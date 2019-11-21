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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı

    Sonuçları 7 Ekim tarihinde yayınlanan bir araştırmaya göre e-sigara ile kanser arasında bağlantı olduğu tespit edildi. 40 fare üzerinde yapılan incelemede farelerin dokuzunda kansere rastlandı.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı
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    Sonuçları 7 Ekim tarihinde yayınlanan bir araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı. 40 adet farenin bir yıl boyunca elektronik sigara içicilerinin soluduğu türden izoprofilin glikol ve bitkisel gliserinde çözünmüş nikotin aerosolüne maruz bırakıldığı deney sonuçları oldukça çarpıcı.

    Ulusal Sağlık Ensititüleri’nin desteğiyle New York Üniversitesi’nde  (NYU) görev yapan Moon-Shong Tang adlı bilim insanı ve ekibi, elektronik sigaranın gerçek sigaraya kıyasla daha sağlıklı bir alternatif olup olmadığını incelemiş.

    Ayrıca Bkz. "Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor"

    Araştırma sonuçlarını CNBC’ye yorumlayan bilim insanı yaptığı açıklamada, “e-sigara kullanıyorsanız zaman içinde her türkü rahatsızlıkla mücadele etmeniz gerekebileceğini tahmin etmek zor değil. Uzun soluklu kullanımlarda, kanserle yüzleşmeniz muhtemel.” ifadelerini kullanmış.

    Araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmada, 54 hafta süresince haftada 20 saat nikotin aerosolü soluyan 40 farenin dokuzunun  (%22.5) akciğer dokularında kanserli tümörler gelişirken 23 farenin idrar torbasında kansere dönüşebilecek kitleler oluştuğu tespit edilmiş.

    Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı
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    Ekibin nikotinsiz aerosol solumasını sağladığı ve dört yıl süresince gözlemlenen 20 farenin ise hiçbirinde akciğer tümörü tespit edilmediğini de belirtelim.

    Elde edilen sonuçların istatiksel olarak çok önemli olduğunu belirten Tang, “elektronik sigaraların insanlarda da kansere yol açıp açmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapmak gerekiyor. Ancak ortaya koyduğumuz sonuçlar ışığında insanların e-sigara kullanmadan önce durup düşünmelerini bekliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulunmuş.

    Yürütülen çalışmanın detaylarına Proceedings of the National Academy of Sciences  dergisinden ulaşmak mümkün. Son verilere göre e-sigara kaynaklı olduğu düşünülen nedenlerden ötürü 42 kişinin hayatını kaybettiği ve iki bin kişinin de bu sebeple tedavi gördüğü belirtiliyor.



    https://futurism.com/vape-nicotine-mice-lung-cancer Yorum Yaz
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    Xit 1 gün en beğenilen
    İçirmeyin farelere kardeşim ozaman...
    Yanıtla +19
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    ylcn123 1 gün
    elektronik sigara küresel ısınmayı hızlandırıyor :D
    Yanıtla +7
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    smart1978 1 gün
    Tutun lobocilerinin isidir diyenleri duyar gibiyim :) ...

    Teknolojik zehir! Baska bir espirisi de yok!

    Cagdas medeni kanser olmak isteyenlere duyrulur ...
    Tutun lobocilerinin isidir diyenleri duyar gibiyim :) ... Teknolojik zehir! Baska bir espirisi de yok! Cagdas medeni kanser olmak isteyenlere...
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    Yanıtla +4
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    atillakurt 12 sa.
    Benim şimdi asıl merak ettiğim konu;

    "Donanımhaber" gerçekten insanların sağlığını tehdit ettiğinden dolayımı bu haberlerin sıklığını artırdı.? Yoksa yüklü miktarda paramı alıyor bu haberler için anlamadım.Çok sık yapmaya başladınız bu haberleri.Haliyle şüphelenmedim değil.Henüz kanıtlanmış bir zararı yok.Daha çok araştırma gerekiyor.Kanıtlanmadan yapmayın şu işi.

    Elektronik olduğundan dolayı "teknoloji" kategorisi altında yapmadığınıza eminim.Yada bu konu üzerine bu kadar yoğun düşüyorsanız.Normal sigaralar ile ilgili haberleride artırmanızı rica edeceğim.Evet yıllardır yapılıyor ancak bu yaptığınız (sadece elektronik sigara üzerine) normal sigarayı masum göstermeye girer.

    Bu konuyu bir kez daha gözden geçirin derim.Eşit olun.
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    sawgiray 1 gün
    Çalışmanın arkası :

    Son derece itibarsız ve gerçekten uzak bir çalışma. Avrupada bir çok doktor tarafından gömüldü.

    Sadece buhara maruz kalan fareler değil, temiz havaya maruz kalan fareler de ölmüştür :
    Fareler, haftada beş gün, günde dört buçuk saat boyunca sürekli olarak, 36 mg(0.6 mg orj 60 kat fazla) nikotin içeren buhara maruz bırakılmıştır. Bunun, yaklaşık 450 yıl buharlamaya karşılık geldiği belirtiliyor.
    Genel olarak, hayvan çalışmalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor - hayvan modellerinden klinik kanser çalışmalarına ortalama başarılı çeviri oranı% 8'den azdır.
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    xenix 1 gün
    Günde 20 saat o farelere değil elektronik sigara dumanı osuruk koklatsan yine kanser olurlar. Doğru düzgün uzun süreli bir çalışma yapılmadığı takdirde ben bu çalışmaları toplumu yönlendirme olarak görüyorum. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu kanıtlamaları 10 yıllar aldı adam 54 haftada kanıtlıyor saçmalık.
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    WB 1 gün
    Gencler arasinda maalesef cok yaygin, sigara gibi koku da yapmadigi icin ailelerinden cekinmeden rahatca icebiliyorlar



    Isin daha uzucu yani kimyasalin kendi zehrinin disinda merdiven alti uretilen likitlerin hijyenik acidan daha baska tehlikeler de tasimasi
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    Manhunt Three 1 gün
    E-sigara buzulları eritiyor !!
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    ernkurt387962 1 gün yeni yorumcu
    adında sigara geçen bir şey nasıl olur da yararlı olur ki :D
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    ylcn123 1 gün
    elektronik sigara küresel ısınmayı hızlandırıyor :D
    Yanıtla +7
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    Xit 1 gün en beğenilen
    İçirmeyin farelere kardeşim ozaman...
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    sniper23 1 gün
    Gerçekten çok enteresan. Acaba geleneksel sigaradan daha zararlı olabilir mi?
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    smart1978 1 gün
    Tutun lobocilerinin isidir diyenleri duyar gibiyim :) ...

    Teknolojik zehir! Baska bir espirisi de yok!

    Cagdas medeni kanser olmak isteyenlere duyrulur ...
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