Sesten hızlı uçan ilk pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayatını kaybetti

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1947 yılında Bell X-1 deneysel roket uçağıyla sesten hızlı uçarak tarih kitaplarına geçen ABD’li pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeager’in ölüm haberi, eşi Victoria Yeager tarafından paylaşıldı.

Yeager söz konusu rekoru, 14 Ekim 1947 tarihinde kendisinin ilk eşinin adıyla anılan Glamorous Glennis lakaplı uçakla kırmıştı. Mojave çölü üzerinde seyreden bir B-29 uçağının bomba bölmesinden bırakılan Glamorous Glennis, Mach 1’den de (1,225km/s) yüksek hızlara ulaşmıştı.

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O zamanlar hiç kimse, bir uçağın sonik patlamanın neden olduğu şok dalgılarına dayanıp dayanamayacağından emin olamadığı için Yeager’in üstenildiği sorumluluk çok ciddi bir fedakârlık örneği olarak değerlendirilmişti. Yeager’in rekoru olaydan yaklaşık 8 ay sonra, Haziran 1948’de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

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Chuck Yeager, 2. Dünya Savaşı’nda savaş pilotu olarak başladığı kariyerine 2012 yılında yani 89 yaşında ses hızını bir kez daha aşana kadar devam etti. Yeager’in başarıları, Tom Wolfe’un kitabı ve 1983 yılı yapımı aynı adlı film The Right Stuff ile ölümsüzleşti. Ünlü pilotun adına çıkarılmış video oyunları da bulunuyor.

Aşağıda Chuck Yeager’in rekor kırdığı uçuşa ait videoya göz atabilirsiniz.

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