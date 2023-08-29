Araç kilometre (km) sorgulama nasıl yapılır?

- Araç kilometre sorgulama yolları 🚗
- 1️⃣ PTT km sorgulama adımları
- 2️⃣ TÜVTÜRK km sorgulama adımları
- 3️⃣ Plakadan km sorgulama adımları
- Araç km sorgulama SMS ile mümkün mü 📲
- Kilometre sorgulama ücreti ne kadar 🏷️
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Arabalarla ilgili dolandırıcılığın oldukça yaygınlaştığı günümüzde kilometre sorgulama nasıl yapılıyor bilmek çok önemli bir hale geldi. Bir otomobile yatırım yapmadan önce kendinize güvenmeli ve doğru araştırma yapmalısınız. Dikkatli olmazsanız, paranızı boşa harcayabilirsiniz ve kabul edelim ki kimse bu tür durumlarla uğraşmak istemez. Bu nedenle kilometre sayacında gördüğünüz kilometrenin gerçek olup olmadığını doğrulamak çok önemlidir. Güvenli ve hızlı bir şekilde araç km sorgulama nasıl yapılır? anlatıyoruz.
Araç kilometre sorgulama yolları 🚗
1️⃣ PTT km sorgulama adımları
- HGS km sorgulama sitesine girin.
- Aracın plaka numarasını veya saşi numarasını yazın.
- Dekontu içeren sorgulama sonucunun gönderileceği e-posta adresini yazın.
- HGS kilometre sorgulama için ilerleyin.
- Ödeme bilgilerinizi girin.
2️⃣ TÜVTÜRK km sorgulama adımları
- TÜVTÜRK plaka sorgulama sayfasını açın.
- Aracın plaka numarasını girin.
- Muayene rapor numarasını yazın.
- Güvenlik kodunu girin.
- Sorgula butonuna tıklayın.
- Plaka ile araç kilometre sorgulama işlemini tamamlayın.
3️⃣ Plakadan km sorgulama adımları
- Telefondan HGS mobil uygulamasını açın.
- KM butonuna tıklayın.
- Plaka no seçeneğini işaretleyin.
- Kilometre bilgisi sorgulamak istediğiniz aracın plakasını girin.
- "KM Muayene Sorgula" butonuna dokunun.
- Kredi kartı bilgilerinizi girin.
- Devam et’e basarak ödeme ekranına gelin.
- Aracı seçin.
- Ödemenizi yaparak işlemi tamamlayın.
Araç km sorgulama SMS ile mümkün mü 📲
Kilometre sorgulama ücreti ne kadar 🏷️
Kilometre bilgisi, ikinci el arabanın piyasa değerini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Kilometre ne kadar azsa 2. el aracın değeri de o kadar artıyor. Dolayısıyla bir otomobil satın alırken kilometre bilgisinin doğruluğundan emin olmanız gerekiyor. Satın almak istediğiniz aracın gerçek kilometresini yansıtıp yansıtmadığını öğrenmenin yolu ise; kilometre sorgulama işlemi. Araç km sorgulaması nasıl yapılır, ücreti ne kadar? burada tüm detayları bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.