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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sesten hızlı uçan ilk pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayatını kaybetti

    14 Ekim 1947 tarihinde gerçekleştirdiği uçuşla ses hızını aşan ilk pilot olan ABD'li Chuck Yeager, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeager, 89 yaşındayken ses hızını son kez aşmıştı.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sesten hızlı uçan ilk pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayatını kaybetti
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    1947 yılında Bell X-1 deneysel roket uçağıyla sesten hızlı uçarak tarih kitaplarına geçen ABD’li pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeager’in ölüm haberi, eşi Victoria Yeager tarafından paylaşıldı.

    Yeager söz konusu rekoru, 14 Ekim 1947 tarihinde kendisinin ilk eşinin adıyla anılan Glamorous Glennis lakaplı uçakla kırmıştı. Mojave çölü üzerinde seyreden bir B-29 uçağının bomba bölmesinden bırakılan Glamorous Glennis, Mach 1’den de (1,225km/s) yüksek hızlara ulaşmıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak"

    O zamanlar hiç kimse, bir uçağın sonik patlamanın neden olduğu şok dalgılarına dayanıp dayanamayacağından emin olamadığı için Yeager’in üstenildiği sorumluluk çok ciddi bir fedakârlık örneği olarak değerlendirilmişti. Yeager’in rekoru olaydan yaklaşık 8 ay sonra, Haziran 1948’de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

    Sesten hızlı uçan ilk pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayatını kaybetti
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    Chuck Yeager, 2. Dünya Savaşı’nda savaş pilotu olarak başladığı kariyerine 2012 yılında yani 89 yaşında ses hızını bir kez daha aşana kadar devam etti. Yeager’in başarıları, Tom Wolfe’un kitabı ve 1983 yılı yapımı aynı adlı film The Right Stuff ile ölümsüzleşti. Ünlü pilotun adına çıkarılmış video oyunları da bulunuyor.

    Aşağıda Chuck Yeager’in rekor kırdığı uçuşa ait videoya göz atabilirsiniz.



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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "live fast die young" mottosunu çürütmüş adam.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Requiescat in Pace.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz çocukken oyunu vardı be. yuh amma yaşamış
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "live fast die young" mottosunu çürütmüş adam.
    Yanıtla +5
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