Firefox 4.0 için gelecek yılın ilk yarısı planlanıyor

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Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Internet Explorer 8.0 ile birlikte gözler Mozilla cephesine çevrilmiş ve kullanım yaygınlığı açısından özellikle Avrupa'da Internet Explorer ile kıyasıya bir rekanete girişen Firefox'un yeni versyinuyla ilgili detaylar merak edilir olmuştu. Mozilla cephesinden gelen bilgilere göre Shiretoko kod adıyla geliştirilen Firefox 3.5'tan sonra Namoroka kod adıyla yeni nesil Firefox (4.0) çalışmalarına hız verilecek. Firefox.Next ve Firefox 3.6 gibi kod adlarıyla da anılan yeni nesil internet gezgininin gelecek yılın ortalarına doğru kullanıma sunulması beklenirken özellikle performans konusuna ağırlık verilmesi bekleniyor.

Firefox 4.0 için daha hızlı çalışan, daha uyumlu ve taleplere anında yanıt verebilen bir gezgin planlaması yapan Mozilla, başlangıç, yeni sekme açma ve kullanıcı arabiriminden gelecek diğer taleplere çok daha hızlı yanıt verebilme gibi konular üzerine yoğunlaşacağı belirtilen Mozilla'nın ayrıca geliştirilmiş kişiselleştirme ve özelleştirme gibi detaylara da önem vereceği belirtiliyor. Görev tabanlı navigasyon, web uygulamaları için geliştirilmiş destek ve daha iyi işletim sistemi entegrasyonun da Firefox 4.0 için üzerinde durulacak detaylar arasında olduğu bildiriliyor. Gecko 1.9.2 motoru üzerine inşa edilmesi beklenen yeni nesil Firefox için hedef gelecek yılın ilk yarısı.