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Eye-Fi'ın Wi-Fi destekli bellek kartları artık FTP destekliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Eye-Fi'ın Wi-Fi destekli bellek kartları artık FTP destekliyor
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Ürettiği Wi-Fi destekli hafıza kartlarıyla bilinen Eye-Fi, ürün gamındaki Share Video, Explore Video ve Pro hafıza kartlarının FTP sunucularına veri transferi yapabileceğini açıkladı. Özellikle fotoğrafçıların ve blog sahiplerinin işlerini kolaylaştıracak bu yeni özellik ile FTP ve FTPS standartlarını destekleyen kartlar FTP sunucularına şimdilik sadece JPEG formatındaki fotoğraflar ile video gönderebilecek.

Eye-Fi'ın Wi-Fi destekli kartları kullanıcıya bir süredir Flickr ve Facebook'un da içersinde bulunduğu 18 popüler siteye direk veri transferi etmesini sağlıyordu. Eye-Fi'ın ürün gamındaki bu 3 hafıza kartının fiyatları 80 dolardan başlayarak 150 dolara kadar çıkıyor.
<a href="http://www.electronista.com/articles/09/11/12/eye.fi.now.lets.users.upload.to.ftp.sites/">Electronista</a> Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 10 yıl
Harika bir ürün bu, biraz baktım fotoğraf makinası üreticileride kendi içlerine wi-fi barındırmak yerine buna uyumlu yazılım üretip fabrika çıkışlı desteklemeye başlamışlar.
Geleceği inanılmaz iyi ama Türkiye'de satılmıyor hayret.
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TELESCOPE 10 yıl
varlığından haberdar olduktan sonra birşekilde temini mümkün oluyor zaten,güzel bir paylaşım teşekkürler
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