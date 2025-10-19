2026 Suzuki Jimny tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2026 Suzuki Jimny'nin dış tasarımında bir değişiklik yok. Aracın ikonik kutu silueti tamamen korunmuş. Asıl değişiklikler iç mekan ve sürüş teknolojilerinde kendini gösteriyor. Gösterge paneli artık analog kadranların arasına yerleştirilmiş 4.2 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca Suzuki Swift'ten tanıdığımız 9 inçlik multimedya ekranı opsiyonel olarak sunuluyor.
2026 Suzuki Jimny fiyatları
Jimny'nin motor seçenekleri tarafında ise herhangi bir değişiklik yok. Kei versiyonu, 63 beygir gücünde 658 cc'lik üç silindirli turbo motora sahip. Küresel pazarlara sunulan Jimny Sierra'nın kaputunun altında ise 103 beygir gücünde 1.5 litrelik atmosferik dört silindirli motor bulunuyor. Her iki motoru da 5 ileri manuel ya da 4 ileri otomatik şanzımanla kombine etmek mümkün. Jimny'nin efsanevi arazi kabiliyetinin anahtarı olan yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi de standart olarak sunulmaya devam ediyor.
