Kim Nerede? 238 Dünyanın en gelişmiş inşaat robotu rekor hızda duvar örüyor 206 Almanya'da dikey yüzer güneş enerjisi santrali hizmete girdi 177 Bugüne kadar çekilmiş en iyi zombi dizileri
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Tasarım İyi Bir Elektrikli Olmaya Yeter mi? Fiat Grande Panda Değerlendirme

    Fiat'ın Panda efsanesi ile şehir içi otomobillerde köklü geçmişi bulunuyor. Bu mirası geleceğe taşıyan firma yeni modeli Grande Panda ile yeniden sahneye çıktı.

    Fiat'ın Panda efsanesi ile şehir içi otomobillerde köklü geçmişi bulunuyor. Bu mirası geleceğe taşıyan firma yeni modeli Grande Panda ile yeniden sahneye çıktı. İtalyan markanın ikonik Panda serisinin modern bir evrimi olan Grande Panda hem kompakt boyutları hem de karakteriyle dikkat çekiyor. 

    Grande Panda, Stellantis’in STLA SmartCar platformu üzerine inşa edilen ilk Fiat modeli olarak öne çıkıyor. Bu platform sebebiyle arac hem tam elektrikli hem de hibrit versiyon olarak üretilebiliyor.

    Tasarım anlamında Grande Panda, klasik Panda ruhunu koruyor ama modern çizgilerle güncelliyor. Kübik hatlar, kısa çıkıntılar ve yüksek tavan yapısı sayesinde hem retro bir hava hem de şehir içinde maksimum manevra kabiliyeti elde edilmeye çalışılmış. 

    Grande Panda, kompakt boyutlarına rağmen iç hacim konusunda hiç fena sayılmaz. Beş kişilik yapısı makul diz mesafesi ve 361 Litre bagajıyla bu iddianın altını doldurabiliyor. Otomobilde bulunan 44 kWh LFP batarya ile elektrikli versiyonun WLTP standartında menzili 320 KM olarak açıklanmış vaziyette yer alıyor.

    Sonuç olarak Fiat, Grande Panda modeliyle geçmişten gelen kültürünü günümüze getirmeye çalışmış. Şehir içi kullanım için pratik, ekonomik ve tasarımıyla öne çıkan bir otomobil arayanlar için ideal bir seçenek olmuş.

    00:00 - Giriş
    00:36 - Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobili
    01:30 - Tasarım
    04:59 - Platform Detayı
    06:42 - Teknik Yapı
    11:50 - Isı Pompası ve V2L Var mı?
    12:20 - Standart Donanımları
    14:43 - Hibrit Versiyon Nerede?
    16:07 - Değerlendirme
    16:31 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum