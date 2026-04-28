Ford, dünyanın en hızlı elektrikli drag aracını üretti: Etkileyici mühendislik başarısı

Ford’un yeni rekoru, markanın bir önceki elektrikli drag aracı Cobra Jet 1800 tarafından Eylül ayında kırılan 7,62 saniyelik dereceyi 0,75 saniye gibi ciddi bir farkla geride bıraktı.
Cobra Jet 2200 adından da anlaşılacağı üzere tekerleklere 2.200 beygir güç aktarıyor. Bu güç, tamamen yeniden geliştirilen elektrik motoru ve inverter kombinasyonu sayesinde elde ediliyor. Önceki modelde kullanılan dört motor ve dört inverter yerine bu kez iki motor ve iki inverter tercih edildi. Bu değişiklik yalnızca sistem karmaşıklığını azaltmakla kalmadı, aynı zamanda verimliliği de yüzde 98 seviyesine taşıdı.
Sıra dışı mühendislik çözümleri
Batarya yerleşimi de performans için özel olarak optimize edildi. Ağırlık dağılımı, maksimum yol tutuş ve çekiş elde edilecek şekilde ayarlanırken araçta ayrıca NHRA güvenlik standartlarına uygun bir piroteknik devre kesici bulunuyor.
Tüm bu çözümler önemli çünkü Ford, ilk Cobra Jet aracıyla 2021 yılında 8,128 saniyelik dereceye imza atmıştı. Sadece 5 yılda 1,26 saniyelik bir iyileşme sağlandı. Bununla birlikte Ford’un geliştirdiği yüksek verimli motorlar ve 900 voltluk elektrik altyapısı gibi teknolojilerin ilerleyen dönemde seri üretim modellere uyarlanması teorik olarak mümkün görülüyor.