Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, X58 yonga setli iki yeni anakart hazırladı

10 yıl
10,7b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EVGA, X58 yonga setli iki yeni anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, anakart pazarında da iddialı olacağının sinyallerini daha önce vermiş ve X58 SLI Classified modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firma cephesinde hareketlilik devam ediyor zira gelen haberlere ve gün ışığına çıkan görsellere göre EVGA, Intel'in LGA1366 formundaki yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırladığı X58 yonga setli iki anakartını daha kullanıma sunmaya planlıyor.

EVGA'nın X58 SLI LE ve X58 SLI Micro olarak isimlendirdiği anakartlarının her ikisinin de 270$ altı fiyatla pazara sunulacağı belirtiliyor. Core i7 işlemcilerle uyumlu olan yeni anakartlardan X58 SLI LE tam ATX, X58 SLI Micro ise adından da anlaşılabileceği üzere Micro-ATX formda hazırlandı. 6 adet DIMM slotuna sahip olan ve 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakartların her ikisi de pasif soğutma ile destekleniyor ve yine her ikisi de SLI teknolojisine destek veriyorlar

Çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak X58 SLI LE modeli dört adet, X58 SLI Micro modeli ise iki adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan anakartlarda güney köprüsü olaraksa ICH10R yongası kullanılıyor. Siyah renkli baskılı devre ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakartlarda farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6 adet SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve DeBUG LED gibi detaylara yer verildiği belirtiliyor.

X58 SLI LE modelinin ay sonunda, X58 SLI Micro modelinin ise Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

EVGA, X58 yonga setli iki yeni anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lTriviuml 10 yıl
Bence tasarımı çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Fazla zayıf be dediğin anakart EVGA.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşref_37 10 yıl
Sogutmaları nasılki acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 10 yıl
harbi efsane al çalıştırmana da gerek yok bak bak sevin benimsin diye:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
PCB'ye bak çay demle. Siyah renk bir anakarta ancak bu kadar yakışabilir. Bilmem ne sarısı renginde anakart üretenlere kapak olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marantz 10 yıl
öff ki öff deli anakart alıcam bitane sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altanelk 10 yıl
çok şekil olmuş yalnız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
evet siyah renkte cazibesine katkıda bulunmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
fazla zayıf be :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10688 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
evga, sli ve Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Bravia Lansmanı 10 yıl MSI 790FX-GD70 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim