Ford'un iptal edilen elektrikli modeli ortaya çıktı: Hiçbir Ford'a benzemiyor

Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri bir projeyi iptal ettiğinde, o modelin gün yüzüne çıkması neredeyse hiç görülmez. Ancak istisnalar da var ve bu istisnalara bir yenisi eklendi. Ford’un yöneticilerinden Doug Field, şirketin iptal ettiği üç sıra koltuklu elektrikli SUV modelini sessiz sedasız LinkedIn’de sergilemeye başladı.

İlk olarak Ford Authority tarafından fark edilen bu gelişme, The Drive’a konuşan Ford yetkilisi tarafından da doğrulandı. Aracın 2024 yılında iptal edilen 3 sıra koltuklu SUV olduğunu belirten yetkili, artık “gelecek nesil elektrikli araçlara yön veren bir araştırma aracı” olarak kullanıldığını söyledi. Hatta bu modelin etkisinin ileride çıkacak elektrikli araçlarda “önemli ölçüde hissedileceği” ifade edildi.

Söz konusu model bir “geliştirme prototipi” ve Ford’un mevcut ürün gamındaki hiçbir araca benzemiyor. Oldukça aerodinamik bir tasarıma sahip olan araç; yuvarlatılmış bir ön yüz, eğimli bir ön cam ve arkaya doğru akıcı şekilde uzanan uzun bir tavan çizgisiyle dikkat çekiyor. Gövde tasarımında da sade ve akıcı hatlar tercih edilirken, minimalist kapı kolları Ford Mustang Mach-E modelini andırıyor. Aerodinamik jantlar ve neredeyse dik sayılabilecek arka tasarım da bu futuristik görünümü tamamlıyor.

Genel hatlarıyla bakıldığında araç, kısa süre önce iptal edilen Honda 0 SUV modelini anımsatıyor. Ford ise bu aracı yedi kişilik bir “hız treni” olarak tanımlıyordu. Hedeflenen menzil 560 kilometrenin üzerindeydi. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde sadece 6 dakikada yaklaşık 160 km menzil kazanabileceği belirtiliyordu.

Ancak tüm bu iddialı hedefler hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Ford, son dönemde elektrikli araç planlarını önemli ölçüde yavaşlatmış durumda ancak tamamen vazgeçmiş değil. Marka hala yaklaşık 30 bin dolar seviyesinde olması beklenen uygun fiyatlı bir elektrikli pickup dahil olmak üzere yeni nesil elektrikli araç projeleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

