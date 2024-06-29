En Hızlı Şarj Olan Elektrikli Otomobiller - 1. Sırada Şaşırtan Bir Araç Var!

Elektrikli araçlar dünyasında en hızlı şarj olan elektrikli otomobilleri EV Database platformunun 13.06.2024 tarihli verilerine göre bu özel dosya konusunda sıraladık.

Elektrikli araçlar dünyasında en hızlı şarj olan elektrikli otomobilleri EV Database platformunun 13.06.2024 tarihli verilerine göre bu özel dosya konusunda sıraladık.

Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD

Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD, 77.4 kWh kapasiteli bataryası ve 800V mimarisi ile dikkat çekiyor. Hızlı şarjda 233 kW maksimum güçle (10-80%) ortalama 200 kW DC şarj kapasitesine sahiptir. 49 km’den 396 km’ye sadece 16 dakikada şarj olabiliyor. Evde Type 2 bağlantısı ile 11 kW AC şarj ile 0’dan 495 km’ye 8 saatte tam şarj olabiliyor.

Lotus Emeya S (2024)

Lotus Emeya S, 102.0 kWh bataryası ve 800V mimarisi ile pil ve şarj konusunda dikkat çekici modeller arasında geliyor. Hızlı şarjda 350 kW DC maksimum güçle (10-80%) ortalama 240 kW DC şarj kapasitesine sahip. CCS soket şarj ile 53 km’den 424 km’ye 18 dakikada şarj olabiliyor. Type 2 bağlantısı ile 22 kW AC şarj ile 0’dan 530 km’ye 5 saat 30 dakikada ulaşabiliyor.

Porsche Taycan Plus (2024)

Porsche Taycan Plus, 105 kWh kapasiteli bataryası ve 800V mimarisi ile öne çıkıyor. Hızlı şarjda 320 kW DC maksimum güçle (10-80%) ortalama 230 kW DC şarj kapasitesine sahiptir. CCS soket hızlı şarj ile 56 km’den 448 km’ye 19 dakikada şarj olabiliyor. Ev tipi şarj ile 11 kW AC şarj ile 0’dan 560 km’ye 10 saat 30 dakika gibi uzun sayılabilecek bir sürede ulaşabiliyor.

XPENG G9 RWD Long Range

XPENG G9 RWD Long Range, 98 kWh kapasiteli bataryası ve 800V mimarisi ile alanında önemli bir yere sahip. Hızlı şarjda 319 kW DC maksimum güçle (10-80%) ortalama 224 kW DC şarj kapasitesi barındırıyor. G9 kendisini 48 km’den 384 km’ye 18 dakikada şarj edebiliyor. Type 2 soket bağlantısı ile beraber 11 kW AC şarj ile 0’dan 480 km’ye 10 saatte ulaşabiliyor.

Lotus Eletre

Lotus Eletre, 111.9 kWh kapasiteli bataryası ve 800V mimarisi ile yüksek bir şarj performansı sunuyor. Hızlı şarjda 367 kW DC maksimum güçle (10-80%) ortalama 259 kW DC şarj kapasitesine sahiptir. Eletre, 49 km’den 396 km’ye 19 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca Type 2 bağlantısı ile 22 kW AC şarj ile 0’dan 495 km’ye 6 saatte ulaşabiliyor.

2024 Lucid Air

Lucid Air, 900V+ mimarisi ve 350 kW hızlı şarj kapasitesi ile dikkat çekiyor. Mevcut hızlı şarjıyla bu otomobil sadece 12 dakikada 321 km menzil sunabiliyor.

Bu modeller bize elektrikli araç teknolojisinin ne kadar hızlı ilerlediğini ve farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli çözümler sunduğunun göstergesi diyebiliriz.

00:00 - Giriş

01:21 - 5. Lotus Eletre

02:36 - 4. Xpeng G9 RWD Long Range

03:32 - 3. Porsche Taycan Plus 2024

04:51 - 2. Lotus Emeya S

05:36 - 1. Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD

07:28 - Bonus Araç Lucid Air 2024

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