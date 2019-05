EVGA, X58 yonga setli iki yeni anakart hazırladı

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, anakart pazarında da iddialı olacağının sinyallerini daha önce vermiş ve X58 SLI Classified modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firma cephesinde hareketlilik devam ediyor zira gelen haberlere ve gün ışığına çıkan görsellere göre EVGA, Intel'in LGA1366 formundaki yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırladığı X58 yonga setli iki anakartını daha kullanıma sunmaya planlıyor.

EVGA'nın X58 SLI LE ve X58 SLI Micro olarak isimlendirdiği anakartlarının her ikisinin de 270$ altı fiyatla pazara sunulacağı belirtiliyor. Core i7 işlemcilerle uyumlu olan yeni anakartlardan X58 SLI LE tam ATX, X58 SLI Micro ise adından da anlaşılabileceği üzere Micro-ATX formda hazırlandı. 6 adet DIMM slotuna sahip olan ve 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakartların her ikisi de pasif soğutma ile destekleniyor ve yine her ikisi de SLI teknolojisine destek veriyorlar

Çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak X58 SLI LE modeli dört adet, X58 SLI Micro modeli ise iki adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan anakartlarda güney köprüsü olaraksa ICH10R yongası kullanılıyor. Siyah renkli baskılı devre ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakartlarda farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6 adet SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve DeBUG LED gibi detaylara yer verildiği belirtiliyor.

X58 SLI LE modelinin ay sonunda, X58 SLI Micro modelinin ise Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

