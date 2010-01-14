EVGA'nın çift işlemcili yeni anakartına ücretsiz sahip olabilirsiniz, işte detaylar

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Yüksek performanslı ekran kartları ve Classfied serisi anakartlarıyla tanınan EVGA'nın çift işlemci desteğine sahip yeni bir anakart üzerinde çalıştığını belirtmiş ve kartın ilk görsellerini sizlerle paylaşmıştık. EVGA yaptığı resmi açıklamayla, hazırlık çalışmaları devam eden yeni anakartları için bir isim yarışması başlattıklarını ve kazanan katılımcıya aynı anakarttan bir tane hediye edeceklerini duyurdu.

Intel'in 5520 çipsetini kullanan ve LGA1366 formundaki Intel işlemcilerin iki tanesini aynı anda çalıştırabilen anakart üzerinde iki adet Nvidia NF200 yongası bulunuyor ve 7 adet PCIe x16 slotu üzerinden çoklu ekran kartı desteği için farklı kurulum senaryolarına destek sağlanabiliyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilerin de desteklendiği anakart yüksek performans tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday.

Classified serisinin bir parçası olacak yeni anakart için EVGA sizden isim tavsiyesi istiyor. Kazanan isim size ait olursa, yukarıda da belirttiğimiz gibi anakartın satışa çıkmasıyla birlikte bir örneği de size gönderilecek.

EVGA'nın isim yarışmasına katılmak veya detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.