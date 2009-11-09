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Firefox 5 yaşında!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 5 yaşında!
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Popüler internet taratıcısı Firefox, bugün 5. yaşını kutluyor. 1.0 sürüm 5 yıl önce bugün yayımlanan internet tarayıcısı, gelinen noktada 330 milyondan fazla kullanıcısı ve yaklaşık %25'lik pazar payı ile bugün bir Internet Explorer alternatifinden çok daha fazlasını vaat ediyor. 70'ten fazla yerelleştirilmiş versiyonu ve 7000'den fazla eklentisi bulunan Firefox, masaüstü sistemlerin yanı sıra mobil platformlardaki yerini de almış durumda.

Firefox 5. yıl etkinliklerini takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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bilalMW 10 yıl
İyiki varsın tilki :D
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talh4wk 10 yıl
pastaya bak :D
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sewger 10 yıl
gerlirin bir kısmını sağ üst taraftaki google arama motorundan sağlıyor bir ara böyle duymuştum 65 milyon dolar gelir sağlamıştı
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murdocklawless 10 yıl
google ile bayağı sağlam bir anlaşması var mozilla'nın. ilk açılış sayfası nedir mesela default olarak firefox'un?
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veleciraptor 10 yıl
Mozilla'nın gelirlerinin büyük çoğunluğunu Google sağlıyor. Firefox'ta varsayılan arayıcı olmasının karşılığında 50 milyon dolar civarı para vermiş.
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genelkurmay89 10 yıl
iyi ki doğdun firefox daha nice 5 yıllara (ayrıca hakkatende türkçe dil desteği yok mu yaw ???
)

ama ben opera kullanıyorum gayette memnunum(türkçe dil desteği de var)
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Nike 10 yıl
Opera gibi olsa keşke çok kasıyor makinayı en büyük eksisi bu. Gerçi 3.5.5 sürümü fena değilmiş bu konuda.
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kokolojik2 10 yıl
Bende Bir Firefox Kullanıcısı Olarak Çok Memnunun.İyi ki Varsın Firefox!!
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Ezio Auditoré 10 yıl
benimde aklıma takılıyor gerçekten. nasıl para kazanıyorlar ki :S
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III I II III I I 10 yıl
bu adamlar nasıl para kazanıyor acaba
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iscanthere 10 yıl
mozilla vakfına bağışlar ve t-shirt gibi internet sitesinden çeşitli hediyelik eşyalar satmak gibi şeyler yaparak geçiniyorlar.
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