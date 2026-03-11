Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Ford Explorer güncellendi: Daha uzun menzil, yeni teknolojiler

    Ford, elektrikli Explorer’ı daha uzun menzil, güçlü motor ve yeni sürüş destek sistemleriyle güncelledi. Seriye eklenen Explorer Collection versiyonu ise özel tasarım detaylarıyla öne çıkıyor.

    Ford, elektrikli SUV modeli Ford Explorer için menzil, performans ve teknoloji tarafında önemli güncellemeler içeren yeni bir versiyon tanıttı. Güncellenen modelle birlikte seriye tasarım odaklı Explorer Collection adlı özel bir versiyon da eklendi.

    Daha uzun menzil ve güçlü performans

    Ford Explorer güncellendi: Daha uzun menzil, yeni teknolojiler Tam Boyutta Gör
    Explorer Standard Range artık LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya ile geliyor. Bu güncelleme sayesinde modelin menzili yüzde 17’den fazla artarak 444 kilometreye ulaşıyor. Güçlendirilen elektrik motoru da artık 140 kW (190 hp) güç ve 350 Nm tork sunuyor. Böylece araç, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayabiliyor.

    Yeni sürüş destek sistemleri

    Ford, Explorer’ın gelişmiş sürüş destek sistemlerini de genişletti. Güncellenen Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici artık trafik ışıklarını algılayarak kırmızı veya sarı ışıkta aracı otomatik olarak yavaşlatabiliyor ya da durdurabiliyor. Yeni Geri Manevra Asistanı sistemi ise dar sokaklarda geri manevrayı kolaylaştırmak için aracın son 50 metrelik hareketini kaydedip direksiyon kontrolünü otomatik olarak üstlenebiliyor.

    Buna ek olarak Park Asistanı, daha önce yapılan park manevralarını öğrenerek aracı otomatik şekilde park edebiliyor. Sürücü Dikkat Asistanı sistemi ise sürücünün dikkatini izleyerek gerektiğinde aracı güvenli şekilde durdurabiliyor.

    Elektrikli Ford Explorer güncellendi: Daha uzun menzil, yeni teknolojiler
    Yeni Pro Power Onboard özelliği, Explorer’ı mobil bir enerji kaynağına dönüştürüyor. Sistem araç bataryasından 2,3 kW’a kadar elektrik sağlayarak kamp ekipmanları, elektrikli bisikletler veya elektronik cihazların çalıştırılmasına imkân tanıyor.

    Explorer Collection özel versiyonu

    Seriye eklenen Explorer Collection versiyonu ise tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Model yalnızca bu versiyona özel Cactus Grey gövde rengi, 20 inç Satin Black jantlar, siyah tavan ve sportif grafiklerle sunuluyor. İç mekânda ise Black Onyx renk teması turuncu detaylarla tamamlanırken koltuklarda spor ekipmanlarını andıran özel kumaş kullanılıyor.

    Güncellenen multimedya sistemi

    Explorer’ın SYNC Move bilgi-eğlence sistemi de yenilendi. 14,6 inçlik hareketli ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunmaya devam ederken Android tabanlı yeni yazılım sayesinde daha hızlı ve kullanımı kolay bir arayüz sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai ix35 yakıt tüketimi yorumları bilgisayar bios ekranından çıkmıyor ev elektriği kaç amper ses teli polip ameliyatı olanların yorumları araba el freni kilitlenmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Gigabyte A16
    Gigabyte A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum