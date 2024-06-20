Everest Dağı'nda dünyanın ilk drone teslimatı yapıldı

Everest Dağı, dronlar ile artık daha güvenli
Everest Dağı, insanlar için yaşanılmayacak bir yer. Bilindiği kadarıyla 1920’lerden bu yana Everest Dağı’nda 340’tan fazla dağcı hayatını kaybetti. Teknolojideki ilerlemelere rağmen 2024 yılında 8 kişi tırmanış sırasında yaşamını yitirdi. DJI, Airlift, 8KRAW ve Nepalli sertifikalı dağ rehberi Mingma Gyalje ortaklığında dağdaki süreçleri ve ortamı iyileştirmek için ilk defa dron teslimatları gerçekleştirildi.
Dolayısıyla Everest'te malzeme taşıma ve çöpleri temizleme sorumluluğu, oksijen tüpleri, gaz kutuları, çadırlar, yiyecek ve halatlar gibi malzemeleri taşımak için bir sezonda 30'dan fazla kez buz şelalesini geçen yerel Şerpa rehberleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yolculukların her biri ise 6-8 saat kadar sürüyor. Testler kapsamında ise DJI’ın modifiye edilmemiş dronu gidiş ve dönüşü sadece 12 dakikada tamamlıyor.
Nepal hükümeti, başarılı denemeler nedeniyle 22 Mayıs'tan itibaren Everest'in güney yamacında drone teslimat operasyonları başlatmak üzere yerel bir drone hizmet şirketiyle anlaşmış durumda. DJI’ın Nisan atında tamamladığı testlerde gösterdiği başarılar sayesinde yolculukların daha tehlikesiz yapılmasına önayak olunmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.