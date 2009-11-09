Firefox 5 yaşında!

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Popüler internet taratıcısı Firefox, bugün 5. yaşını kutluyor. 1.0 sürüm 5 yıl önce bugün yayımlanan internet tarayıcısı, gelinen noktada 330 milyondan fazla kullanıcısı ve yaklaşık %25'lik pazar payı ile bugün bir Internet Explorer alternatifinden çok daha fazlasını vaat ediyor. 70'ten fazla yerelleştirilmiş versiyonu ve 7000'den fazla eklentisi bulunan Firefox, masaüstü sistemlerin yanı sıra mobil platformlardaki yerini de almış durumda.

Firefox 5. yıl etkinliklerini takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.