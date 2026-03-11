Elektrikli Ford Explorer güncellendi: Daha uzun menzil, yeni teknolojiler

Ford, elektrikli SUV modeli Ford Explorer için menzil, performans ve teknoloji tarafında önemli güncellemeler içeren yeni bir versiyon tanıttı. Güncellenen modelle birlikte seriye tasarım odaklı Explorer Collection adlı özel bir versiyon da eklendi.
Daha uzun menzil ve güçlü performans
Yeni sürüş destek sistemleri
Ford, Explorer’ın gelişmiş sürüş destek sistemlerini de genişletti. Güncellenen Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici artık trafik ışıklarını algılayarak kırmızı veya sarı ışıkta aracı otomatik olarak yavaşlatabiliyor ya da durdurabiliyor. Yeni Geri Manevra Asistanı sistemi ise dar sokaklarda geri manevrayı kolaylaştırmak için aracın son 50 metrelik hareketini kaydedip direksiyon kontrolünü otomatik olarak üstlenebiliyor.
Buna ek olarak Park Asistanı, daha önce yapılan park manevralarını öğrenerek aracı otomatik şekilde park edebiliyor. Sürücü Dikkat Asistanı sistemi ise sürücünün dikkatini izleyerek gerektiğinde aracı güvenli şekilde durdurabiliyor.
Explorer Collection özel versiyonu
Seriye eklenen Explorer Collection versiyonu ise tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Model yalnızca bu versiyona özel Cactus Grey gövde rengi, 20 inç Satin Black jantlar, siyah tavan ve sportif grafiklerle sunuluyor. İç mekânda ise Black Onyx renk teması turuncu detaylarla tamamlanırken koltuklarda spor ekipmanlarını andıran özel kumaş kullanılıyor.
Güncellenen multimedya sistemi
Explorer’ın SYNC Move bilgi-eğlence sistemi de yenilendi. 14,6 inçlik hareketli ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunmaya devam ederken Android tabanlı yeni yazılım sayesinde daha hızlı ve kullanımı kolay bir arayüz sunuyor.
