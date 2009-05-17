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EVGA, SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu yayımladı
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, bir süredir yayımlamakta olduğu SLI Geliştirme yamasının yeni versiyonunu kullanıma sundu. GeForce 185.85 sürücüsünü temel alan yeni yamanın Zeno Clash ve Merchants of Brooklyn oyunlarına profil desteği getirirken, Guitar Hero: World Tour, Earthrise, Digital Combat Simulator: Black Shark, Shadow Harvest ve Terminator: Salvation gibi oyunlar için se yeni profiller içermekte.

05.15.09 sürüm numarasını taşıyan yeni SLI yamasının hem Windows XP hem de Windows Vista (32/64bit) versiyonları bulunmakta. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: SLI yamasını resmi internet sitesinden indirmek için EVGA hesabınızın olması gerekiyor.


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sertacaygun 10 yıl
SLI kullanan kart kalmadı gibi birşey artık... NF200'lü kartlar da zaten nVidia'nın başına bela, haberiniz de var. P45'ler zaten ölü yatırım nVidia kart alacak olanlar için , X serisini hiç saymıyorum...
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Tolgá 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

SLI kullanan kart kalmadı gibi birşey artık... NF200'lü kartlar da zaten nVidia'nın başına bela, haberiniz de var. P45'ler zaten ölü yatırım nVidia kart alacak olanlar için , X serisini hiç saymıyorum...

kalmadımı.SLI kullananlar var sadece türkiyeyi düşünme..yurtdışında çoğu kişi sli kullanıyor..sitelere gir imzalarına bak...NF200 niye bela onu anlamadım...P45 ölü yatırım değil aksine harika bir yatırım oc olsun performans olsun hepsi var...
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K0rkunc 10 yıl
bu geliştirme yamasından çok ince ayar yaması yanlış başlık............
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rabbitweed 10 yıl
ustad konustu...
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Tolgá 10 yıl
ilginç nvidia yapması gerekmezmiyidi
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ahmetkep 10 yıl
Bu tür yazılımların Nvidia tarafından gelmesi gerekir aslında.Yani Sparkle ile çalışmaz mı?
Profil desteğide ne demek tam anlayamadım ??
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dudewithafez 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

ilginç nvidia yapması gerekmezmiyidi

+1

Bu kaçak mı?...Nvidia böyle birşey duyurmadı...
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