli haber hayatım değişti!
    Yanıtla +3
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Levhaların ilerlemesinden kaynaklı olabilir belki.
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    kalavar (Orkun orkun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ILK ÖLÇÜMDE MEZURA YETMEDI HERALDE.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kalavar
    Metal mezurayla ölçmüşler, tepeye çıktıkça soğuktan mezura kısalmış, ölçü şaşmış.
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    1231 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    everest dağı, dağcılık ve Bilim ve Teknoloji
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