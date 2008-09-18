FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform: Playstation 3 ve Xbox 360
Fight Night gibi başarılı bir dövüş oyunun yapımcılarından farklı ve eğlenceli bir başka boks oyunu karşımızda. Değişik karakterleri ve fantastik animasyonları ile Facebreaker, bakalım boks oyunu severlerin ilgisini çekebiliyor mu?
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
ttnetin cebi dolar
ttnet cem yılmaza film çeker
ikisinin cebi birden dolar
vatandaş milattan kalma ev telefonu için tonla para verir birde film için para verir. filmi internetten indirmesinler diye sınırsız net kaldırılır + sansür yapılır + bir yolunu bulup indirmeye çalışanda sürekli net kopmaları yüzünden sinirlenir bir yerleri parçalar + tam net kopmaları biter ama oda nesi zaten buna net denmezki arkadaş sen 8 lik bağlantı ücreti öde 1 lik hız al ruh sağlığı aile sağlığı hiç birşey kalmaz aa zaten 8lik net (!) pardon 1 lik net için parada kalmamıştır... aman aman biz önemli değilizki ttnetin cebine para girsin bi gün başka bi tarafına girecek inşallah ne kadar hakkım varsa hepsi haram zıkkım olsun
İlgi odağını dağıtmak ne demektir. Asıl sen kullandığın kelimlerin doğru olup olmadığını öğren.
Oyun çok hoşuma gitmedi.İndirmeye bile gerek duymadım.