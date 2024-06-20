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    Everest Dağı'nda dünyanın ilk drone teslimatı yapıldı

    DJI, yerel ortaklarla işbirliğine giderek Everest Dağı’nda dünyanın ilk başarılı teslimat dron denemelerini gerçekleştirdi. Bu sayede teslimat sürelerinin radikal ölçüde kısaltılması sağlandı.
    Everest Dağı'nda dünyanın ilk drone teslimatı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Çin-Nepal sınırı üzerinde yer alan 8.848 metrelik zirve noktasıyla dünyanın en büyük dağı olan Everest Dağı, tüm teknolojik ilerlemelere rağmen insanlar için dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri olmaya devam ediyor. DJI ve Nepal’deki yerel şirketlerin ortaklığında Everest Dağı’nın daha tehlikesiz bir yer haline getirmek için bir teslimat programı yürütüldü. Proje kapsamında Everest Dağı'nda dünyanın ilk başarılı drone teslimatı gerçekleştirildi.

    Everest Dağı, dronlar ile artık daha güvenli

    Everest Dağı, insanlar için yaşanılmayacak bir yer. Bilindiği kadarıyla 1920’lerden bu yana Everest Dağı’nda 340’tan fazla dağcı hayatını kaybetti. Teknolojideki ilerlemelere rağmen 2024 yılında 8 kişi tırmanış sırasında yaşamını yitirdi. DJI, Airlift, 8KRAW ve Nepalli sertifikalı dağ rehberi Mingma Gyalje ortaklığında dağdaki süreçleri ve ortamı iyileştirmek için ilk defa dron teslimatları gerçekleştirildi.

    Everest Dağı'nda dünyanın ilk drone teslimatı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Gerçekleştirilen testlerde 15 kg yük taşıyabilen ve ekstrem koşullara dayanıklı olan DJI FlyCart 30 kullanıldı. Testler sırasındaüç oksijen tüpü ve 1,5 kg'lık diğer malzemeler Everest Ana Kampından 5.300-6.000m yükseklikteki Kamp 1'e taşındı. Dönüş yolculuğunda ise buradaki çöpler ana kampa götürüldü. Ana kamp alanı ile Kamp 1, tırmanışın en zorlu ve tehlikeli aşamalarından birisi. Khumbu Buz Şelalesi ile birbirinden ayrılan kamplar arasında teorik olarak helikopterler de kullanılabiliyor ancak maliyetler ve tehlikeler nedeniyle bu araçlara nadiren başvuruluyor.

    Dolayısıyla Everest'te malzeme taşıma ve çöpleri temizleme sorumluluğu, oksijen tüpleri, gaz kutuları, çadırlar, yiyecek ve halatlar gibi malzemeleri taşımak için bir sezonda 30'dan fazla kez buz şelalesini geçen yerel Şerpa rehberleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yolculukların her biri ise 6-8 saat kadar sürüyor. Testler kapsamında ise DJI’ın modifiye edilmemiş dronu gidiş ve dönüşü sadece 12 dakikada tamamlıyor.

    Nepal hükümeti, başarılı denemeler nedeniyle 22 Mayıs'tan itibaren Everest'in güney yamacında drone teslimat operasyonları başlatmak üzere yerel bir drone hizmet şirketiyle anlaşmış durumda. DJI’ın Nisan atında tamamladığı testlerde gösterdiği başarılar sayesinde yolculukların daha tehlikesiz yapılmasına önayak olunmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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