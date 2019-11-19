Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor

Tam Boyutta Gör Kaliforniya eyaleti, elektronik sigara üretici Juul’a dava açmaya karar verdi. Bu kapsamda Juul’a; pazarlama stratejileriyle reşit olmayan gençleri hedef almak, müşterilerini kanser ve doğum kusurlarıyla doğrudan ilgili olan kimyasallara karşı uyarmamak, müşterilerin yaşlarını doğru tespit etmemek ve reşit olmayan gençlerin e-posta hesaplarını usulsüz biçimde saklamak suçlamalarının yöneltildiği belirtiliyor.

Davanın savcılarından biri olan Xavier Becerra yaptığı açıklamada, “Juul ve şirketin satış yöntemlerini 21 aydır inceliyoruz. Bu süre sonunda şirketi dava edecek delile ulaşıldığını düşünüyoruz. Elde ettiğimiz veriler içinde lise grubu öğrencilerinin e-sigara bağımlılığının iki yıl içinde %16 oranında arttığı görülüyor. Bu değer 2017 yılında %11.7 idi. Bu artış, Juul’un çocuk dostu meyve aromalı ürünleriyle de alakalı.” ifadelerini kullanmış.

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Juul tarafında ise henüz çok net açıklamalar gelmiş değil. Engadget’e kısa bir açıklama yapan Juul sözcüsü Austin Finan’ın sözleri şöyle;

“Henüz dava dosyasını inceleme fırsatımız olmadı. Şirket olarak şuan ki hedefimizin ABD’deki e-sigara bölümünü yeniden yapılandırmak olduğunu belirtmek isterim. Bizim için öncelik ilgili yetkililerle bir arda çalışıp toplum güvenini kazanmaya çalışmaktır. Buradaki amacımız, reşit olmayanların bu ürünleri kullanmasını engellemek ve yetişkinlerin de tütün mamullerini kullanmalarına son vermeye yönlendirmektir.”

Juul’un başı sadece bu dava ile belada değil. Geçtiğimiz aylar içinde Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Juul’u suçlayarak şirketin öğrencilere ürünlerinin “tamamen güvenli” olduğunu söylediğini belirtmişti. ABD hükümeti tarafından da eleştirilen şirketin aromalı ürünlerinin yasaklanabileceği gündeme getirilmişti.

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Hâlihazırda e-sigara kaynaklı yaklaşık 2 bin akciğer hastasının bulunması ve 42 kişinin ise bu sebepten hayatını kaybetmesi Juul’un işinin oldukça zor olduğunu gösteriyor. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin.

https://www.engadget.com/2019/11/18/juul-california-lawsuit-teen-vaping/#:~:targetText=California%20is%20suing%20e%2Dcigarette%20maker%20Juul.&targetText=Becerra%20said%20the%20lawsuit%20comes,from%2011.7%20percent%20in%202017.