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Nvidia’nın küresel halkla ilişkiler direktörü Ben Berraondo, bu tercih üzerine X platformunda yaptığı açıklamada, GDDR7 belleğin "dizüstü sistemler için en uygun tercih" olduğunu savundu. Berraondo’ya göre RTX 5050 serisi özel bir durum oluşturuyor ve mobil ile masaüstü sürümlerde farklı bellek tercihlerinin teknik açıdan daha verimli olduğu belirtiliyor.

“GDDR6 masaüstü için en iyi seçim”

Her iki versiyonun da teknik özellikleri büyük oranda aynı: 2.560 CUDA çekirdeği, 128-bit bellek veri yolu ve 8 GB bellek kapasitesi. Ancak kullanılan bellek türü, çalışma frekansları ve güç hedeflerinde farklılıklar söz konusu. Masaüstü versiyonda neden GDDR6’nın tercih edildiği sorusuna ise Berraondo, sadece "GDDR6 masaüstü sistemler için en iyi seçim" olduğunu dile getirmekle yetindi; teknik bir detay paylaşmadı.

Performans açısından bakıldığında GDDR7’nin GDDR6’ya göre ciddi avantajları bulunuyor. GDDR7, daha yüksek bant genişliği ve enerji verimliliği sağlarken, mevcut GDDR6 belleklerin sunduğu 20 Gbps hızına karşılık, GDDR7 en düşük 28 Gbps hızla çalışıyor. Bu fark, özellikle bant genişliğine duyarlı uygulamalarda önemli bir performans artışı anlamına geliyor. Dolayısıyla Berraondo’nun “en iyi seçim” söyleminin altı oldukça boş görünüyor, en azından son tüketici açısından...

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Uzmanlara ve göz önünde olan bariz nedenlere göre bu kararın arkasında maliyet düşürme stratejisi ile tedarik zinciri planlamasının etkili oldu. Nvidia’nın GDDR7 kaynaklarını üst düzey RTX 5090 gibi modeller için önceliklendirmesi ve RTX 5050 gibi giriş seviyesi modellerde GDDR6 kullanarak stok dengesini korumak istemesi olası nedenler arasında.

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Nvidia, masaüstü RTX 5050’de neden GDDR6 kullandığını açıkladı

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