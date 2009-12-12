Firefox yeni yılı mobil versiyonuyla karşılayacak

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Kullanım yaygınlığı ve pazar payı açısından Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı unvanına sahip olan Firefox, cep telefonlarına geliyor. Mozilla'dan yapılan açıklamaya göre internet tarayıcısının akıllı telefonları hedef alan mobil sürümü, yıl sona ermeden pazara sunulmuş olacak. Aday sürümün önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunulacağını açıklayan Mozilla sözcüsü, Firefox'un yıl sona ermeden ilk mobil versiyonu ile pazarda olacağını doğruladı. İlk olarak Linux tabanlı Maemo platformunun kullanıldığı Nokia N900 için sunulacak mobil internet tarayıcısını kullanıcıların indirip kurması gerekecek.

Windows Mobile versiyonunun yeni yılda hazır olacağı belirtilen mobil Firefox'un Google Android sürümü için geliştirme çalışmaların devam ettiği belirtilirken, iPhone sürümü için henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.