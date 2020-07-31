Facebook: "iOS 14 işimize çomak sokacak"

Daha önce aralarında LinkedIn, TikTok ve PUBG gibi popüler yapımların da yer aldığı 40'tan fazla uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkaran iOS 14, geliştiricilerin başını ağrıtmaya devam ediyor.İlginizi Çekebilir iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor
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Facebook finans direktörü David Wehner, Apple’ın iOS 14 işletim sisteminde yapacağı değişikliklerin, Facebook hedefleme yeteneğine zarar verebileceğini söyledi. Zira iOS 14 ile birlikte, uygulama ve web sitelerinin kullanıcı etkinliklerini izleyebilmesi için artık kullanıcılardan onay alması gerekiyor.
Bunun yanı sıra hangi uygulamalara takip izni verildiğini görebilmek ve izleme tercihlerini değiştirebilmek de mümkün. İşte bu durum Facebook'u rahatsız ediyor, çünkü gelirlerinin %98'ini reklamlardan elde eden Facebook'un reklam işi yara alabilir.
Facebook gelirleri düşebilir
Facebook reklamlarının KOBİ'ler için kritik olduğunu belirten Wehner, iOS 14'ün final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte dördüncü çeyrek gelirlerinde düşüş beklediklerini dile getirdi.
https://www.cnbc.com/2020/07/30/facebook-says-apples-ios-14-changes-could-hurt-its-ad-targeting.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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