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    Facebook: "iOS 14 işimize çomak sokacak"

    iOS 14'ün bazı gizlilik özellikleri, Facebook'un kitle hedefleme yeteneğine zarar verebilir. Bundan endişe duyan Facebook, gelirlerinin %98'ini oluşturan reklam işinin zarar görebileceğini söylüyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Facebook:
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    Daha önce aralarında LinkedIn, TikTok ve PUBG gibi popüler yapımların da yer aldığı 40'tan fazla uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkaran iOS 14, geliştiricilerin başını ağrıtmaya devam ediyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a için tarih belli oldu"

    Facebook finans direktörü David Wehner, Apple’ın iOS 14 işletim sisteminde yapacağı değişikliklerin, Facebook hedefleme yeteneğine zarar verebileceğini söyledi. Zira iOS 14 ile birlikte, uygulama ve web sitelerinin kullanıcı etkinliklerini izleyebilmesi için artık kullanıcılardan onay alması gerekiyor. 

    Bunun yanı sıra hangi uygulamalara takip izni verildiğini görebilmek ve izleme tercihlerini değiştirebilmek de mümkün. İşte bu durum Facebook'u rahatsız ediyor, çünkü gelirlerinin %98'ini reklamlardan elde eden Facebook'un reklam işi yara alabilir. 

    Facebook:
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    Facebook gelirleri düşebilir 

    Facebook reklamlarının KOBİ'ler için kritik olduğunu belirten Wehner, iOS 14'ün final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte dördüncü çeyrek gelirlerinde düşüş beklediklerini dile getirdi.



    https://www.cnbc.com/2020/07/30/facebook-says-apples-ios-14-changes-could-hurt-its-ad-targeting.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 gün en beğenilen
    Adamlar kişisel gizlilik ihlaline utanmadan "yetenek" diyebiliyor. Büyük şirket olunca böyle oluyormuş demek ki.
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 gün
    Bence algı oluşturuyorlar. İnsanları artık izlenmeyeceksiniz algısı ile yönlendirerek güvende hissetmelerini sağlamak için böyle söylüyorlar.
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    Jevreyzist 1 gün
    Sırf bu yüzden Note 20 yerine iphone 12 alabilirim.Ne seçersem seçeyim pişman olacağım kesin.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 1 gün
    Danışıklı dövüş. Sanıyor musunuz ki casuslukları son bulacak ? Elbette hayır. Bugün Facebook çatısı altında bulunan dünyanın popüler üç sosyal medya uygulaması (Facebook, Instagram ve WhatsApp) tamamen casusluğa odaklı çalışıyor. Kişisel verilerimiz, ev adresiniz iş adresiniz sevdiklerinizin adresleri ve kişisel bilgileri. Eşkaliniz, hobileriniz, ne iş yaptığınız aklınıza gelebilecek her şey Facebook, Google, Apple, Microsoft, Tencent ve ByteDance gibi şirketlerin ellerinde. Bu şirketleri de ABD ve Çin hükümetleri besliyor.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 gün
    Düşünün bir de whatsappı ellerinde bulunduruyorlar.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün
    Apple Facebook ile PR anlaşması yapmış belli
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 gün
    Bence algı oluşturuyorlar. İnsanları artık izlenmeyeceksiniz algısı ile yönlendirerek güvende hissetmelerini sağlamak için böyle söylüyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    mokoko_TR 1 gün mert1907
    algı aslında markanın imajını pekiştirmek ama bu öyle bir alçak firma ki günceleme ile pilin ömrünü kısaltıp abd dede sadece ama abd de milyar dolar tazminat ödedi.. yani biz namussuz bir firmayız dedi bizim moronlar da kuyruga giriyor ,donu yok 10-20 bin tl verip ipohe alıyor sonra burda konu açıp ağlıyor
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    labtek38 1 gün
    Facebook Apple anlaşır olan bize olur.
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    mokoko_TR 1 gün labtek38
    burda ki sivri zekalılarda kapitalist sistemin bekciligini yılmaz savunuculugunu yapar
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 gün (düzenlendi)
    Helal olsun Apple Beyciğime



    Dandroidciler gelir şimdi ağlar
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    gowlet 1 gün
    Eypıl çok güvenli diyen troller gelmeden..
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    Jevreyzist 1 gün
    Sırf bu yüzden Note 20 yerine iphone 12 alabilirim.Ne seçersem seçeyim pişman olacağım kesin.
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 gün en beğenilen
    Adamlar kişisel gizlilik ihlaline utanmadan "yetenek" diyebiliyor. Büyük şirket olunca böyle oluyormuş demek ki.
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    addidas_85 1 gün hasanandnexus
    Fakirin gayrimeşru çocuğu olur p*ç derler, zenginin gayrimeşru çocuğu olur yasak aşkın meyveleri olur. Olay bundan ibaret, yoksa herkes biliyor Facebook'un da hangisi olduğunu
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    HABERİN ETİKETLERİ
    iOS 14 - WWDC 20, facebook ve
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