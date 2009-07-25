EVGA hız aşırtmacılar için P55 yonga setli yeni anakart hazırlıyor

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve bir süre önce anakart pazarına adım atan EVGA, ünkü hız aşırtmacı Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığında iddialı anakartlar hazırlamaya devam ediyor. Intel'in Core i7 işlemcileri için hazırladığı X58 yonga setli Classified modeliyle yüksek performans tutkunları, hız aşırtma profesyonelleri ve sıkı oyuncuların dikkat çekmeyi başaran EVGA, Eylül ayında lanse edilmesi beklenen LGA1156 formundaki Lynnfield kod aldı yeni Intel işlemciler için P55 yonga setini kullanan yüksek performans odaklı yeni bir anakart geliştiriyor.

EVGA'nın detayları gün ışığına çıkan 132-LF-E657 kod adlı yeni anakartı, hem tasarım özellikleri hem de hız aşırtma odaklı teknik detaylarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Nehalem mimarisini temel alan LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlanan anakart işlemci için 12 fazlı PWM tasarımına sahip. Ayrıca aynı X58 Classified modelinde olduğu gibi çift EPS 12v konnektörü ile donatılan P55 yonga setli anakart, işlemci geriliminin (vCore) 300KHz ve 1100KHz aralıklarında ayarlanabilmesine olanak tanıyor bu sayede daha hassas çalışma yapılabilmesine olanak tanıyor.

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Hem CPU hem de PCIe için ayrı saat üretecine sahip olan anakartın ilginç detaylarından birisi de LGA775 işlemci soğutucularının kullanılabilmesine olanak tanıması. Bunun için işlemci soketi etrafındaki soğutucu montaj noktaları özel olarak tasarlanan anakartın Sıvı Nitrojen bloklarıyla da rahatça kullanılabileceği belirtiliyor. İşlemci çevresi yüksek hız aşırtma performansı ve stabilite için düşük indüktanslı seramik kapasitörle (LICC) donatılan anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve kart üstü güç, reset, clear cmos gibi uzay montaj sistem kullananlara özel detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Çift kanal bellek desteği sunacak Lynnfield işlemcileri için yüksek hızlı bellek desteği sunacak dört adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve hem Crossfire X hem de 3 yollu SLI desteği sunabiliyor. Çift BIOS özelliğine sahip olan üst seviye pek çok anakarttan farklı olarak üçlü BIOS desteği ile geleceği belirtilen EVGA'nın yeni modeli, ayrıca DeBUG LED, flash bellek slotu (üretim versiyonunda olmayabilir), 6x SATA-II portu, çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikleri de beraberinde getirecek.

EVGA, 132-LF-E657 kod adını taşıyan yeni anakartıyla birlikte özel bir aksesuar da hazırlıyor. Harici olarak kullanılabilecek özel donanım ile kullanıcıların sistem parametreleri üzerinde değişiklik yapabilmesi ve değerleri anlık olarak takip edebilmesi sağlanacak gibi görünüyor. P55 yonga setli yeni anakartın Eylül ayında Lynnfield işlemcileriyle eş zamanlı olarak lanse edilmesi bekleniyor.

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