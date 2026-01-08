Giriş
    Ford, gelişmiş otonom sürüş çağını 2028’da başlatacak: LiDAR kullanılacak!

    Ford, AI destekli yeni sesli asistanını bu yıl kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2028’de ise Seviye 3 otonom sürüş teknolojisini devreye yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

    Ford, gelişmiş otonom sürüş çağını 2028’da başlatacak Tam Boyutta Gör
    Ford, yazılım ve yapay zeka (AI) alanındaki yol haritasını netleştirerek hem maliyetleri düşürmeyi hem de teknolojik kontrolü elinde tutmayı hedefleyen yeni adımlarını duyurdu. Şirketin CES kapsamında yaptığı açıklamalara göre AI destekli yeni sesli asistan yıl bitmeden kullanıcılara sunulacak. Daha gelişmiş otonom sürüş özellikleri ise birkaç yıl sonra devreye alınacak.

    LiDAR’lı gelişmiş otonomide hedef 2028

    Ford’un üst düzey yazılım yöneticilerinin verdiği bilgilere göre 2028 yılında eller serbest ve belirli koşullarda gözlerin yoldan ayrılmasına izin veren Seviye 3 otonom sürüş sistemi kullanıma girecek. Bu özellik, 2027’de tanıtılması planlanan ve daha uygun maliyetli olması hedeflenen Universal Electric Vehicle (UEV) platformunun bir parçası olacak. Ford, yeni Seviye 3 sürücü destek sisteminde LiDAR sensör teknolojisini kullanacağını da doğruladı. Şirket, 2016 yılında yaptığı açıklamalarda 2021’e kadar Seviye 4 tam otonom bir aracı ticari olarak kullanıma sunmayı hedeflediğini belirtmişti.

    Ford, gelişmiş otonom sürüş çağını 2028’da başlatacak Tam Boyutta Gör
    UEV tabanlı ilk modelin, 2027’de piyasaya çıkması planlanan yaklaşık 30 bin dolarlık orta sınıf bir elektrikli pick-up olacağı belirtiliyor. Ford’a göre yeni nesil EV platformu, geleneksel araçlara kıyasla yüzde 20 daha az parça, yüzde 25 daha az bağlantı elemanı, üretim tesislerinde yüzde 40 daha az istasyon ve yüzde 15 daha hızlı montaj süresi gibi önemli verimlilik avantajları sunuyor. Seviye 3 sistemin 30 bin dolarlık başlangıç fiyatına standart olarak dahil edilmeyeceği, opsiyonel bir donanım şeklinde sunulacağı açıklandı.

    Ford, bu yeni dönemde temel teknolojilerin önemli bir bölümünü şirket içinde geliştirmeye karar verdi. Amaç hem maliyetleri aşağı çekmek hem de donanım ve yazılım üzerindeki kontrolü artırmak. Ancak şirket, Tesla veya Rivian gibi kendi büyük dil modellerini geliştirmiyor ya da özel AI çipleri tasarlamıyor. Bunun yerine, mevcut sistemlere kıyasla daha küçük, daha verimli ve daha entegre elektronik ve bilgisayar modülleri üzerinde çalışıyor.

    Ford, gelişmiş otonom sürüş çağını 2028’da başlatacak Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş tarafında Ford’un mevcut amiral gemisi, yalnızca belirli otoyollarda çalışan Seviye 2 BlueCruise sistemi. Şirket, bunun üzerine trafik ışıklarını algılayabilen ve kavşaklardan geçebilen noktadan-noktaya eller serbest sürüş yeteneklerini eklemeyi planlıyor. Daha ileri aşamada ise sürücünün gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır olması şartıyla belirli durumlarda gözlerini yoldan ayırmasına izin veren Seviye 3 sistem devreye girecek.

    Bu sistemlerin güvenliği konusunda sektörde farklı görüşler bulunsa da Ford, maliyet ve yetenek dengesine özel önem veriyor. Şirketin ADAS ve multimedya sistemlerinden sorumlu yöneticisi Sammy Omari’nin verdiği bilgiye göre sensörler, yazılım bileşenleri ve işlem birimleri detaylı şekilde yeniden ele alındı. Sonuç olarak mevcut eller serbest sürüş sistemlerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük maliyetli ancak çok daha yetenekli bir yapı elde edildi.

    AI destekli asistan yolda

    Ford, gelişmiş otonom sürüş çağını 2028’da başlatacak Tam Boyutta Gör
    Ford’un yeni AI destekli sesli asistanı, ilk etapta 2026 yılında Ford ve Lincoln mobil uygulamalarında kullanıma açılacak. Araç içi entegrasyon ise 2027’de devreye alınacak. Bu asistan, sıradan bir sohbet botundan farklı olarak kullanıcının aracına dair tüm teknik bilgilere erişebilecek.

    Ford CFO’su Sherry House daha önce yaptığı bir açıklamada, Google’ın Gemini AI modelinin araçlara entegre edileceğini belirtmişti. Buna rağmen Ford, sesli asistanını “model bağımsız” bir yapıda tasarlıyor. Yani sistem, farklı büyük dil modelleriyle çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.

    Daha küçük, daha verimli bir “beyin”

    Tüm bu yenilikler Ford’un araç içi bilgi işlem mimarisinde köklü bir değişimi gerektiriyor. Ford’un elektrikli araç ve yazılımdan sorumlu üst düzey yöneticisi Doug Field, bunu bilgi-eğlence, sürücü destek sistemleri ve sesli komutları tek bir merkezde toplayan daha birleşik bir “araç beyni” olarak tanımlıyor.

    Bununla birlikte Ford, rakiplerinin aksine AI işlem gücü yarışına girmeyi planlamıyor. Şirket, saniyedeki trilyon işlem anlamına gelen TOPS değerleriyle övünmek yerine performans, maliyet ve fiziksel boyut arasında dengeli bir yaklaşım benimsiyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak geliştirilen yeni bilgi işlem modülü, önceki sisteme göre yüzde 44 daha küçük, daha güçlü ve daha düşük maliyetli bir yapı sunuyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/transportation/857400/ford-ai-assistant-level-3-automation-ces-2026 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-offer-its-first-eyes-off-driver-assistance-system-2028-2026-01-08/
