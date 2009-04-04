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Firefox 4.0 için gelecek yılın ilk yarısı planlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 4.0 için gelecek yılın ilk yarısı planlanıyor
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Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Internet Explorer 8.0 ile birlikte gözler Mozilla cephesine çevrilmiş ve kullanım yaygınlığı açısından özellikle Avrupa'da Internet Explorer ile kıyasıya bir rekanete girişen Firefox'un yeni versyinuyla ilgili detaylar merak edilir olmuştu. Mozilla cephesinden gelen bilgilere göre Shiretoko kod adıyla geliştirilen Firefox 3.5'tan sonra Namoroka kod adıyla yeni nesil Firefox (4.0) çalışmalarına hız verilecek. Firefox.Next ve Firefox 3.6 gibi kod adlarıyla da anılan yeni nesil internet gezgininin gelecek yılın ortalarına doğru kullanıma sunulması beklenirken özellikle performans konusuna ağırlık verilmesi bekleniyor.

Firefox 4.0 için daha hızlı çalışan, daha uyumlu ve taleplere anında yanıt verebilen bir gezgin planlaması yapan Mozilla, başlangıç, yeni sekme açma ve kullanıcı arabiriminden gelecek diğer taleplere çok daha hızlı yanıt verebilme gibi konular üzerine yoğunlaşacağı belirtilen Mozilla'nın ayrıca geliştirilmiş kişiselleştirme ve özelleştirme gibi detaylara da önem vereceği belirtiliyor. Görev tabanlı navigasyon, web uygulamaları için geliştirilmiş destek ve daha iyi işletim sistemi entegrasyonun da Firefox 4.0 için üzerinde durulacak detaylar arasında olduğu bildiriliyor. Gecko 1.9.2 motoru üzerine inşa edilmesi beklenen yeni nesil Firefox için hedef gelecek yılın ilk yarısı.


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firtinax 10 yıl
Opera kullanıcısıyım. Yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum.
Internet explorer giderek demode bir tarayıcı halini aldı.
Ama tekelin sonucu olarak Internet Explorer kadar uyumlu tarayıcı bulmak mümkün değil. Internet Explorer tekel gücünün sayesinde, standartlara uymak yerine standartları kendine uyduruyor.
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Metin* 10 yıl
İnternet cafelerde bile mozila artık.Ama halen %100 internet explorer gibi hersayfayı açamıyor.Ama ne olursa olsun format attığımda kurduğum ilk şey mozilladır
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esman 10 yıl
IE8, Avant, ama en çok firefox kullanıyorum. Firefox 3.1beta3 kullanırken; Firefox 3.5b4pre (shiretoko) gördüm ve denemek için yükledim. Çok memnunum. Beta olmasına rağmen bana çok farklı geldi. Ben; ftp.mozilla.org/... adresinden yükledim. 7620kb ingilizce. Ayrı bir kurulum yapıyor mevcut Firefox'un üstüne kurmuyor. ikiside ayrı ayrı kullanılabiliyor. İsterseniz bir deneyin. Kolay gelsin
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merhaba_2233 10 yıl
yükledim ama ilsis sayfasını halen açmıyor istersen sende bir dene
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Curimo 10 yıl

Orjinalden alıntı: merhaba_2233

yükledim ama ilsis sayfasını halen açmıyor istersen sende bir dene

Arkadaşım eğer yüklediysen bir ayarlama daha yapman gerekiyor.Bahsettiğin o siteyi aç ve Firefox'un sağ alt köşesinde Firefox simgesi olacak ona bir kere sağ tıkla iE tab seçenekleri çıkacak.Siteyi de listeye ekle.Sorun hallolmuş olacak.
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merhaba_2233 10 yıl
OverClocKing 05.04.2009 Saat: 05:21
quote:
merhaba_2233 04.04.2009 Saat: 13:30 bazı siteler explorer dışındaki tarayıcıları %100 desteklemiyor. Özellikle milli egitime baglı ilsis sitesini explorer dışındaki bir tarayıcıya açamıyorsun yoksa hiç işim olmaz explorer la firefox varken. Zaten sürekli firefox kullanıyorum. Kullanım kolaylıgı ve ek özellikleriyle en iyisi bence firefox
Dostum sanırım sen Firefox'ta IE tab kullanmıyorsun. Eklentilere girip IE Tab diye aratıp ekle. O zaman Firefox'un açamadığı veya %100 desteklemediği site kalmaz. Firefox bu. Herşeye çözüm var...
yükledim ama ilsis sayfasını halen açmıyor. İstersen sende bir dene
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OverClocK1ng 10 yıl
merhaba_2233 04.04.2009 Saat: 13:30
bazı siteler explorer dışındaki tarayıcıları %100 desteklemiyor. Özellikle milli egitime baglı ilsis sitesini explorer dışındaki bir tarayıcıya açamıyorsun yoksa hiç işim olmaz explorer la firefox varken. Zaten sürekli firefox kullanıyorum. Kullanım kolaylıgı ve ek özellikleriyle en iyisi bence firefox

Dostum sanırım sen Firefox'ta IE tab kullanmıyorsun. Eklentilere girip IE Tab diye aratıp ekle. O zaman Firefox'un açamadığı veya %100 desteklemediği site kalmaz. Firefox bu. Herşeye çözüm var...
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max975 10 yıl
tabii ülkemizde tekil kimse devlet onunla iş yapıyor o da bize böyle uğraşmamıza neden oluyor.
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Batuist 10 yıl
daha 2009'un ilk yarısındayız.. 2010'un ilk yarısına kadar olacak süreçte daha başka gelişmeler beklenirken önümüze değilde çok daha ileriye bakmanın pek bir anlamı yok gibi.. önce bir 3.5 çıksın bakalım.. ondan haber varsa onu alalım şu an firefox 4 kimseyi ilgilendirmiyor.. ben ff4'ten ziyade şu an 3.5 versiyonunu merak ediyorum mesela onun bekleyişi içerisindeyim.. o zaman firefox 5 'in de haberini şimdiden verelim oda çıksın aradan..
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yken 10 yıl
ama bahsettiğiniz şeylerin tamamı eklentiler ile alakalı....
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desperado64 10 yıl
Bende firefox kullanıcısıyım ve çok memnunum ..FF 4.0 için 1 yıl daha beklemek zor olacak :D
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buraoca2 10 yıl
Bende Açılınca yaklaşık bir dakika kasılarak çalışıyordu. Bende bundan şikayetçiydim. Şimdi Firefox için, Firefox Ultimate Optimizer! programını buldum; arka planda bu program açıkken Firefox hiç kasmıyor. Ayrıca bu programın avantajıda Firefox'un kullandığı ram miktarını büyük ölçüde azaltması.
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