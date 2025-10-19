2026 Suzuki Jimny tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Suzuki'nin sevilen kompakt arazi aracı Jimny, 2018'deki tanıtımından yedi yıl sonra Japonya'da yenilendi. Ancak bu dokunuş, radikal bir dönüşümden çok, işlevsellik ve güvenliği artıran ölçülü bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan yeniliklerin yalnızca üç kapılı versiyona uygulandığını belirtelim.

2026 Suzuki Jimny'nin dış tasarımında bir değişiklik yok. Aracın ikonik kutu silueti tamamen korunmuş. Asıl değişiklikler iç mekan ve sürüş teknolojilerinde kendini gösteriyor. Gösterge paneli artık analog kadranların arasına yerleştirilmiş 4.2 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca Suzuki Swift'ten tanıdığımız 9 inçlik multimedya ekranı opsiyonel olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Daha da önemlisi, üç kapılı Jimny'nin güvenlik konusunda beş kapılı versiyonu yakalaması. Araca standart şerit takip uyarısı, otomatik uzun far, trafik işareti tanıma ve yeni siber güvenlik önlemleri gibi özelliklerin yanı sıra Çift Sensörlü Fren Destek II sistemi de eklendi. Ayrıca otomatik şanzımanlı modellerde adaptif hız sabitleyici ve geri viteste yanlış kalkışı önleme sistemi de artık standart hale gelmiş durumda.

Tam Boyutta Gör

2026 Suzuki Jimny fiyatları

Jimny'nin motor seçenekleri tarafında ise herhangi bir değişiklik yok. Kei versiyonu, 63 beygir gücünde 658 cc'lik üç silindirli turbo motora sahip. Küresel pazarlara sunulan Jimny Sierra'nın kaputunun altında ise 103 beygir gücünde 1.5 litrelik atmosferik dört silindirli motor bulunuyor. Her iki motoru da 5 ileri manuel ya da 4 ileri otomatik şanzımanla kombine etmek mümkün. Jimny'nin efsanevi arazi kabiliyetinin anahtarı olan yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi de standart olarak sunulmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Suzuki Jimny, Japonya'da siparişe açıldı. Aracın fiyatları, önceki modele göre yaklaşık 1.000–2.000 dolar artış göstermiş durumda. Standart Jimny 12.800–14.400 dolar arasında, Jimny Sierra ise 15.200–15.900 dolar arasında fiyatlandırılıyor. İsteğe bağlı 9 inçlik multimedya ekranının fiyatı ise 860 dolar. Güncellenen modelin, Japonya'nın ardından diğer uluslararası pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

