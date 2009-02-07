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EVGA, GPU voltajı ayarlama yazılımını yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GPU voltajı ayarlama yazılımını yayımladı
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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan ve ekran kartlarının yanı sıra anakartlarıyla da öne çıkmayı hedefleyen EVGA, grafik işlem biriminin voltaj seviyesini ayarlayabilen yeni uygulamasını kullanıma sundu. Kısaca GVT (GPU Voltage Tuner) olarak tanımlanan yazılım ile kullanıcıların GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarının GPU gerilimini belirlenen aralıklar dahilinde mili-Volt olarak arttırabilecek ve bu sayede daha yapılacak hız aşırtma denemelerinde daha yüksek saat hızları söz konusu olabilecek.

En azından şimdilik GeForce GTX 260, 28x ve 295 modelleriyle kullanılabilen uygulamadan kayıtlı EVGA kullanıcıları için faydalanabilecek. Kolay kullanımına imkan verecek özel bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu ifade edilen GPU voltajı ayarlama yazılımının GeForce 181.22 ve üstü sürücülerle çalıştığı ayrıca Windows XP, Vista and 7 (32/64-bit) işletim sistemlerine destek verdiği belirtiliyor.

EVGA GVT v1.0'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

GVT uygulamasının kullanılabildiği EVGA ekran kartları;

EVGA GeForce GTX 260 serisi:

  • 896-P3-1260-XX
  • 896-P3-1262-XX
  • 896-P3-1263-XX
  • 896-P3-1264-XX
  • 896-P3-1265-XX
  • 896-P3-1266-XX
  • 896-P3-1267-XX
  • 896-P3-1268-XX
  • 896-P3-1269-XX
  • 896-P3-1270-XX
EVGA GeForce GTX 280 serisi:
  • 01G-P3-1280-XX
  • 01G-P3-1282-XX
  • 01G-P3-1284-XX
  • 01G-P3-1286-XX
  • 01G-P3-1289-XX
EVGA GeForce GTX 295 serisi:
  • 017-P3-1291-XX
  • 017-P3-1292-XX
  • 017-P3-1293-XX

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HiqhVoLtaqe 10 yıl
Resimde ne kadar verildiği belli gibi max 1188 mV veriliyo def ise 1038 mV yani fazlasan 0.15V bu değer ile sanırım 125 mhz den fazla o/c yer kartlar tabi ısı sorunlarıda yanında gelir.
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fearmywraith 10 yıl
Diğer marka kartlarda da kullanılabilir bir versiyonuna modlarlar inşallah bu işten anlayan arkadaşlar
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alito 10 yıl
yakarsınız olm kartı çok kurcalamayın bak benden demesi :)))
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max975 10 yıl
çok iyi birşey bakalım bize uyarmı?
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MMX 166 10 yıl
bende bırsey sormak ıstıyorum
benım palıt 8600gt sonuıc ıcın gpu-ram voltaj ayarı yapabılercegım bır program varmı? bıldıgım kadarıyla bı software ayar ıcın elektronık kondansator kullanılması gerekıyor
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buraoca2 10 yıl
Acaba kaç milivolta kadar izin veriyor? Önemli olan bu. Yoksa bir 10-15 mhz için bu kadar uğraşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer durum böyle olursa test haricinde pek kullanımı olmayacaktır. Umarım milivolt değerleri biraz yüksek olurda; en azından 50-75 mhz arası GPU hızlarını yükseltebiliriz :)(Belki de daha fazlası ;))
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Thule 10 yıl
su soğutma yapsaydım belki gerekebilirdi..ama şimdilik kalsın
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Hobo. 10 yıl
O.C'ciler için bir nimet
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