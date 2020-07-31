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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a için tarih belli oldu

    Google, uzun zamandır beklenen akıllı telefon modeli Pixel 4a'nın tanıtım tarihini açıkladı. iPhone SE'nin karşısına konumlanması beklenen telefona ait detaylar haberimizde.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4a için tarih belli oldu
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    Google, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu Pixel 4a'nın duyurulacağı tarihi açıkladı. Arama devinin yeni telefonu 3 Ağustos Pazartesi günü tanıtılacak.

    Ayrıca Bkz. "Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu"

    Google Pixel 4a nasıl olacak?

    OnePlus Nord, iPhone SE ve Galaxy A71 gibi orta seviye akıllı telefonlarla aynı kulvarda yarışacak olan Google Pixel 4a'nın şimdiye kadar sızdırılan özellikleri ise şöyle:

    • 5.81 inç (1080 x 2340 piksel) FHD + OLED 18.5:9 ekran, 443 PPI, HDR desteği
    • Sekiz çekirdekli Snapdragon 730 Mobil Platform, Adreno 618 GPU, Titan M güvenlik yongası
    • 6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB / 128 GB (UFS 2.1) depolama
    • Android 10
    • LED flaşlı 12.2MP arka kamera, Çift PD otomatik odaklama, OIS, EIS, 30fps'de 4K video kaydı, 60fps'de 1080p ve 240fps'de 720p
    • 84 derecelik ultra geniş lensli 8MP ön kamera
    • Çift SIM (isteğe bağlı)
    • Parmak izi sensörü
    • 3,5 mm ses jakı, 2 mikrofon
    • 4G VoLTE, WiFi 802.11ac 2x2MIMO (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C , NFC
    • 18W hızlı şarj destekli 3.080mAh pil

    Google Pixel 4a'nın 349 $ - 399 $ fiyat bandında olması bekleniyor.



    https://www.androidcentral.com/google-teases-pixel-4a-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road ('y ) 13 sa.
    google bey sonunda 8 aydır her şeyini sızdırdık artık satışa sunabiliriz kararını almış galiba
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 gün
    Google pixel öldü haberi bile yapılmaz Bi ara parladı şimdi fıs
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün
    hiç bi albenisi yok tamam uygun fiyatlı model ama ne bileyim göze hoş gelmeli biraz da
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    tasarımı güzel gözüküyor.
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün
    Madem sıralı kamera seti kullanmıyorsun neden arkada başka bir firmanın tasarımına benzer kamera offseti kullanıyorsun yahu. Zaten hepi topu tek kamera var orada...
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 gün
    Böyle kompakt modellerin ortaya çıkması süper, tüm piyasa tablet bozması telefonlarla doldu. Apple da iPhone 12 modelini eski iPhone 8'den bile daha küçük olarak üretecek, bu piyasayı yüksek ekran kasa oranına sahip küçük telefonlar üretmeye itecektir, dört gözle bekliyorum.
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    norton772 1 gün
    Gereksiz ve demode. Parmak izi arkada telefon pfff
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