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EVGA'dan ekran kartları için yeni bir test ve ölçüm yazılımı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan ekran kartları için yeni bir test ve ölçüm yazılımı
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, donanım tutkunları için yeni yazılımlar hazırlamaya devam ediyor. SLI Profil güncellemelerini Nvidia'dan önce çıkartarak bu açıdan Nvidia'ya ilham kaynağı olan EVGA, bir süre önce Precision isimli ince ayar ve takip yazılımını kullanıma sunmuştu. Son dönemde daha çok anakartlarıyla gündeme gelen firma, ekran kartları için hazırladığı yeni bir uygulamayı daha gün ışığına çıkardı. Henüz isimlendirilmeyen uygulama, stres testi ve ölçümleme olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

FurMark uygulamasından izler taşıyan yeni yazılımda stres testi ile hız aşırtma uygulamalarında ekran kartlarının stabilitesi gözlemlenebilecek, ölçümleme kısmında ise kartlar performans testine tabii tutulabilecek. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni yazılımın, marka veya model gözetmeksizin piyasadaki hemen hemen tüm ekran kartlarıyla çalışabileceği bildiriliyor.


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neron23 9 yıl
2000 de aldığım bilgisayarımın ekran kartı evga idi s3trio 8mb windows xp driverını bi türlü bulamamıştım.
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Arranger. 9 yıl
Haber için teşekkürler.
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01Mrt 9 yıl
"marka veya model gözetmeksizin piyasadaki hemen hemen tüm ekran kartlarıyla çalışabileceği bildiriliyor. "
yani ATI de dahil mi bunun içine...
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fahdlan 9 yıl
bu yazılımı sabırsızlıkla bekliyorum ..
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Mertcan. 9 yıl
EVGA son zamanlarda anakartlarıyla iyi çıkış yapmıştı zaten , hala da piyasada ismini sık sık yinelemek için güzel çabalar sergiliyor maşallah :)
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sahafiec 9 yıl
...
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KuarkServerSystems 9 yıl
EVGA bu konuda kopardı gitti. Gerçekten çok başarılı çözümler sunmaya başladı. Her ne kadar overclock programında hala bazı problemler olsada bu yönde bu kadar ciddi çalışmalar yapması çok umutlandırıcı. Birde ülkemize şöyle sağlam bir ithalatçı getirse şu ürünleri
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