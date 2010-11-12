EVGA, GeForce GTX 580 Black Ops modelini satışa sundu

EVGA oyun tutkunları için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GTX 580 Blacks Ops'u duyurdu. Özellikle Call of Duty tutkunlarını hedef alan ekran kartında hem soğutucu tasarımı hem de kutu içeriğinin oyunun tutkunlarına özel olduğunu görüyoruz. GF110 GPU'sundan güç alan yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlemcisi 797MHz, paralel işlemciler 1594MHz ve bellekleri de 4050MHz'de çalışıyor.

Kutu içeriğinde Call of Duty BlackOps oyunun kartlarına ve özel posterine yer veren EVGA, oyunun kendisini ise hediye etmiyor. PhysX, 3DVision Surround, SLI ve CUDA teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve miniHDMI konnektörlerine yer veriliyor. EVGA tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulan GeForce GTX 580 Black Ops, Amerika'da 580 dolar seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.