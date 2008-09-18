FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Fight Night gibi başarılı bir dövüş oyunun yapımcılarından farklı ve eğlenceli bir başka boks oyunu karşımızda. Değişik karakterleri ve fantastik animasyonları ile Facebreaker, bakalım boks oyunu severlerin ilgisini çekebiliyor mu?

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=