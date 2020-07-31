Google Pixel 4a için tarih belli oldu

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Google, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu Pixel 4a'nın duyurulacağı tarihi açıkladı. Arama devinin yeni telefonu 3 Ağustos Pazartesi günü tanıtılacak.

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Google Pixel 4a nasıl olacak?

OnePlus Nord, iPhone SE ve Galaxy A71 gibi orta seviye akıllı telefonlarla aynı kulvarda yarışacak olan Google Pixel 4a'nın şimdiye kadar sızdırılan özellikleri ise şöyle:

5.81 inç (1080 x 2340 piksel) FHD + OLED 18.5:9 ekran, 443 PPI, HDR desteği

Sekiz çekirdekli Snapdragon 730 Mobil Platform, Adreno 618 GPU, Titan M güvenlik yongası

6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB / 128 GB (UFS 2.1) depolama

Android 10

LED flaşlı 12.2MP arka kamera, Çift PD otomatik odaklama, OIS, EIS, 30fps'de 4K video kaydı, 60fps'de 1080p ve 240fps'de 720p

84 derecelik ultra geniş lensli 8MP ön kamera

Çift SIM (isteğe bağlı)

Parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, 2 mikrofon

4G VoLTE, WiFi 802.11ac 2x2MIMO (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C , NFC

18W hızlı şarj destekli 3.080mAh pil

Google Pixel 4a'nın 349 $ - 399 $ fiyat bandında olması bekleniyor.

https://www.androidcentral.com/google-teases-pixel-4a-launch

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