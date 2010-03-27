Fermi destekli su soğutma sistemi: CoolIT Omni ALC

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Video incelememizde de görülebileceği üzere, çektiği güç ve ulaştığı GPU sıcaklıkları dikkate alındığında GeForce GTX 480 için özel tasarımlı çözümlerin yakın zamanda kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

Ekran kartı üreticileri, aralarında su soğutmalı modellerde olmak üzere özelleştirilmiş detaylara sahip farklı tasarımlar üzerinde çalışadursun, soğutucu üreticisi CoolIT, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 uyumlu su soğutma çözümüne sahip olduğunu duyurdu. Firmanın ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Omni ALC isimli evrensel ekran kartı soğutucusunun, tanıtımı daha yeni yapılan DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile kullanılabileceğini açıkladı. Maliyet gözetilerek hazırlanan Omni ALC'nin, yüksek yoğunluklu mikro kanalları ve 50.000 saat ömürlü CFF1 pompası, 120mm veya 240mm boyutlarındaki radyatörü ile yüksek soğutma performansı vaad ettiği belirtiliyor.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen Fermi destekli Omni ALC soğutucusunun fiyatı ise henüz açıklanmadı.