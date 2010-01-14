EVGA'nın çift işlemcili yeni anakartına ücretsiz sahip olabilirsiniz, işte detaylar

Yüksek performanslı ekran kartları ve Classfied serisi anakartlarıyla tanınan EVGA'nın çift işlemci desteğine sahip yeni bir anakart üzerinde çalıştığını belirtmiş ve kartın ilk görsellerini sizlerle paylaşmıştık. EVGA yaptığı resmi açıklamayla, hazırlık çalışmaları devam eden yeni anakartları için bir isim yarışması başlattıklarını ve kazanan katılımcıya aynı anakarttan bir tane hediye edeceklerini duyurdu.
Intel'in 5520 çipsetini kullanan ve LGA1366 formundaki Intel işlemcilerin iki tanesini aynı anda çalıştırabilen anakart üzerinde iki adet Nvidia NF200 yongası bulunuyor ve 7 adet PCIe x16 slotu üzerinden çoklu ekran kartı desteği için farklı kurulum senaryolarına destek sağlanabiliyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilerin de desteklendiği anakart yüksek performans tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday.
Classified serisinin bir parçası olacak yeni anakart için EVGA sizden isim tavsiyesi istiyor. Kazanan isim size ait olursa, yukarıda da belirttiğimiz gibi anakartın satışa çıkmasıyla birlikte bir örneği de size gönderilecek.
EVGA'nın isim yarışmasına katılmak veya detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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"Enteresan.
O yazdığınız isimlerin hiçbirisini vermezler o anakarta.. "
Daha iyisini biliyorsan yaz sen kazan. Seni tutan mi var lol.
Boarda gerek yok, iki Efes Pilsene tavım
?
O yazdığınız isimlerin hiçbirisini vermezler o anakarta..
Yada
EVGA 5520 MOAB (Mother Of All Boards) Classified Edition.
Ç-alıntı-lamayın kızarım. All rights reserved ona göre.
1: EVGA 5520 Classified "Sacred Double-Barreled Weapon"
2: EVGA 5520 Classified "Sacred Weapon x2"
3: EVGA Classified Double-Barrel 5520
4: EVGA 5520 Classified Weapon x2
5: EVGA 5520 Classified 2x4 Machinery
6: EVGA Classified All in 5520 Ruler (or Rulaz :) )
7: EVGA Classified Extreme 5520 Creature
ahahaha bu yabancılar çok yaratıcı :D