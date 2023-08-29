Araç kilometre (km) sorgulama nasıl yapılır?

Arabalarla ilgili dolandırıcılığın oldukça yaygınlaştığı günümüzde kilometre sorgulama nasıl yapılıyor bilmek çok önemli bir hale geldi. Bir otomobile yatırım yapmadan önce kendinize güvenmeli ve doğru araştırma yapmalısınız. Dikkatli olmazsanız, paranızı boşa harcayabilirsiniz ve kabul edelim ki kimse bu tür durumlarla uğraşmak istemez. Bu nedenle kilometre sayacında gördüğünüz kilometrenin gerçek olup olmadığını doğrulamak çok önemlidir. Güvenli ve hızlı bir şekilde araç km sorgulama nasıl yapılır? anlatıyoruz.

Araç kilometre sorgulama yolları 🚗 Tam Boyutta Gör Kilometre sayacı dolandırıcılığı yaygın bir soruna dönüştü. Güvenilir satıcı ve üreticilerde dahi karşılaşılabilen sorunlardan biri. Bu bağlamda araç kilometre sorgulama, her sürücü için öne çıkan konulardan biri oldu. Özellikle 2. el araç satın almadan önce “Orijinal km nasıl sorgulanır?” bilmek önemli. Araç km sorgulaması, PTT, e-Devlet, TÜVTÜRK, SMS ve ekspertiz firmaları üzerinden yapılıyor. Ayrıca telefon üzerinden de mobil uygulama aracılığıyla kilometre bilgisi dahil olmak üzere 2. el araba hakkında en doğru bilgilere ulaşılabiliyor. Bir aracın gerçek kilometre nasıl öğrenilir? görelim. 1️⃣ PTT km sorgulama adımları HGS km sorgulama sitesine girin.

Aracın plaka numarasını veya saşi numarasını yazın.

Dekontu içeren sorgulama sonucunun gönderileceği e-posta adresini yazın.

HGS kilometre sorgulama için ilerleyin.

için ilerleyin. Ödeme bilgilerinizi girin. 2️⃣ TÜVTÜRK km sorgulama adımları TÜVTÜRK plaka sorgulama sayfasını açın.

Aracın plaka numarasını girin.

Muayene rapor numarasını yazın.

Güvenlik kodunu girin.

Sorgula butonuna tıklayın.

Plaka ile araç kilometre sorgulama işlemini tamamlayın. 3️⃣ Plakadan km sorgulama adımları Telefondan HGS mobil uygulamasını açın.

mobil uygulamasını açın. KM butonuna tıklayın.

Plaka no seçeneğini işaretleyin.

Kilometre bilgisi sorgulamak istediğiniz aracın plakasını girin.

"KM Muayene Sorgula" butonuna dokunun.

Kredi kartı bilgilerinizi girin.

Devam et’e basarak ödeme ekranına gelin.

Aracı seçin.

Ödemenizi yaparak işlemi tamamlayın.

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Araç km sorgulama SMS ile mümkün mü 📲 Tam Boyutta Gör SMS ile km nasıl sorgulanır? sıkça merak ediliyor. 2017 yılı öncesinde KM sorgulama SMS ile oldukça kolay bir işlemdi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, operatör fark etmeksizin, SMS ile km sorgulamada aracın plakasını yazıp 5664’e mesaj göndermek yeterliydi. Ancak, günümüzde SMS ile kilometre sorgulama işlemi yapılamadığından, araç km sorgulama sms 5664 ile mümkün olmamaktadır. Aynı şekilde 5665 km sorgulama yapılamamaktadır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne göre, 5664’e mesaj atılarak yalnızca araç hasar, araç detay, değişen parça bilgilerine ulaşılabiliyor.

Kilometre sorgulama ücreti ne kadar 🏷️ Tam Boyutta Gör KM sorgulama ücretsiz bir işlem değildir. Örneğin; HGS PTT sitesi üzerinden araç km sorgulama işlem ücreti 9 TL’dir. 5664 hasar sorgu servisi ile yapacağınız kaza, hasar, poliçe, tutanak, mağdur, değişen parça ve araç detay sorgulamaları için 46 TL ödemeniz gerekir.

Kilometre bilgisi, ikinci el arabanın piyasa değerini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Kilometre ne kadar azsa 2. el aracın değeri de o kadar artıyor. Dolayısıyla bir otomobil satın alırken kilometre bilgisinin doğruluğundan emin olmanız gerekiyor. Satın almak istediğiniz aracın gerçek kilometresini yansıtıp yansıtmadığını öğrenmenin yolu ise; kilometre sorgulama işlemi. Araç km sorgulaması nasıl yapılır, ücreti ne kadar? burada tüm detayları bulabilirsiniz.

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