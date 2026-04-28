Ford, dünyanın en hızlı elektrikli drag aracını üretti: Etkileyici mühendislik başarısı

Tam Boyutta Gör Ford Performance imzalı tamamen elektrikli drag aracı Mustang Cobra Jet 2200, ABD’nin Charlotte kentinde düzenlenen NHRA etkinliğinde elde ettiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Araç, çeyrek mili (yaklaşık 400 metre) 6,87 saniyede tamamlayarak elektrikli araçlar kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Aynı koşuda ulaşılan 357,8 km/s hız, performansın ne kadar ileri taşındığını gözler önüne serdi.

Önceki rekoru büyük farkla geride bıraktı

Ford’un yeni rekoru, markanın bir önceki elektrikli drag aracı Cobra Jet 1800 tarafından Eylül ayında kırılan 7,62 saniyelik dereceyi 0,75 saniye gibi ciddi bir farkla geride bıraktı.

Cobra Jet 2200 adından da anlaşılacağı üzere tekerleklere 2.200 beygir güç aktarıyor. Bu güç, tamamen yeniden geliştirilen elektrik motoru ve inverter kombinasyonu sayesinde elde ediliyor. Önceki modelde kullanılan dört motor ve dört inverter yerine bu kez iki motor ve iki inverter tercih edildi. Bu değişiklik yalnızca sistem karmaşıklığını azaltmakla kalmadı, aynı zamanda verimliliği de yüzde 98 seviyesine taşıdı.

Tam Boyutta Gör Yeni sistemle birlikte toplam güç 600 beygir artırılırken motor ve inverterlerin ağırlığı da önceki neslin yaklaşık yarısına düşürüldü. Araç, 900 voltluk elektrik mimarisi ve 32 kWh kapasiteli batarya ile çalışıyor. Bu batarya, yaklaşık 20 dakika içinde şarj edilebiliyor, bu da NHRA’nın 45 dakikalık yarışlar arası hazırlık kuralını rahatlıkla karşılıyor.

Sıra dışı mühendislik çözümleri

Tam Boyutta Gör Cobra Jet 2200, klasik elektrikli otomobillerden farklı olarak bazı sıra dışı teknik çözümler barındırıyor. Araçta bulunan santrifüj debriyaj sistemi, kalkış anında torkun kontrollü şekilde aktarılmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde sürücü, tüm gücü anlık olarak arka tekerleklere ileterek maksimum kalkış performansı elde ediyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında kullanılan çok kademeli şanzıman, aracın yarış boyunca ideal güç bandında kalmasını mümkün kılıyor. Ford’a göre bu sistem tek başına çeyrek mil süresini 1 saniyeye kadar iyileştirebiliyor.

Batarya yerleşimi de performans için özel olarak optimize edildi. Ağırlık dağılımı, maksimum yol tutuş ve çekiş elde edilecek şekilde ayarlanırken araçta ayrıca NHRA güvenlik standartlarına uygun bir piroteknik devre kesici bulunuyor.

Tüm bu çözümler önemli çünkü Ford, ilk Cobra Jet aracıyla 2021 yılında 8,128 saniyelik dereceye imza atmıştı. Sadece 5 yılda 1,26 saniyelik bir iyileşme sağlandı. Bununla birlikte Ford’un geliştirdiği yüksek verimli motorlar ve 900 voltluk elektrik altyapısı gibi teknolojilerin ilerleyen dönemde seri üretim modellere uyarlanması teorik olarak mümkün görülüyor.

