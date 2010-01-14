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EVGA'nın çift işlemcili yeni anakartına ücretsiz sahip olabilirsiniz, işte detaylar

9 yıl
18,8b
1
43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın çift işlemcili yeni anakartına ücretsiz sahip olabilirsiniz, işte detaylar
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Yüksek performanslı ekran kartları ve Classfied serisi anakartlarıyla tanınan EVGA'nın çift işlemci desteğine sahip yeni bir anakart üzerinde çalıştığını belirtmiş ve kartın ilk görsellerini sizlerle paylaşmıştık. EVGA yaptığı resmi açıklamayla, hazırlık çalışmaları devam eden yeni anakartları için bir isim yarışması başlattıklarını ve kazanan katılımcıya aynı anakarttan bir tane hediye edeceklerini duyurdu.

Intel'in 5520 çipsetini kullanan ve LGA1366 formundaki Intel işlemcilerin iki tanesini aynı anda çalıştırabilen anakart üzerinde iki adet Nvidia NF200 yongası bulunuyor ve 7 adet PCIe x16 slotu üzerinden çoklu ekran kartı desteği için farklı kurulum senaryolarına destek sağlanabiliyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilerin de desteklendiği anakart yüksek performans tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday.

Classified serisinin bir parçası olacak yeni anakart için EVGA sizden isim tavsiyesi istiyor. Kazanan isim size ait olursa, yukarıda da belirttiğimiz gibi anakartın satışa çıkmasıyla birlikte bir örneği de size gönderilecek.

EVGA'nın isim yarışmasına katılmak veya detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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carlos1111 9 yıl
@OverClocNoob
"Enteresan.
O yazdığınız isimlerin hiçbirisini vermezler o anakarta.. "
Daha iyisini biliyorsan yaz sen kazan. Seni tutan mi var lol.
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talh4wk 9 yıl
anakarta bak int cafedekı btn pclere esit
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Kumandan 9 yıl
Yeni üye olanlara veriyorlarmış, ben 2007 üyesiyim
(şaka)
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Satsujin 9 yıl
hahah. millet isim arıyor kimisi anakart pazarlıyor...
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quaza 9 yıl
bnde x58 duality classified yazdım :D
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AburCubur 9 yıl
EVGA 5520 Classified Ayyas
Boarda gerek yok, iki Efes Pilsene tavım
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mav1li 9 yıl
Katılmak için foruma üye olmak mı gerekiyor?


?
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esses... 9 yıl
EVGA Decal Enterprise Mainboard.
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OverClocK1ng 9 yıl
Enteresan.
O yazdığınız isimlerin hiçbirisini vermezler o anakarta..
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DH Misafiri 9 yıl
Evga dualcrusher
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Chembond 9 yıl
EVGA 5520 STFUOMFGROFLCOPTERLOLCUBYE Classified Edition

Yada

EVGA 5520 MOAB (Mother Of All Boards) Classified Edition.

Ç-alıntı-lamayın kızarım.
All rights reserved ona göre.
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KRALL 9 yıl
Yazdım valla == Classified first duo edition series
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Towarscke 9 yıl
Bende yazdim arkadaslar...

1: EVGA 5520 Classified "Sacred Double-Barreled Weapon"
2: EVGA 5520 Classified "Sacred Weapon x2"
3: EVGA Classified Double-Barrel 5520
4: EVGA 5520 Classified Weapon x2
5: EVGA 5520 Classified 2x4 Machinery
6: EVGA Classified All in 5520 Ruler (or Rulaz :) )
7: EVGA Classified Extreme 5520 Creature
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mustiki212 9 yıl
EVGA FiRe DrAgOns Huge Power...
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Cnytkyz 9 yıl
evga 5520 MoneyPower olabilir mesela
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sadtneverdie 9 yıl
EVGA 5520 FTMFW: OMFG Edition



ahahaha bu yabancılar çok yaratıcı :D
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