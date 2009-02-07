EVGA, GPU voltajı ayarlama yazılımını yayımladı

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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan ve ekran kartlarının yanı sıra anakartlarıyla da öne çıkmayı hedefleyen EVGA, grafik işlem biriminin voltaj seviyesini ayarlayabilen yeni uygulamasını kullanıma sundu. Kısaca GVT (GPU Voltage Tuner) olarak tanımlanan yazılım ile kullanıcıların GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarının GPU gerilimini belirlenen aralıklar dahilinde mili-Volt olarak arttırabilecek ve bu sayede daha yapılacak hız aşırtma denemelerinde daha yüksek saat hızları söz konusu olabilecek.

En azından şimdilik GeForce GTX 260, 28x ve 295 modelleriyle kullanılabilen uygulamadan kayıtlı EVGA kullanıcıları için faydalanabilecek. Kolay kullanımına imkan verecek özel bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu ifade edilen GPU voltajı ayarlama yazılımının GeForce 181.22 ve üstü sürücülerle çalıştığı ayrıca Windows XP, Vista and 7 (32/64-bit) işletim sistemlerine destek verdiği belirtiliyor.

EVGA GVT v1.0'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

GVT uygulamasının kullanılabildiği EVGA ekran kartları;

EVGA GeForce GTX 260 serisi:

896-P3-1260-XX



896-P3-1262-XX



896-P3-1263-XX



896-P3-1264-XX



896-P3-1265-XX



896-P3-1266-XX



896-P3-1267-XX



896-P3-1268-XX



896-P3-1269-XX



896-P3-1270-XX



01G-P3-1280-XX



01G-P3-1282-XX



01G-P3-1284-XX



01G-P3-1286-XX



01G-P3-1289-XX



017-P3-1291-XX



017-P3-1292-XX



017-P3-1293-XX

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