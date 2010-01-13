EVGA'dan ekran kartları için yeni bir test ve ölçüm yazılımı

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, donanım tutkunları için yeni yazılımlar hazırlamaya devam ediyor. SLI Profil güncellemelerini Nvidia'dan önce çıkartarak bu açıdan Nvidia'ya ilham kaynağı olan EVGA, bir süre önce Precision isimli ince ayar ve takip yazılımını kullanıma sunmuştu. Son dönemde daha çok anakartlarıyla gündeme gelen firma, ekran kartları için hazırladığı yeni bir uygulamayı daha gün ışığına çıkardı. Henüz isimlendirilmeyen uygulama, stres testi ve ölçümleme olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

FurMark uygulamasından izler taşıyan yeni yazılımda stres testi ile hız aşırtma uygulamalarında ekran kartlarının stabilitesi gözlemlenebilecek, ölçümleme kısmında ise kartlar performans testine tabii tutulabilecek. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni yazılımın, marka veya model gözetmeksizin piyasadaki hemen hemen tüm ekran kartlarıyla çalışabileceği bildiriliyor.