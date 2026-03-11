Elektrikli Ford Explorer güncellendi: Daha uzun menzil, yeni teknolojiler

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Ford, elektrikli SUV modeli Ford Explorer için menzil, performans ve teknoloji tarafında önemli güncellemeler içeren yeni bir versiyon tanıttı. Güncellenen modelle birlikte seriye tasarım odaklı Explorer Collection adlı özel bir versiyon da eklendi.

Daha uzun menzil ve güçlü performans

Tam Boyutta Gör Explorer Standard Range artık LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya ile geliyor. Bu güncelleme sayesinde modelin menzili yüzde 17’den fazla artarak 444 kilometreye ulaşıyor. Güçlendirilen elektrik motoru da artık 140 kW (190 hp) güç ve 350 Nm tork sunuyor. Böylece araç, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayabiliyor.

Yeni sürüş destek sistemleri

Ford, Explorer’ın gelişmiş sürüş destek sistemlerini de genişletti. Güncellenen Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici artık trafik ışıklarını algılayarak kırmızı veya sarı ışıkta aracı otomatik olarak yavaşlatabiliyor ya da durdurabiliyor. Yeni Geri Manevra Asistanı sistemi ise dar sokaklarda geri manevrayı kolaylaştırmak için aracın son 50 metrelik hareketini kaydedip direksiyon kontrolünü otomatik olarak üstlenebiliyor.

Buna ek olarak Park Asistanı, daha önce yapılan park manevralarını öğrenerek aracı otomatik şekilde park edebiliyor. Sürücü Dikkat Asistanı sistemi ise sürücünün dikkatini izleyerek gerektiğinde aracı güvenli şekilde durdurabiliyor.

Yeni Pro Power Onboard özelliği, Explorer’ı mobil bir enerji kaynağına dönüştürüyor. Sistem araç bataryasından 2,3 kW’a kadar elektrik sağlayarak kamp ekipmanları, elektrikli bisikletler veya elektronik cihazların çalıştırılmasına imkân tanıyor.

Explorer Collection özel versiyonu

Seriye eklenen Explorer Collection versiyonu ise tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Model yalnızca bu versiyona özel Cactus Grey gövde rengi, 20 inç Satin Black jantlar, siyah tavan ve sportif grafiklerle sunuluyor. İç mekânda ise Black Onyx renk teması turuncu detaylarla tamamlanırken koltuklarda spor ekipmanlarını andıran özel kumaş kullanılıyor.

Güncellenen multimedya sistemi

Explorer’ın SYNC Move bilgi-eğlence sistemi de yenilendi. 14,6 inçlik hareketli ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunmaya devam ederken Android tabanlı yeni yazılım sayesinde daha hızlı ve kullanımı kolay bir arayüz sunuyor.

