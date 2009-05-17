EVGA, SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu yayımladı

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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, bir süredir yayımlamakta olduğu SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu kullanıma sundu. GeForce 185.85 sürücüsünü temel alan yeni yamanın Zeno Clash ve Merchants of Brooklyn oyunlarına profil desteği getirirken, Guitar Hero: World Tour, Earthrise, Digital Combat Simulator: Black Shark, Shadow Harvest ve Terminator: Salvation gibi oyunlar için se yeni profiller içermekte.

05.15.09 sürüm numarasını taşıyan yeni SLI yamasının hem Windows XP hem de Windows Vista (32/64bit) versiyonları bulunmakta. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: SLI yamasını resmi internet sitesinden indirmek için EVGA hesabınızın olması gerekiyor.