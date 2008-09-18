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FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

10 yıl
47,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Fight Night gibi başarılı bir dövüş oyunun yapımcılarından farklı ve eğlenceli bir başka boks oyunu karşımızda. Değişik karakterleri ve fantastik animasyonları ile Facebreaker, bakalım boks oyunu severlerin ilgisini çekebiliyor mu?


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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DH Misafiri 8 yıl
evde ev telefonu kullanılır
ttnetin cebi dolar
ttnet cem yılmaza film çeker
ikisinin cebi birden dolar
vatandaş milattan kalma ev telefonu için tonla para verir birde film için para verir. filmi internetten indirmesinler diye sınırsız net kaldırılır + sansür yapılır + bir yolunu bulup indirmeye çalışanda sürekli net kopmaları yüzünden sinirlenir bir yerleri parçalar + tam net kopmaları biter ama oda nesi zaten buna net denmezki arkadaş sen 8 lik bağlantı ücreti öde 1 lik hız al ruh sağlığı aile sağlığı hiç birşey kalmaz aa zaten 8lik net (!) pardon 1 lik net için parada kalmamıştır... aman aman biz önemli değilizki ttnetin cebine para girsin bi gün başka bi tarafına girecek inşallah ne kadar hakkım varsa hepsi haram zıkkım olsun
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Drift 10 yıl
Bulunmakta yapılmakta,bütün incelemelerdeki diyaloglar bu şekilde,ilgi odağını çok dağıtıyor.Biraz diksiyon konusuna özen göstermen lazım Mesutçum.
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Lord of the Shadows 10 yıl
Orjinalden alıntı: Drift

Bulunmakta yapılmakta,bütün incelemelerdeki diyaloglar bu şekilde,ilgi odağını çok dağıtıyor.Biraz diksiyon konusuna özen göstermen lazım Mesutçum.

İlgi odağını dağıtmak ne demektir. Asıl sen kullandığın kelimlerin doğru olup olmadığını öğren.
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Jr.MaD 10 yıl
İnceleme için teşekkürler.

Oyun çok hoşuma gitmedi.İndirmeye bile gerek duymadım.
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SerhanXbox360 10 yıl
niye player yok acaba ileri-geri alamadım?
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