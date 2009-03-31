Everest'in 5.01 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

Tam Boyutta Gör

Donanım severlerin alet çantasında yer edinmeye başaran popüler uygulamalardan Everest'in yeni versiyonu yayımlandı. Lavalys firması tarafından geliştirilen uygulamanın 5.01 sürüm numaralı yeni versiyonunda da bir takım değişiklikler, iyileştirmeler ve yenilikler söz konusu.

Bilgisayar donanımları hakkında detaylı bilgi sağlayan üstelik bazı donanımların performansını ölçüp kayıtlı verilerle karşılaştırılmasına olanak tanıyan PC takip ve analiz yazılımı Everest'in 5.01 sürüm numaralı yeni versiyonu ile ilgili açıklanan değişiklikler listesi şu şekilde;



- Donanım gözlem modülünde 8x GPU desteği.

- ATI Mobility Radeon HD 4570, Nvidia GeForce GT 140, nVIDIA GeForce GTS 250, nVIDIA GeForce GTX 295 modelleri için destek.

- Intel Pentium E32xx Serisi işlemcilere destek.

- ATI Stream v1.4 API için GPGPU desteği.

- Geliştirilmiş IPMI olay kayıt ve sensör bilgisi desteği.

- Geliştirilmiş Dell SMI sensör desteği.

- VIA Nano işlemci ailesi ve VIA VX800 serisi yonga setleri için geliştirilmiş destek.

- 65nm AMD K8 işlemcilerinde diyot sıcaklık verisi için düzeltme.

- EIST (Enhanced Intel SpeedStep) destekli Intel işlemciler için düzeltmiş test değerleri.

- 64-bit Windows altında SideBar Gadget sıralamasıyla ilgili düzeltme.

Everest v5.01'in denemek sürümünü indirmek için; http://www.lavalys.com/products.php?lang=en