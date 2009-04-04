Firefox 4.0 için gelecek yılın ilk yarısı planlanıyor

Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Internet Explorer 8.0 ile birlikte gözler Mozilla cephesine çevrilmiş ve kullanım yaygınlığı açısından özellikle Avrupa'da Internet Explorer ile kıyasıya bir rekanete girişen Firefox'un yeni versyinuyla ilgili detaylar merak edilir olmuştu. Mozilla cephesinden gelen bilgilere göre Shiretoko kod adıyla geliştirilen Firefox 3.5'tan sonra Namoroka kod adıyla yeni nesil Firefox (4.0) çalışmalarına hız verilecek. Firefox.Next ve Firefox 3.6 gibi kod adlarıyla da anılan yeni nesil internet gezgininin gelecek yılın ortalarına doğru kullanıma sunulması beklenirken özellikle performans konusuna ağırlık verilmesi bekleniyor.
Firefox 4.0 için daha hızlı çalışan, daha uyumlu ve taleplere anında yanıt verebilen bir gezgin planlaması yapan Mozilla, başlangıç, yeni sekme açma ve kullanıcı arabiriminden gelecek diğer taleplere çok daha hızlı yanıt verebilme gibi konular üzerine yoğunlaşacağı belirtilen Mozilla'nın ayrıca geliştirilmiş kişiselleştirme ve özelleştirme gibi detaylara da önem vereceği belirtiliyor. Görev tabanlı navigasyon, web uygulamaları için geliştirilmiş destek ve daha iyi işletim sistemi entegrasyonun da Firefox 4.0 için üzerinde durulacak detaylar arasında olduğu bildiriliyor. Gecko 1.9.2 motoru üzerine inşa edilmesi beklenen yeni nesil Firefox için hedef gelecek yılın ilk yarısı.
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Internet explorer giderek demode bir tarayıcı halini aldı.
Ama tekelin sonucu olarak Internet Explorer kadar uyumlu tarayıcı bulmak mümkün değil. Internet Explorer tekel gücünün sayesinde, standartlara uymak yerine standartları kendine uyduruyor.
Arkadaşım eğer yüklediysen bir ayarlama daha yapman gerekiyor.Bahsettiğin o siteyi aç ve Firefox'un sağ alt köşesinde Firefox simgesi olacak ona bir kere sağ tıkla iE tab seçenekleri çıkacak.Siteyi de listeye ekle.Sorun hallolmuş olacak.
quote:
merhaba_2233 04.04.2009 Saat: 13:30 bazı siteler explorer dışındaki tarayıcıları %100 desteklemiyor. Özellikle milli egitime baglı ilsis sitesini explorer dışındaki bir tarayıcıya açamıyorsun yoksa hiç işim olmaz explorer la firefox varken. Zaten sürekli firefox kullanıyorum. Kullanım kolaylıgı ve ek özellikleriyle en iyisi bence firefox
Dostum sanırım sen Firefox'ta IE tab kullanmıyorsun. Eklentilere girip IE Tab diye aratıp ekle. O zaman Firefox'un açamadığı veya %100 desteklemediği site kalmaz. Firefox bu. Herşeye çözüm var...
yükledim ama ilsis sayfasını halen açmıyor. İstersen sende bir dene
Dostum sanırım sen Firefox'ta IE tab kullanmıyorsun. Eklentilere girip IE Tab diye aratıp ekle. O zaman Firefox'un açamadığı veya %100 desteklemediği site kalmaz. Firefox bu. Herşeye çözüm var...