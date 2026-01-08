Ford, gelişmiş otonom sürüş çağını 2028’da başlatacak: LiDAR kullanılacak!

LiDAR’lı gelişmiş otonomide hedef 2028
Ford’un üst düzey yazılım yöneticilerinin verdiği bilgilere göre 2028 yılında eller serbest ve belirli koşullarda gözlerin yoldan ayrılmasına izin veren Seviye 3 otonom sürüş sistemi kullanıma girecek. Bu özellik, 2027’de tanıtılması planlanan ve daha uygun maliyetli olması hedeflenen Universal Electric Vehicle (UEV) platformunun bir parçası olacak. Ford, yeni Seviye 3 sürücü destek sisteminde LiDAR sensör teknolojisini kullanacağını da doğruladı. Şirket, 2016 yılında yaptığı açıklamalarda 2021’e kadar Seviye 4 tam otonom bir aracı ticari olarak kullanıma sunmayı hedeflediğini belirtmişti.
Ford, bu yeni dönemde temel teknolojilerin önemli bir bölümünü şirket içinde geliştirmeye karar verdi. Amaç hem maliyetleri aşağı çekmek hem de donanım ve yazılım üzerindeki kontrolü artırmak. Ancak şirket, Tesla veya Rivian gibi kendi büyük dil modellerini geliştirmiyor ya da özel AI çipleri tasarlamıyor. Bunun yerine, mevcut sistemlere kıyasla daha küçük, daha verimli ve daha entegre elektronik ve bilgisayar modülleri üzerinde çalışıyor.
Bu sistemlerin güvenliği konusunda sektörde farklı görüşler bulunsa da Ford, maliyet ve yetenek dengesine özel önem veriyor. Şirketin ADAS ve multimedya sistemlerinden sorumlu yöneticisi Sammy Omari’nin verdiği bilgiye göre sensörler, yazılım bileşenleri ve işlem birimleri detaylı şekilde yeniden ele alındı. Sonuç olarak mevcut eller serbest sürüş sistemlerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük maliyetli ancak çok daha yetenekli bir yapı elde edildi.
AI destekli asistan yolda
Ford CFO’su Sherry House daha önce yaptığı bir açıklamada, Google’ın Gemini AI modelinin araçlara entegre edileceğini belirtmişti. Buna rağmen Ford, sesli asistanını “model bağımsız” bir yapıda tasarlıyor. Yani sistem, farklı büyük dil modelleriyle çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.
Daha küçük, daha verimli bir “beyin”
Tüm bu yenilikler Ford’un araç içi bilgi işlem mimarisinde köklü bir değişimi gerektiriyor. Ford’un elektrikli araç ve yazılımdan sorumlu üst düzey yöneticisi Doug Field, bunu bilgi-eğlence, sürücü destek sistemleri ve sesli komutları tek bir merkezde toplayan daha birleşik bir “araç beyni” olarak tanımlıyor.
Bununla birlikte Ford, rakiplerinin aksine AI işlem gücü yarışına girmeyi planlamıyor. Şirket, saniyedeki trilyon işlem anlamına gelen TOPS değerleriyle övünmek yerine performans, maliyet ve fiziksel boyut arasında dengeli bir yaklaşım benimsiyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak geliştirilen yeni bilgi işlem modülü, önceki sisteme göre yüzde 44 daha küçük, daha güçlü ve daha düşük maliyetli bir yapı sunuyor.Kaynakça https://www.theverge.com/transportation/857400/ford-ai-assistant-level-3-automation-ces-2026 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-offer-its-first-eyes-off-driver-assistance-system-2028-2026-01-08/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: