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Fermi destekli su soğutma sistemi: CoolIT Omni ALC

9 yıl
15,6b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi destekli su soğutma sistemi: CoolIT Omni ALC
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Video incelememizde de görülebileceği üzere, çektiği güç ve ulaştığı GPU sıcaklıkları dikkate alındığında GeForce GTX 480 için özel tasarımlı çözümlerin yakın zamanda kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

Ekran kartı üreticileri, aralarında su soğutmalı modellerde olmak üzere özelleştirilmiş detaylara sahip farklı tasarımlar üzerinde çalışadursun, soğutucu üreticisi CoolIT, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 uyumlu su soğutma çözümüne sahip olduğunu duyurdu. Firmanın ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Omni ALC isimli evrensel ekran kartı soğutucusunun, tanıtımı daha yeni yapılan DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile kullanılabileceğini açıkladı. Maliyet gözetilerek hazırlanan Omni ALC'nin, yüksek yoğunluklu mikro kanalları ve 50.000 saat ömürlü CFF1 pompası, 120mm veya 240mm boyutlarındaki radyatörü ile yüksek soğutma performansı vaad ettiği belirtiliyor.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen Fermi destekli Omni ALC soğutucusunun fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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deniz_sea 9 yıl
bencede odaya klima takıp odayı -35c getirip 10kat giysi ile giyinip pc'nin başına oturacağız gibi bu seferde eller donar yine bir şey anlamayız
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SupermanPrime 9 yıl
abartmamak lazım diyosunda o 55nm bi kart kaldıki biraz takozdu ve çalışabiliyodu o sıcaklıklarda standart fanıda bunun gibi değildi bu fanı ona taksan 70 dereceyi geçmez. valla buna su soğutma takında 2 radyatöre fan bağlamadan masanın alına tam ayaklarınızın üzerine gelicek şekilde monte edip öle kullanın kışın güzel olur :D
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extremecem 9 yıl
kartın sıvı çıkışlarını kalorifer sistemime bağlasam evi ıstabilirmiyim acaba.... :)
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K0rkunc 9 yıl
bu karta oc yapan kişi kısa zaman içinde mini boyutlarda bir fırına sahip olabilir
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gunescan 9 yıl
95C derecelik sıcaklık biraz zor düşer hele yazın ama hiç yoktan iyidir :)
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F.@.T.İ.H 9 yıl
fermi yi ancak böyle ürünler kurtarır..
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Erasmus78 9 yıl
Su soğutma şart.
Yoksa O.C ile hem de voltajlı O.C ile bu kartları kullanmayı hayal edenler için elzem.
Aksi takdirler 1 aya kalmaz kartları ellerine alıp koşa koşa garantiye gidecekler.
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