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Firefox yeni yılı mobil versiyonuyla karşılayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox yeni yılı mobil versiyonuyla karşılayacak
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Kullanım yaygınlığı ve pazar payı açısından Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı unvanına sahip olan Firefox, cep telefonlarına geliyor. Mozilla'dan yapılan açıklamaya göre internet tarayıcısının akıllı telefonları hedef alan mobil sürümü, yıl sona ermeden pazara sunulmuş olacak. Aday sürümün önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunulacağını açıklayan Mozilla sözcüsü, Firefox'un yıl sona ermeden ilk mobil versiyonu ile pazarda olacağını doğruladı. İlk olarak Linux tabanlı Maemo platformunun kullanıldığı Nokia N900 için sunulacak mobil internet tarayıcısını kullanıcıların indirip kurması gerekecek.

Windows Mobile versiyonunun yeni yılda hazır olacağı belirtilen mobil Firefox'un Google Android sürümü için geliştirme çalışmaların devam ettiği belirtilirken, iPhone sürümü için henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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ruf 9 yıl
Android versiyonunu heyecanla bekliyorum.
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ra hmetli 9 yıl
Çok geç kaldı mozilla bu pazara girmekte, uzun zamandır ses soluk çıkmıyordu, yeni yılla bakalım nasıl bir iş çıkaracaklar.
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murettep 9 yıl
java için firefox çıksa kesinlikle yüklemem bilgisayarda yeri geliyor 300 mb ram kullanıyor telefonda ne olur siz hesap edin.
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dark-knight 9 yıl
iyi güzel de symbianlı telefonları akıllı telefondan saymıyorlar mı?
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cwr 9 yıl

dark-knight
iyi güzel de symbianlı telefonları akıllı telefondan saymıyorlar mı?


evet symbian telefonlara da gelicek mi acaba? s60v5 tabanli
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Figure 9 yıl
Java tabanlı cihazlara da gelecek mi acaba Opera Mini gibi?

Ayrıca Mozilla'nın iPhone OS sürümü ilginç olur, merakla bekliyorum iTouch için
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trineux 9 yıl

Figure

Java tabanlı cihazlara da gelecek mi acaba Opera Mini gibi?

Ayrıca Mozilla'nın iPhone OS sürümü ilginç olur, merakla bekliyorum iTouch için



Bu bayagi uzun bir sure mumkun gozukmuyor. Apple daha once de Opera'yi geri cevirmisti. iPhone da Safari den baska tarayici gormek su an icin bir hayalden ibaret.
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