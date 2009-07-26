Fiyat ve özellikleriyle yeni nesil Intel işlemciler; Core i3 ve Core i5 serisi

Intel önümüzdeki aylarda işlemci gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Nehalem mimarisini temel alan Bloomfield kod adlı Core i7 işlemcileriyle performans liderliğini pekiştiren firma, yüksek geçiş maliyetleri gerektiren seriye alternatif olarak Lynnfield kod adını taşıyan ve LGA1156 formunda olan yeni nesil işlemcilerini Eylül ayında lanse etmeye hazırlanıyor. Yeni modellerle birlikte Nehalem mimarisini yaygınlaştırmayı hedefleyen firma, işlemcileriyle birlikte Ibeax Peak kod adını taşıyan ve Platform Kontrol Merkezi olarak tanımlanan P55 yonga setini de tanıtacak. Eylül ayında lanse edilecek Lynnfield işlemci ailesinin yanı sıra Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesini de yeni yılın ilk günleriyle birlikte duyurmayı planlıyor. Bu haberimizde Intel'in yeni işlemci modellerinde takip edeceği isimlendirme stratejisine, yeni modellerin teknik özelliklerine ve anakart üreticileri tarafından açıklanan olası fiyat bilgilerine yer vereceğiz.

Lynnfield kod adını taşıyan ve LGA1156 formunda hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler, Kasım ayında gezegenin en hızlı işlemcileri olarak lanse edilen Bloomfield kod adlı Core i7 işlemci ailesinin daha ekonomik varyasyonlarından oluşacak. Yine Nehalem mimarisinin kullanıldığı yeni işlemcileri, Blommfield jenerasyonundan ayıran önemli bazı farklılıklar bulunuyor. Bilindiği üzere Intel, Nehalem mimarisi ile birlikte bellek kontrolcüsünü Kuzey Köprüsü'nden alarak işlemci üzerine entegre etmiş (Integrated Memory Controller - IMC) ve üç kanal DDR3 bellek desteği sunmaya başlamıştı.Nehalem mimarisiyle başlayan süreçte Intel'in yavaş yavaş tüm modellerinde kullanmaya başlayacağı entegre bellek kontrolcüsü, Lynnfield işlemci ailesinde de karakteristik özellikleri arasında yer alırken, Bloomfield kod adlı Core i7 jenerasyonundan farklı olarak yeni işlemcilerde, entegre bellek kontrolcüsü üç kanal yerine çift kanal olacak, resmi bellek hızı desteği ise 1066MHz'den 1333MHz'e çıkmış olacak.

Görüldüğü üzere bellek kontrolcüsü, Bloomfield ve Lynnfield işlemci aileleri arasına set çeken en önemli teknik farklılıklardan birisi olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli tasarma sahip olan Lynnfield işlemci ailesi, 8MB seviye 3 bellek ile gelecek ve Simultaneous Multi-Threadig yani yeni nesil Hyper-Threading teknolojisine yer verecek ancak bu noktada kullanıcıların satın almak istedikleri modele dikkat etmeleri gerekecek. Zira Lynnfield işlemci ailesinde yine modelleri arasındaki farkı daha belirgin hale getirebilmek için serinin baz modeli olan ve Core i5-750 olarak isimlendirilen modelde Hyper-Threading teknolojisine yer verilmeyecek. Bu önemli bir ayrıntı zira en basit tanımlamasıyla işlemci kaynaklarının daha iyi kullanılmasına ve aynı anda çift iş parçacığının işlenebilmesine olanak tanıyan Hyper-Trehading teknolojisi, destek veren uygulamalarda ciddi performans farkları yaratabiliyor. Core i5-750 modeli haricinde serinin diğer tüm üyeleri HT desteğine sahip olacaklar.

Tam Boyutta Gör

Bloomfield kod adlı Core i7 işlemci modelleriyle karşılaştırıldığında Lynnfield jenerasyonunda görülen bir diğer önemli farklılık ise yüksek bant genişliği sunan QPI veri yolu teknolojisi yerine, veri transfer kapasitesi daha sınırlı olan DMI veri yolu teknolojisiyle devam edilecek olması. Diğer taraftan Core i7 işlemci ailesiyle birlikte lanse edilen Turbo Boost teknolojisi, Lynnfield tabanlı modellerde de yer alacak. İşlemci kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan bu teknoloji ile örneğin çok çekirdek desteği olmayan ancak yüksek frekans duyarlılığına sahip olan uygulamalarda, tek bir çekirdeğin hızı otomatik olarak arttırılırken, diğer üç çekirdek neredeyse kapatılma noktasına getirilerek daha yüksek başarım sağlanabiliyor. Turbo Boost teknolojisinin sağladığı katkı mevcut Core i7 modellerinde pek anlaşılmamıştı zira işlemciler standart frekansta bile oldukça yüksek performans sunuyordu. Ancak Lynnfield işlemci ailesiyle bu durumun değişmesi ve Turbo Boost teknolojisinin öne çıkması bekleniyor.

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Lynnfield modellerinde çekirdek hızı, işlemci modeline göre 3.6GHz'e kadar çıkabiliyor. Üstelik Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek saat hızının sistem tarafından otomatik olarak arttırılabilmesi, ince ayar konusunda detaylı bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Bloomfield kod adlı Core i7 modelleriyle kıyaslandığında Lynnfield işlemci ailesinde entegre özelliklerin arttırıldığını görüyoruz. Zira PCIe kontrolünün de işlemci içerisine alınmasıyla birlikte yonga seti tasarımında değişikliğe giden Intel, kuzey ve güney köprüsü olmak üzere çift yongadan oluşan tasarım anlayışını geride bırakarak, PCH olarak tanımlanan ve ilk adımı P55 ile atılacak yeni tasarım sürecine geçiş yapıyor. Bu sayede anakart maliyetlerini aşağı çekecek olan Intel, toplam geçiş maliyetlerini de düşürerek kullanıcıların yeni nesil Lynnfield platformuna geçmesini sağlayacak zira mevcut Core i7 jenerasyonuna göre yeni seri de hem işlemiciler hem de anakartlar daha ucuz olacak.

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilerde belkide dikkat edilmesi gereken en önemli nokta isimlendir olacak. Zira bir süre öncesine kadar Intel'in yeni nesil işlemcilerini Core i5 çatısı altında lanse edeceği düşünülüyor ancak daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firma bu stratejik bir değişikliğe giderek Lynnfield jenerasyonunda bazı işlemci modellerini Core i7 çatısı altında lans etmeye karar verdi. Intel'in bu kararında özellikle serinin Hyper-Threading destekli üst modellerinde, performansın mevcut Core i7 modellerine yakın olmasının etkin rol oynadığı belirtiliyor. Intel önümüzdeki Eylül ayında 2.66GHz'de çalışan ve HT desteğine sahip olmayan Core i5-750 ile her ikisi de HT desteği sunan 2.8GHz'lik Core i7-860 ve 2.93GHz'lik Core i7-870 modellerini pazara sunacak. Detaylı özelliklerine haber içerisindeki tablomuzdan ulaşabileceğiniz yeni nesil işlemciler adetli alımlarda modeline göre sırasıyla 196$, 284$ ve 562$'lık satış fiyatıyla son kullanıcıların beğenisine sunulacaklar.

Tam Boyutta Gör

Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 işlemcilerin yanı sıra Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Westmere tabanlı (Nehalem mimarisinin yeni özelliklerle güncellenmiş versiyonu) Clarkdale işlemci ailesini de pazara sunmayı planlıyor. Daha önce yılın son çeyreğinde anons edileceği düşünülen işlemcilerin, Intel'in Lynnfield jenerasyonuna odaklanacak olmasından ötürü önümüzdeki yılın ilk çeyreğine ötelendikleri belirtiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 uyumlu işlemcilerin tamamı çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve masaüstü sistemler için entegre grafik özelliğine sahip ilk Intel işlemci jenerasyonu ünvanını taşıyacaklar. Clarkdale işlemci ailesinde, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GMA mimarisine temel alan entegre grafik yonası, işlemci zarı ile birlikte aynı paket içerisinde bir araya getiriliyor. Yani Intel'in entegre grafik özellikli ilk işlemci modelleri doğal tasarımlı olmayacak ve MCM yani çoklu yonga tasarımı ekseninde iki farklı zar tek bir paket içerisinde sunulacak.

Tayvan merkezli anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre Clarkdale jenerasyonu işlemciler üç farklı model gamı altında lanse edilecek. Serinin Hyper-Threading desteğine sahip olmayan tek üyesi 2.8GHz'de çalışan model olacak ve Intel bu işlemciyi muhtemelen Pentium-??? serisi altında lanse edecek. Öte yandan 2.93GHz ve 3.06GHz'de görev yapacak modellerin Core i3 serisi altında duyurulması beklenirken, 3.2GHz, 3.33GHz ve 3.46GHz'de çalışan modeller ise Core i5 serisinin birer üyesi olacaklar. Hyper-Threading desteğinin Pentium çatısı altında sunulacak işlemci haricindeki diğer tüm modellerde kullanılması beklenirken, Turbo Boost teknolojisinin ise tabloda da görülebileceği üzere ilk üç modelde kullanılmama ihtimali bulunuyor ancak bu durum henüz resmi olarak netliğe kavuşturulmuş değil. Isıl güç tasarımlarının 73 Watt olacağı belirtilen entegre grafik özellikli işlemciler, DDR3-1333MHz bellek desteği sunacak ve modeline göre 3MB veya 4MB L3 bellek ile gelecekler.

Modeline göre 87$ ila 284$ arasında değişen fiyatlarla lanse edilmesi beklenen 32nm Clarkdale işlemci ailesi ile Intel, entegre grafik özellikli yeni işlemcilerini rakibi AMD'den 1,5 - 2 yıl önce endüstrinin beğenisine sunmuş olacak. Core i5-750 ve Core i5-860 modellerinin düşük güç tüketimli modellerini de pazara sunmayı planlayan firma ayrıca önümüzdeki yıl Core i9 serisi altında 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini de lanse etmeyi planlıyor. İlginç olan nokta ise Intel önümüzdeki aylarda hem yeni bir üretim teknolojisine geçmeyi hem de entegre grafik özellikli işlemcilerini pazara sunmayı planlarken AMD'nin ise güncel yol haritasında 2011 öncesi için Intel'e cevap olabilecek herhangi bir radikal model girişimi bulunmuyor, tabii firma sürpiz olabilecek yeni bir girişimde bulunmaz ise.

http://global.hkepc.com/3673