EVGA, SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu yayımladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, bir süredir yayımlamakta olduğu SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu kullanıma sundu. GeForce 185.85 sürücüsünü temel alan yeni yamanın Zeno Clash ve Merchants of Brooklyn oyunlarına profil desteği getirirken, Guitar Hero: World Tour, Earthrise, Digital Combat Simulator: Black Shark, Shadow Harvest ve Terminator: Salvation gibi oyunlar için se yeni profiller içermekte.
05.15.09 sürüm numarasını taşıyan yeni SLI yamasının hem Windows XP hem de Windows Vista (32/64bit) versiyonları bulunmakta. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: SLI yamasını resmi internet sitesinden indirmek için EVGA hesabınızın olması gerekiyor.
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kalmadımı.SLI kullananlar var sadece türkiyeyi düşünme..yurtdışında çoğu kişi sli kullanıyor..sitelere gir imzalarına bak...NF200 niye bela onu anlamadım...P45 ölü yatırım değil aksine harika bir yatırım oc olsun performans olsun hepsi var...
Profil desteğide ne demek tam anlayamadım ??
+1
Bu kaçak mı?...Nvidia böyle birşey duyurmadı...