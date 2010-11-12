Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, GeForce GTX 580 Black Ops modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,7b
1
37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EVGA oyun tutkunları için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GTX 580 Blacks Ops'u duyurdu. Özellikle Call of Duty tutkunlarını hedef alan ekran kartında hem soğutucu tasarımı hem de kutu içeriğinin oyunun tutkunlarına özel olduğunu görüyoruz. GF110 GPU'sundan güç alan yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlemcisi 797MHz, paralel işlemciler 1594MHz ve bellekleri de 4050MHz'de çalışıyor.

Kutu içeriğinde Call of Duty BlackOps oyunun kartlarına ve özel posterine yer veren EVGA, oyunun kendisini ise hediye etmiyor. PhysX, 3DVision Surround, SLI ve CUDA teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve miniHDMI konnektörlerine yer veriliyor. EVGA tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulan GeForce GTX 580 Black Ops, Amerika'da 580 dolar seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
abi nette bakıyorum adamlar 4 tane birden alıyor ya yuh be!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
sadece lisans parası vercez demek oyun yok yanında..neyi ima etmeye çalışmış yanında oyun yoksa ..sadece bu ekrankartı bu younu en iyi mi oynar demek istemişler saçmalık yaptıkları ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terapi_triyaki 9 yıl
EVGA ismi ile bile farklı tasarımları da tek kelime ile mükemmel gerçekten çok başarılı bir kart ama TR de yok üst düzeyliğini belli ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 9 yıl
canım oyunu da indiriverin zor bişey mi ya? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl
drkayzer

canım oyunu da indiriverin zor bişey mi ya? :D

Multiplayer'de öyle olmuyor işte.


Geçen yıl AMD, Dirt2'yi (5850 o zaman üst - orta seviye iken bile) kartlarla beraber vermişti. Kısaca EVGA gibi bir devden böyle birşey beklemezdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 9 yıl
Oyunun adına kart çıkartıp da yanında oyunun demosunu bile vermemesinin saçma olmasıyla birlikte daha 2 gün önce çıkmış ve dünyanın en çok satan oyunlarından birinin de hediye edilmesi saçma bi beklenti olurdu heralde (kartın fiyatına ek bir 100 dolar binmedikçe)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan1216 9 yıl
tasarım 0 .. kalite hissi vermiyor çin malı gibi duruyor .. nasıl tasarımcıları var şu firmaların ya .. bu kadar berbat bi tasarım olur .. oyunu hediye etse batacaklar zaten 100 dolarını oyuna verseler sanki batacaklar zaten pahalıya satacaklar özel tasarım diye tasarımla ilgiside yok ya herneyse..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahocem 9 yıl
aga böyle saçmalıkmı olurmuş kartın adına içinden poster filan çıkıyor oyun çıkmıyor evgaa sana yakışmadı!!!
evga türkiye pazarına açılmayı düşünüyor yakında gelir ürünleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 9 yıl
Ömür boyu garanti olayı mükemmel bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 9 yıl
Her daim seni savunurdum ama şimdi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 9 yıl
Küfür gibi Black Ops vermiyor, posterini veriyor. Hey Allah'ım.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ated90 9 yıl
Şirketler ürünlerimi nasıl satacağım diye iyice saçmalamaya başladı ... Poster var oyun yok

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 9 yıl
oyunu hediye etmesi lağzımdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGE 9 yıl
Firma iyice saçmalamış oyun hediye etmiyorsan resmini neden basıyorsun kutu üzerine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24650 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, evga ve özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme 9 yıl Toyota ile Hybrid araçları Prius üzerine konuştuk 9 yıl Turkcell Superonline ile Gaziantep'teki fiber altyapı yatırımlarını konuştuk 9 yıl PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim