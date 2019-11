Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı

Tam Boyutta Gör

Sonuçları 7 Ekim tarihinde yayınlanan bir araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı. 40 adet farenin bir yıl boyunca elektronik sigara içicilerinin soluduğu türden izoprofilin glikol ve bitkisel gliserinde çözünmüş nikotin aerosolüne maruz bırakıldığı deney sonuçları oldukça çarpıcı.

Ulusal Sağlık Ensititüleri’nin desteğiyle New York Üniversitesi’nde (NYU) görev yapan Moon-Shong Tang adlı bilim insanı ve ekibi, elektronik sigaranın gerçek sigaraya kıyasla daha sağlıklı bir alternatif olup olmadığını incelemiş.

Araştırma sonuçlarını CNBC’ye yorumlayan bilim insanı yaptığı açıklamada, “e-sigara kullanıyorsanız zaman içinde her türkü rahatsızlıkla mücadele etmeniz gerekebileceğini tahmin etmek zor değil. Uzun soluklu kullanımlarda, kanserle yüzleşmeniz muhtemel.” ifadelerini kullanmış.

Araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmada, 54 hafta süresince haftada 20 saat nikotin aerosolü soluyan 40 farenin dokuzunun (%22.5) akciğer dokularında kanserli tümörler gelişirken 23 farenin idrar torbasında kansere dönüşebilecek kitleler oluştuğu tespit edilmiş.

Ekibin nikotinsiz aerosol solumasını sağladığı ve dört yıl süresince gözlemlenen 20 farenin ise hiçbirinde akciğer tümörü tespit edilmediğini de belirtelim.

Elde edilen sonuçların istatiksel olarak çok önemli olduğunu belirten Tang, “elektronik sigaraların insanlarda da kansere yol açıp açmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapmak gerekiyor. Ancak ortaya koyduğumuz sonuçlar ışığında insanların e-sigara kullanmadan önce durup düşünmelerini bekliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulunmuş.

Yürütülen çalışmanın detaylarına Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinden ulaşmak mümkün. Son verilere göre e-sigara kaynaklı olduğu düşünülen nedenlerden ötürü 42 kişinin hayatını kaybettiği ve iki bin kişinin de bu sebeple tedavi gördüğü belirtiliyor.

